SPD tarihinde ilk kadın başkan seçildi

SPD Kongresi'nde partinin meclis grubu başkanı Andrea Nahles, parti başkanlığına seçildi. Nahles, parti tarihinde seçilen ilk kadın başkan oldu.

Geçmişi 1863 yılına kadar uzanan dünyanın en köklü partilerinden biri olan Alman Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) genel başkanlığına ilk kez bir kadın genel başkan olarak seçildi. Pazar günü Wiesbaden'de toplanan SPD Olağan Kongresi'nde halen partinin meclis grubu başkanı olan 47 yaşındaki Andrea Nahles, genel seçimlerden sonra parti başkanlığından istifa eden Martin Schulz'un yerine delegeler tarafından parti başkanlığına seçildi.

Toplam 624 geçerli oyun kullanıldığı seçimlerde Nahles 414 oy aldı. SPD'nin Merkel'in partisi CDU/CSU ile birlikte büyük koalisyon kurmasına karşı çıkan ve Nahles'e aday olan Flensburg belediye Başkanı Simone Lange ise 172 oy aldı. 38 oy da çekimser kullanıldı.

Böylece SPD'nin 155 yıllık tarihinde ilk kez bir kadın resmen SPD genel başkanlığı koltuğuna oturmuş oldu. Nahles'in delegelerden beklenenin altında oy alması, parti içinde muhalefetin güçlü olduğu şeklinde değerlendirildi. Martin Schulz, geçen yıl delegelerin yüzde 100'ünün oyunu alarak başkan seçilmişti.

Partinin önümüzdeki dönem yenileneceğinin sözünü veren Nahles, önümüzdeki dönem internet tekellerinden daha fazla vergi alınması gerektiğini söyledi. Ayrıca SPD'nin oy kaybetmesinde büyük bir rolü bulunan ve işsizler üzerinde daha fazla baskı oluşturan Hartz IV Yasası'nda reformların yapılması konusunda bir tartışma başlatılacağını ifade etti.

SPD 24 Eylül 2017'de yapılan genel seçimlerde yüzde 20,5 ile tarihinin en düşük oyunu almıştı. Seçim gecesi yeni dönemde muhalefet yapacağını açıklayan SPD, daha sonra CDU/CSU'nun Merkel liderliğinde diğer partilerle koalisyon kuramaması üzerinde, yeniden hükümet ortağı olmuştu. Parti başkanı Martin Schulz, seçimler öncesinde Merkel liderliğinde bakan olmayacağını söylerken, koalisyon görüşmelerinin tamamlanmasından sonra dışişleri bakanı olmak istediğini söylemişti. Bunun üzerinde gelen tepkiler nedeniyle genel başkanlıktan istifa etmişti. Parti içerisinde büyük koalisyona karşı tepki gelmişti.

Genel başkanlığa seçilen Nahles uzun yıllardır parti içinde etkili görevlerde bulunuyor. Bu nedenle fazla heyecan yaratmış görünmüyor. 2007-2009 yılları arasında genel başkan yardımcılığı yapan Nahles, 2009-2013 yılları arasında ise genel sekreterlik görevlerinde bulundu. 2013-2017 yılalrı arasında ise bütün koalisyon hükümetinin çalışma bakanı idi. SPD tarihinde en uzun süre genel başkanlığı tam 23 yıl boyunca (1964-87) Willy Brandt yaptı. (Köln/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Nisan 2018 18:53

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