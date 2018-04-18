İsveç Hindistan’a 100 milyar kronluk silah satacak

Hindistan Başbakanı Narendena Modi, İsveç Başbakanı Stefan Löfven ile 100 milyar kronluk silah satış anlaşması üzerine görüş birliğine vardı.

Hindistan’da yayımlanan Times of India gazetesi, Hindistan Başbakanı Narendena Modi’nin İsveç ziyareti sırasında Başbakan Stefan Löfven ile 100 milyar kron tutarında bir silah satış anlaşması üzerinde görüş birliğine vardıklarını duyurdu.

Hindistan temmuz ayında hangi ülkeden uçak alacağına karar verecek. Gazetede yer alan bilgilere göre Hindistan’a silah satma yarışı ABD’li silah tekeli Lockheed Martin ile İsveç tekeli Saab arasında yaşanıyor.

İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Stockholm’de Başbakanlık binasında Modi ve Löfven’in yaptığı basın toplantısında iki ülke arasında inovasyonda iş birliğini öngören bir iş birliği anlaşmasının imzalandığı açıklandı.

İnnovasyon ortaklığı olarak adlandırılan anlaşmanın ülkeler arasındaki iş birliğini geliştireceği, sürdürülebilir gelişime katkıda bulunacağı ve yeni iş olanakları yaratılacağı belirtildi. Başbakan Löfven, innovativ iş birliğinin gelişimine katkıda bulunmak için İsveç'in 50 milyon kron aktaracağını söyledi.

Her iki hükümet başkanı da iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğinin geliştirileceğini söyledi.

Basın toplantısında Löfven'e Hindistan'a savaş uçakları ve silah satışı için bir anlaşmanın gündemde olup olmadığı sorusu yöneltildi. Löfven, bu toplantıda böylesi bir şeyin kararlaştırılamayacağını, Hindistan'ın silah alımı konusunda açık ve şeffaf bir süreç izlediğini ve kararı Hindistan'ın vereceğini söyleyerek yanıtladı.

MODİ, SAAB VE DİĞER TEKELLERİN TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Hindistan Başbakanı Narendena Modi, Başbakan Löfven’in de hazır bulunacağı bir yuvarlak masa toplantısında İsveç tekelleri; Volvo, Saab, ABB, Asstra Zeneca, Ericsson, Atlas Copco, Investor ve SKF temsilcileriyle bir araya geldi.

Hindistan savaş uçakları alması karşılığı üretimin Hindistan’da yapılmasını ve İsveç’in bilgi teknolojisini paylaşmasını talep ediyor. Times of India gazetesi, her iki ülkenin bu sorunu çözmek için görüş birliğine vardıkları ve bir sözleşme hazırladıklarını iddia ediyor.

Saab, Hindistan’a hava savunma füzeleri de satmak istiyor. 2018 yılı içinde Hindistan 10 milyar kron tutarında hava savunma füzelerini hangi şirketlerden alacağına karar verecek. Modi’nin ziyareti sırasında hava savunma füzeleri satışının da ele alanacağı belirtiliyor.

Saab Genel Müdürü Claes Hemberg, “Direkt” haber ajansına büyük Hindistan’ın büyük yatırımlara ihtiyacı olduğunu ve bu hafta içinde iki ülke arasında enerji ve teknoloji alanında yeni anlaşmaların imzalanacağını söyledi.

İSVEÇ RÜŞVETLE SİLAH SATMIŞTI

1980'li yılların ortalarında Hindistan İsveç'in Bofors silah tekelinden 8,4 milyar kron ödeyerek 410 adet Haubits 77B ağır topu satın almıştı. 16 Mart 1987 tarihinde İsveç Radyosu Ekot Haber Servisi, Bofors'un silah satmak için Hindistan'daki üst düzey yetkililere rüşvet verdiğini açıkladı.

Ulusal Denetim Ofisi'nin yaptığı araştırma Bofors'un İsviçre'deki bir banka üzerinden Hindistan'daki bir şirket aracılığıyla üst düzey yetkililere 260 milyon kron rüşvet verdiğini gösterdi. 1987 yılında İsveç'te savcının açtığı soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. Ancak Hindistan'da deprem etkisi yaratan rüşvet skandalı Rajiv Gandi ve partisinin 1989 yılında yapılan seçimleri kaybetmesine neden oldu. (Stockholm/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 12:10

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