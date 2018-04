Basın Avukatları Ağı kurulacak

Gazeteci ve avukatlar tarafından kurulan Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) bünyesinde Basın Avukatları Ağı kurulması planlanıyor.

Türkiye’de önemli ifade özgürlüğü ve basın davalarında görev yapan avukatlar, deneyim paylaşımı, davalar hakkında bilgi, dava izleme, raporlama ve ortak çalışma alanları belirleme gibi konuları konuşmak için Friedrich Nauman Vakfı desteğiyle Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) Cezayir Restoran'da düzenlediği etkinlikte bir araya geldi. Etkinliğe İnsan Hakları Derneği (İHD), Eğitim Sen, Yurttaşlık Derneği, İstanbul Barosu, Birgün Gazetesi, Yayıncılar Birliği, Uluslararası Af Örgütü, Gazetecileri Koruma Komitesi gibi birçok örgütten hukukçu ve temsilci ile birçok gazeteciyi, akademisyeni Boğaziçili öğrencileri savunan avukat katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Başkanı Evin Barış Altıntaş, “Bu toplantıyı yıllardır adalete erişim, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, bilme hakkı konusunda çalışan bir grup gazeteci ve avukatın kurduğu MLSA olarak düzenliyoruz. Temel amacımız gazetecilerle hukuku bir araya getirmek. Maalesef, Türkiye’nin son yıllardaki durumu nedeniyle bu gittikçe önem kazanıyor” dedi.



Altıntaş, ayrıca adalete erişim konusunu siyasi görüşünden, geçmişindeki yaklaşımlarından veya ideolojisinden bağımsız olarak her gazeteci için bir öncelik olarak gördüklerini de söyledi.

OK: BASIN AVUKATLARI AĞI KURMAYI HEDEFLİYORUZ

Derneğin kurucularından Av. Veysel Ok da, konuşmasında bu toplantıyı takiben bir yuvarlak masa buluşması ve Avrupa’daki meslektaşlarla buluşmalar düzenleneceğini söyleyerek, Türkiye genelinde bir Basın Avukatları Ağı kurmayı hedeflediklerini belirtti.



Ok “Strateji, uluslararası savunuculuk, hak ihlallerinin rapor haline getirilmesi, kendi aramızda savunma desteği, taktik paylaşımı ve adalet erişimi yaygınlaştırmak için artık bir araya gelmeliyiz” dedi.



MLSA'nın hem avukatlara hem de mağdurlara destek yönünde çalışmalarını anlatan Ok, uluslararası kurumların desteğinin yanı sıra Avrupalı hukukçuların Türkiye’deki gazetecilerin davalarında kolaylaştırıcı rol oynayabileceğinin ve bu yönde görüşmeler gerçekleştireceklerinin altını çizdi.



İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şube Başkanı Av. Gülseren Yoleri ise, dayanışmayı yükseltmenin çok önemli olduğunu söyleyerek, “İHD’nin çalıştığı en önemli alanlardan biri ihlalin de yoğun olması nedeniyle düşünce ve ifade özgürlüğü ihlalleridir. Biz bu konuyla ilgili başvurular alıyor, girişimlerde bulunuyoruz. Tüm davaları takip etmemiz mümkün değil ama genel olarak ülkedeki ifade özgürlüğü durumunu raporluyoruz. Farklı dillere çevrilen raporlar uluslararası örgütlerin de dikkatini çekiyor” dedi.

Yoleri, birçok başvurucuyu yönlendirecek alternatifler olmasının yararlı olabileceğini belirtti. (İstanbul/MA)

