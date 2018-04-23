Başbakan Yıldırım'dan İYİ partiye geçen vekiller yorumu: Yersen

Başbakan Binali Yıldırım 23 Nisan Resepsiyonu’nda İYİ Partiye geçen vekillerle ve Abdullah Gül’ün adaylığı tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, Meclis 23 Nisan Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir soruda CHP’den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin, bunu demokrasi adına yaptıklarını söylemesinin hatırlatılması üzerine “Yersen" ifadesini kullandı.

ABDULLAH GÜL'ÜN ADAYLIĞI TARTIŞMASINA YANIT

Başbakan Yıldırım, Abdullah Gül'ün aday olacağı iddialarının sorulması üzerine, "Bunu Abdullah Bey'e sormak daha doğru olur" dedi.

Binali Yıldırım ayrıca, “Yeni sistemle birçok şeyin sonu, birçok şeyin ilki olacak" dedi. "Neler değişecek?” sorusunu “Hiçbirşeyin sonu yok, hayat devam ediyor. Sistem değişir ama dünya dönmeye devam eder” diye yanıtladı.

'YALANA KARŞI ÇOK TİTİZİM'

Başbakan Yıldırım, Genel Kurul'da bugün yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada "Yalana karşı çok titizim ama gözümün içine baka baka yalan söyleyenlere asla müsamaha göstermem" dedi.

TBMM'deki 23 Nisan oturumunda OHAL eleştirileri

NE OLMUŞTU?

TBMM’nin bugünkü 23 Nisan oturumunda CHP'li Özgür Özel, Başbakan Binali Yıldırım’ın 15 Temmuz'da geceyi Ilgaz Tüneli'nde saklanarak geçirdiğini söylemişti. Bunun ardından söz alan Yıldırım, "O gecenin gerçeği şudur. O gece, tanklar senin genel başkanına yol verirken, başbakanı uçaklara bu alçakları vurun demiştir" ifadesini kullanmıştı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 20:19

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