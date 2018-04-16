Mahkeme, Amasra'daki termik santral için kararını sonra açıklayacak

Bartın Amasra'da Hattat Holding'in kurmak istediği ve Amasra halkının karşı çıktığı termik santral için görülen davada kararın açıklanması ertelendi.

Bartın'ın ilçesi Amasra'da kurulması planlanan ve bölge halkının büyük tepkisini çeken termik santral için verilen "çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu" kararının iptali için 2 bin 19 imza ile Zonguldak İdare Mahkemesinde açılan davanın son duruşması yapıldı. Mahkeme başkanı, ileriki günlerde kararı açıklayacağını söyleyerek duruşmayı bitirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Amasra'da Gömü ve Tarlaağzı köyleri arasında yapılması planlanan 2 üniteden oluşan 1320 megavat gücündeki termik santral, kalker ocağı ve kül depolama sahası ile liman projeleri için Ekim 2016'da "ÇED olumlu" kararı verdi. Kentte sivil toplum örgütlerinin kurduğu Bartın Platformu, 7 Kasım 2016 tarihinde topladığı 2 bin 19 imza ile "ÇED Olumlu" kararının iptali için Zonguldak İdare Mahkemesinde dava açtı.

1 buçuk yıl süren mahkemenin bugün son duruşması görüldü. Duruşmaya, CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu, CHP Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, sivil toplum örgütü temsilcileri, Bartın Platformu üyeleri, çok sayıda kişi ve her iki tarafın avukatları katıldı. Duruşmaya katılacak grup, adliye önünde alkışlarla karşılandı. Kalabalık, adliye önünde "Termik santral istemiyoruz" sloganı attı.

Mahkeme başkanı, duruşma salonuna gazetecilerin girmesine izin vermedi.

KARAR DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Fotoğraf: Gürkay Gündoğan/DHA

Yaklaşık 4 saat süren duruşmada, iki tarafın avukatları ve müdahilleri savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti, kararı ileriki tarihlerde açıklayacağını duyurarak duruşmayı sonlandırdı. Dışarıda bekleyen kalabalık, duruşmadan çıkan grubu alkışlarla karşıladı. CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, duruşmada müdahil olarak görüşlerini sunduğunu söyledi. Mahkeme heyetinin ellerini vicdanlarına koyarak bir karar vereceğini ifade eden Yalçınkaya, "Mahkeme heyeti bu itirazlarımızı yerinde değerlendirerek, ellerini vicdanlarına koyarak 3 bin yıllık tarihi geçmişi olan Amasra gibi bir yere termik santral kurulmasının yanlış olacağını değerlendirecektir. Herhalde bu ÇED raporunun birileri tarafından olumlu görülmesine rağmen bunun doğru olmadığına, kurulacak santralin çevreye ve insan sağlığına çok büyük zarar vereceğine yönelik bir kararı en doğru şekilde alacağına inanıyoruz. Bartın termik santral istemiyor" dedi.

'ŞİRKET AVUKATLARI MAHKEMEDE YALAN BEYANDA BULUNDU'

Fotoğraf: Gürkay Gündoğan/DHA

Bartın Platformu Sözcüsü Prof. Dr. Erdoğan Atmış, Bartın ve Amasra'nın tarihi bir gününü yaşadığını söyleyerek şöyle dedi: Amasra'nın her yerinden insanlar buraya geldi, Zonguldak'tan insanlar geldi. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Mahkemede bu termik santralin bizleri ne şekilde etkileyeceğini anlatmaya çalıştık. Mahkeme heyeti de bizi can kulağıyla dinledi, notlarını aldı. Bir karar verecekler. Biz o kararın Amasra'nın doğasından yana, halkından yana, insanından yana olması gerektiğini düşünüyoruz. Şirket avukatlarının ortaya koyduğu hiçbir veri olmadı. Sadece yanıltıcı, hatta yalan beyanlarda bulundular. Tıpkı ÇED sürecinde, ÇED raporuna koydukları bilgiler gibi. Sıkıştıkları için 'Bir duruşma daha yapın, biz de bilim adamlarımızı getirelim' dediler. Çünkü ne raporları rapordu, ne avukatlarının savunması savunmaydı. Hepten iflas ettiler. Hattat Holding burada HEMA termik santral davasında iflas etti. Burada 200 insan salona sığdı. O 200 insanın gözü önünde Hattat'ın iflasını gördük.

Termik santralin köyüne yapılacağını söyleyen 63 yaşındaki Zeliha Atar da haklarını aramaya geldiklerini ifade ederek "Bizi zehirleyecekler, biz kanser olacağız, köyümüze santral kuracaklar. Biz istemiyoruz, biz 13 yıldan beri mücadele veriyoruz" dedi.

ŞİRKET YETKİLİSİ, HERKESİ DÜŞÜNDÜKLERİNİ ÖNE SÜRDÜ

Hattat Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Halil Beyanal, Bartın'da imzaladıkları sözleşmede, üretilecek kömürün bölgede kurulacak termik santralde kullanılacağına dair bir ifade yer aldığını söyledi. Bütün çalışmaların bu prensip üzerine başladığını ve şimdiye kadar 350 milyon avro yatırım yaptıklarını söyleyen Beyenal, herkesi düşünerek en iyi programı yapmaya çalıştıklarını iddia etti. ÇED'in uluslararası şartlara uygun şekilde desteklenmesini yaptıklarını öne süren Beyenal, "Mahkemelerin adil olduğu inancıyla biz yine beklemeye geçiyoruz" dedi. (DHA)

www.evrensel.net