Gazeteci Nedim Türfent’e uluslararası destek

Altı ifade özgürlüğü kuruluşu, tutuklu DİHA muhabiri Nedim Türfent’e dayanışma mektubu gönderdi.

Uluslar arası ifade özgürlüğü kuruluşları Article 19, Index on Censorship, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Uluslararası PEN (PEN International), PEN Galler (PEN Cymru) ile Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), tutuklu DİHA muhabiri Nedim Türfent’e dayanışma mektubu gönderdi.



Avukatları Veysel Ok ve Barış Oflas’ın 16 Nisan tarihinde Van Cezaevi’ne giderek elden teslim ettiği mektupta, Nedim Türfent için “Sadece gazeteci olarak işini yaptığını biliyoruz ve bu kadar sert ve tehditkar koşullarda işine devam ettiğin için sana saygı duyuyoruz” denildi.



Mektupta ayrıca “Yaptığın iş ve onurlu duruşunla sana hayranlık besliyoruz ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılacak başvuruna destek vereceğimizi bilmeni istiyoruz. İyi bir sonuç alıncaya kadar vazgeçmeyeceğiz” ifadeleri yer aldı.



Düşünce özgürlüğü kuruluşlarının gönderdiği mektubun tam metni şöyle:



"Sevgili Nedim,

Öncelikle, basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğünü desteklemek için çalışan örgütler olarak sana selamlarımızı gönderiyoruz.

Davana dair haberleri başından beri izliyor; tutuklanman ve uzun süredir tutulduğun korkunç koşullar hakkında büyük endişe duyuyoruz.

Sadece gazeteci olarak işini yaptığını biliyoruz ve bu kadar sert ve tehditkar koşullarda işine devam ettiğin için sana saygı duyuyoruz.



Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) gözaltına alınman öncesinde güvenlik güçlerince internette maruz bırakıldığın tacizle ilgili incelemelerde bulundu ve bunları raporlaştıracak.Türkiye’de basın özgürlüğünün azalmasını ve çalıştığın Dicle Haber Ajansı gibi kurumların kapatılmasını takip ediyoruz. Onayın olursa hikâyeni Avrupa’da ve dünyanın geri kalanında daha geniş kitlelere ulaştırmak için bir kampanya yürütmek istiyoruz.

Davandaki adaletsizlikleri ve tanıklara uygulanan korkunç muameleyi vurgulayacağız.

Geniş bir ağda birçok kişiye ulaşarak insanların sana yapılanı bilmesini sağlamak ve ülkelerindeki yetkililerden Türkiye’ye insan haklarıyla ilgili yükümlülüklerine sadık kalması ve senin bırakılman yönünde baskı uygulanmasını talep etmeleri için çalışacağız.

Gazetecilik suç değildir ve senin de suçlu olmadığını biliyoruz. Öncelikle Kürt olduğun için ve yetkililerin haberleştirilmesini istemediğin sınır bölgelerinden haber yaptığın için hedef alınmandan derin bir üzüntü duyuyoruz.

Yaptığın iş ve onurlu duruşunla nedeniyle hayranlık besliyoruz ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılacak başvurunda destek vereceğimizi bilmeni istiyoruz. İyi bir sonuç alıncaya kadar vazgeçmeyeceğiz.



Kuruluşlarımız özgür haber akışını ve halkların dengeli ve eleştirel haber alma hakkını desteklemektedir. Gazetecilerin Türkiye’nin güneydoğusunda olanlarla ilgili olarak hedef gösterilmeden, tacize uğramadan ve tutuklanmadan haber yapma temel hakkına sahip olduğuna inanıyoruz.

Senin de rızanı alarak Avrupalı hükümetler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde gazetecilik mesleğine dönebilmen için tahliyeni sağlamak üzere savunuculuk faaliyetleri yürüteceğiz.

Sana en içten selamlarımızı gönderiyoruz. Güçlü kal ve umudunu kaybetme. Özgürlüğün için çalışıyoruz.



İçten selamımızla"

MEKTUBA YANIT VERDİ

Türfent ise, mektuba verdiği cevabında şunları kaydetti: “Ben de sık sık ihlallerin yaşandığı ve bırakın dünya kamuoyunu Türkiye’nin Batısında dahil görülmeyen bir sınır kasabasında çalışmaktayken, iktidarın ve yerel devlet yetkililerinin ‘nasırına’ basan birkaç haberden sonra - özellikle sembol hale gelen aslında bugün demir parmaklıklar arasında olmamın nedeni - bütün okları üzerime çekmiş bulundum. Benim için bir gazetecilik ilkesi olan ‘hakikati görünür kılmak’ düsturu, mottosu, gazetecilik hayatımın her safhasında vücut buldu. Nitekim, söz konusu ‘Türk’ün gücünü göreceksiniz’ haberini yaptıktan sonra her ne kadar devlet kurumları tarafından bir soruşturma başlatılmış olsa da ilgili kolluk kuvvetlerince birbiri ardına tehdit ve baskılara maruz kaldım."



Yine dayanışmanın kendisine verdiği gücü vurgulayan Türfent, “Bugün gazeteciliğin topyekun sahiplenilmesinin hacet ettiği bir prosesteyiz. Bu yüzden bu kampanya benim için çevremdeki demir parmaklıkların yok edildiği, duvarların kaldırıldığı bir kampanya oldu. Özcesi, bu dayanışma kampanyasının başlatılması ve idame edilmesi noktasında emek veren tüm kuruluş ve şahsiyetlere en kalbi sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Sizlerin bu değerli dayanışması oldukça kalbimin bakiyesinde umut olmaya devam edecek” diye belirtti.

NE OLMUŞTU?

Mayıs 2016’da tutuklanan KHK ile kapatılan DİHA ajansı muhabiri Türfent, 15 Aralık 2017’de “örgüt üyeliği” suçlamasıyla Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Davası sırasında Türfent’e karşı tanıklık eden 19 kişi sonradan ifade değiştirerek önceki ifadelerini işkence altında verdiklerini söylemişti. Türfent, birçok başka haberin yanı sıra Özel Harekat Timi mensuplarının Yüksekova’da bir şantiyede 50’den fazla kişiyi ters kelepçeleyip yüzükoyun yere yatırarak ırkçı bir nutuk attığı görüntüleri gündeme getirmişti. (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Nisan 2018 19:08

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