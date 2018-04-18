HDP Eş Başkanı Temelli: Türkiye halkları, erken seçimde hesap soracak

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: Erken seçimden medet umuyorlar ama bu erken seçim ile onları tarihin çöp sepetine sürükleyeceğiz.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli olağanüstü çağrıyla toplanan partisinin il eş başkanları toplantısı öncesinde erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. Temelli, “Erken seçimden medet umuyorlar ama bu erken seçim ile onları tarihin çöp sepetine sürükleyeceğiz. Günahları çok, veballeri çok. Türkiye halkları onlardan hesap soracaktır” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), MHP lideri Devlet Bahçeli’nin erken seçim açıklamasının ardından il eş başkanlarıyla olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. HDP Genel Merkezi’nde yapılan toplantı öncesinde HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. Toplantının kritik bir süreçte gerçekleştiğine dikkat çeken Temelli, toplantıda bu sürecin ayrıntılı değerlendirmesi ve çalışma programı üzerinde değerlendirmeler yapacaklarını belirtti.

‘SEMBOLİK TARİHLERDEN MEDET UMAN BİR KOALİSYON’

AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘erken seçim gündemimizde yok’ açıklamalarını hatırlatan Temelli, Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi ve kriz koşullarının erken seçimin neden gündeme geldiğini ortaya koyduğunu söyledi. Temelli, “Artık sembolik tarihlerden bile medet uman bir koalisyon ile karşı karşıyayız. 2002’deki kirli koalisyonun ortağı olan Bahçeli yine bu koalisyonun bir parçası olmuştur” dedi.

‘ONLARI TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE SÜRÜKLEYECEĞİZ’

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 3 Kasım 2002 seçiminde de erken seçim çağrısı yaptığını hatırlatan Temelli, “O zaman erken seçim çağrısı yapan Bahçeli barajın altında kalmıştı. Barajı geçemediği belli olduğu için yine kirli bir pazarlığın içine sürüklendi. Topyekün bir kriz yumağının içindeyiz, bu kriz yumağı ülkeyi bir uçuruma sürüklemektedir. Erken seçimden medet umuyorlar ama bu erken seçim ile onları tarihin çöp sepetine sürükleyeceğiz. Çünkü günahları çok, veballeri çok. Türkiye halkları, onlardan hesap soracaktır” şeklinde konuştu.

‘SAVAŞ POLİTİKALARIYLA AYAKTA DURMAYA ÇALIŞIYORLAR’

Türkiye’nin OHAL koşullarında yaşadığını ve bugün OHAL’in 7. kez daha uzatılmasına dair tezkerenin Meclis Genel Kurulu’nda görüşüleceğini hatırlatan Temelli sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Son 2 yılını OHAL koşullarında yaşamış bir ülkeden söz ediyoruz. 7 Haziran’dan bu güne baktığımızda ülkenin içine sürüklendiği durum ortadadır. Bir yanı ile iktidar iktidarda kalabilmek için savaş politikaları ile ayakta durmaya çalışmaktadır. Bugün Efrin’de yaşananlar da bu iktidarın ömrünü uzatması için seçim endeksli bir işgal girişimidir. Bugün çıkıp sürekli ÖSO kahramanlığından bahsedebilecek kadar acz içindedir. Bu ülkenin onurlu yurttaşlarının vergileri ile finanse edilmiş bir çeteden bahsediyor, bu çeteyi bir kahraman olarak dillendiriyor”.

‘KRİZİN NEDENİ AKP’NİN YOLSUZLUK POLİTİKALARI’

Ekonomik krizin en önemli nedenlerinden birinin AKP’nin yolsuzluk ekonomisi politikaları olduğunu belirten Temelli şunları söyledi: “16 yıl boyunca özelleştirme politikalarından borçlanma politikalarına kadar bu yolsuzluk ekonomisinin çarklarını göz önüne seriyor. Yakın çevresine dağıtmış oldukları bunları gösteriyor. Millete küfreden bir müteahhide tüm imkanlar sunuluyor, şeker fabrikası bu müteahhide veriliyor. Dolar 4 lira 10 kuruş oldu. 4 günlük artışın bedeli 80 milyar liradır. Bu topluma vergi ve zam olarak geri dönecek, ama bundan rant elde edenler var. Bugün ekonomide ekonomik aktiviteyi yükselten firmalar bir yıl içinde 220 milyar dolar borç ödemek zorunda.”

‘SEÇİM BİZİM İÇİN MÜCADELE UĞRAKLARINDAN BİRİ’

Yaşanan siyasi krizin nedeninin de AKP iktidarı olduğunu kaydeden Temelli, iktidarın kendi partisine bile vesayet uyguladığını, Meclis’i hiçleştirdiğini söyledi. Vesayet sistemini ortadan kaldıracak demokratik bir yol için çağrı yaptıklarını belirten Temelli, şimdi yeniden bunun mücadelesini örgütlemenin zamanı olduğunu vurguladı. Temelli, “Seçim bizim için mücadelenin uğraklarından biridir. Biz uzun soluklu mücadeleyi örgütleyen bir partiyiz. Bu mücadele barış, özgürlükler ve demokrasi mücadelesidir. Seçimlere kitlenmiş bir anlayışla değil, bu mücadeleye kilitlenerek bunu başarabiliriz” dedi.

‘BU TEKÇİ ZİHNİYETİ YIKMA ZAMANI’

OHAL koşullarında seçime gitmeyi hedefleyen iktidara karşı OHAL’e karşı mücadelenin örgütlenmesi gerektiğini vurgulayan Temelli sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu mücadeleye bütün emek ve demokrasi güçlerini davet ediyoruz. Kadınları, gençleri çağırıyoruz. 1 Mayıs’a gidiyoruz. Emekçilerle işçilerle buluşacak, bu mücadeleyi büyüteceğiz. Güçlü bir demokrasi mücadelesi, toplumsal dinamiklerin yan yana gelmesi ile başarılabilir. HDP, çağrısı güçlü olan, yol açıcı bir partidir. Ancak bu sayede, bu büyük buluşmalarla faşizmi yıkabiliriz. AKP-MHP koalisyonundan kurtulma vakti gelmiştir. Bu tüm ülkenin hayrınadır. Bu tekçi zihniyeti yıkma zamanı gelmiştir, savaş ve yolsuzluk politikalarından kurtulma zamanı gelmiştir.”

Devlet Bahçeli, erken seçim çağrısı yaptı

‘TÜRKİYE ERKEN SEÇİM ATMOSFERİNE GİRMİŞTİR’

Temelli, Bahçeli'nin erken seçim çıkışının “danışıklı dövüş” olduğu yönündeki soruya şu şekilde yanıt verdi: “Danışıklı dövüşten ziyade bir ittifak yapmış durumdalar. Dünkü açıklamadan habersiz oldukları inandırıcı gelmiyor. Bir tarih belirlemeye yönelik bir görüşme olabilir. Ama Türkiye artık bir erken seçim atmosferine girmiştir.”

‘HDP İKİ KOLDAN HAREKETE GEÇİYOR’

Erken seçim tartışmaları devam ederken HDP il ve ilçe örgütlerine genelge göndererek “daha etkin ve kapsamlı bir mücadele için parti olarak bütün il ve ilçe örgütlerini harekete geçmeye” çağırdı. “Örgütsel seferberlik” kapsamında Eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli başkanlığında oluşturulan heyetler iki koldan il ve ilçelere gezi düzenleyecek. 19 Nisan'da Mersin ve İzmir’de iki koldan başlayacak ve 30 Nisan’a kadar sürecek program şöyle:

-19 Nisan’da Mersin’de başlayacak olan gezi HDP Eş Başkanı Sezai Temelli başkanlığında bir heyet ile yürütülecek ve aynı heyet 20 Nisan’da Adana’da, 21 Nisan’da Hatay’da sürdürülecek.

-19 Nisan’da İzmir’de başlatılacak olan gezide HDP Eş Başkanı Pervin Buldan başkanlığındaki bir heyet ile sürdürülecek. İzmir ekibi 20 Nisan Kocaeli ve 21 Nisan Bursa programı ile geziyi sürdürecek.

HDP Milletvekilleri, PM üyeleri, eş başkan yardımcıları, kadın ve gençlik temsilcilerinin yer alacağı gezi programının takvimi ise şöyle: “Pervin Buldan başkanlığındaki heyet 26 Nisan’da Iğdır, 27 Nisan’da Ağrı, 28 Nisan Van, 29 Nisan’da Hakkari’ye geçecek. Sezai Temelli başkanlığındaki heyet ise 26 Nisan Urfa, 27 Nisan Mardin, 28 Nisan Siirt, 29 Nisan Şırnak’ta olacak. HDP’nin programı Sezai Temelli başkanlığındaki heyetin 30 Nisan’da Cizre’deki programı ile sonuçlandırılacak”. (Ankara/EVRENSEL)

Prof. Dr. Sinan Alçın: Erken seçim enkazın ilanı

HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan erken seçim yanıtı: Hodri meydan!

Kılıçdaroğlu, erken seçim tartışmaları için 'Ana aktörü bekleyin' dedi

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 13:16

www.evrensel.net