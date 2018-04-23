Bahçeli’den Akşener yorumu: Bize sormayın bizim adayımız belli

MHP Lideri Devlet Bahçeli İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in adaylığı sorusuna ‘Bunu bize sormayın bizim adayımız belli’ diye cevap verdi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın ev sahipliğinde düzenlenen 23 Nisan resepsiyonuna ilk gelen lider Devlet Bahçeli oldu.

Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre Bahçeli, “Meral Akşener’in adaylığını nasıl değerlendiriyorsunuz” şeklindeki soruya, “Bunu bize sormayın bizim adayımız belli” cevabını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener TBMM’de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonuna davet edilmemişti. (HABER MERKEZİ)

İYİ Parti: Her durumda adayımız Akşener

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 19:45

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