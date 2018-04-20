ÇEMAŞ'ta baştemsilci işten atıldı, tartışmalar sürüyor

Kırşehir'de kurulu bulunan ve Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu ÇEMAŞ Döküm'de Baştemsilci Fahri Doğan, sözleşme dönemi öncesi işten atıldı.

Ahmet AKARSU

Kırşehir

Kırşehir'de kurulu Birleşik Metal-İş’in örgütlü ÇEMAŞ Döküm fabrikasında Baştemsilci Fahri Doğan, işten atıldı. Hafta başında işine son verildiğini söyleyen Fahri Doğan, “10 yıldır Birleşik Metal-İş üyesiyim ve ÇEMAŞ’a yıllarını veren işçi olarak hiçbir gerekçe gösterilmeden işime son verildiğini öğrendim. Bunca emeğimizin karşılığı bu muydu?” diye tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde fabrikada bir hırsızlık olayı yaşandığını hatırlatan Doğan, “Fabrikada üzücü bir hırsızlık olayı oldu. Bu durumdan ötürü iki işçi ile birlikte iki müdürün işine son verildi. Bizim bu durumla hiçbir alakamız yok. Sonra Birleşik Metal-İş tarafından temsilcilik görevinden alındım. Ve yaklaşık bir hafta önce patron işten attı. Sendika yönetimine muhalif bir görüntümüz olması dolayısıyla aklımıza kötü şeyler de gelmiyor değil” diye konuştu.

Birleşik Metal-İş Şube Başkanı Rasim Gündal’ın “İş Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanarak görevden alıyoruz” dediğini belirten Doğan şöyle devam etti: “İşçiler, yemekler ve servis konusunda sürekli sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. Maaşlar sürekli gecikmeli yatıyor. İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda bir ilerleme yok. Sürekli sendika ile bunlara karşı tepki gösterelim, taleplerimizi dile getirelim diye görüşmeler yaptık. ÇEMAŞ’ta geçmiş dönemlerde toplu işçi kıyımları yaşandı. Sendika hiçbirinde adım atmadı. Sözleşme dönemleri olsun, işçilerin tamamının hakları için ortak bir çalışmayı istediğimizde isteksiz davrandı.”

‘NE ARAYAN NE SORAN OLDU’

Sendikanın işçileri ciddiye almadığını belirten Fahri Doğan, “Şube Başkanı Rasim Gündal fabrika önünde görevden alındığımı söylerken, arkadaşlar tarafından tepki gösterildi. Türk Metal bu olaydan sonra örgütlenme faaliyetine girişti deniliyor. Peki, mücadeleci olduğunu söyleyenler bu olayla ilgili ne yapacak?” diye konuştu. Sürece ilişkin Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu’yu aradığını belirten Doğan, “Adnan Serdaroğlu ile diyalogumuz çok iyiydi. Fakat telefonlarımı açmadı. Genel Eğitim Sekreteri Seyfettin Gülengül’ü aradım. Şube yöneticilerinin sendikadan istifa etmemi istediğini anlattım. Gülengül, ‘Rasim’in böyle bir yetkisi yoktur. Senin de hiçbir suçun yok. Bir sorun olmayacak’ dedi. Bu görüşmeden iki gün sonra işime son verildi” dedi. Hiçbir sendikacının aramadığını belirten Fahri Doğan, “Sendikalar işçilerindir. Hele ki Birleşik Metal-İş gibi mücadeleci olarak bilinen bir sendika işçileri yarı yolda bırakamaz. Bu süreçte hukuksal ve diğer işlemlerde bulunacağım” dedi.

ŞUBE BAŞKANI RASİM GÜNDAL: TEKRAR SEÇİMLER OLACAK

Fahri Doğan’ın görevden alınmasına ilişkin görüştüğümüz Şube Başkanı Rasim Gündal, “Fahri Doğan’ın konuşulacak bir yanı kalmamıştır. İşçileri, holding yönetimine şikayet eden, işçilerin ekmeğiyle oynayan birisi haline gelmiştir. Böyle birisini sendikamız baştemsilci görevinde tutamayız” dedi. İşçilerin bu yönde bir talebinin olup olmadığını sorduğumuz Gündal, “Seçim ile geldi, işçileri ayrıştıran bölen bir tutum aldı. Yeni süreçte tekrar seçimler olacak” dedi.

Birleşik Metal-İş Genel Eğitim Sekreteri Seyfettin Gülengül ise: “Şube başkanımızla bir gerginlik yaşanmıştı. Disiplinlik bir durum olmuştu. Üyelerimizi şikayet ederek işten çıkarılmalarına neden oldu. İşçi haklarını savunan temsilcilerimizin baş üstünde yeri vardır. İşçilerin de talepleri vardı. Şikayet dilekçelerinin maili vb. bizlerin elinde ispatlıdır. İç huzurun sağlanması için ve diğer tüm yaşananların olumsuz bir hal almaması için elimizden geleni yaptık” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 09:30

www.evrensel.net