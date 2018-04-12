1 Mayıs çağrısı: Birlikte daha güçlüyüz

İstanbul’da Türk-İş, DİSK, Hak-İş, KESK ve TMMOB’ye bağlı sendikaların şube ve temsilcilikleri 1 Mayıs için örnek bir tutum sergiledi. Yapılan ortak açıklamada “Birlikte daha güçlüyüz” denilerek, Esenyurt, Avcılar ve Bakırköy’de ortak 1 Mayıs kutlaması yapılacağı duyuruldu.

Türk-İş’e bağlı DERİTEKS Avrupa Yakası Temsilciliği, Belediye-İş 2 No’lu Şube; DİSK’e bağlı Gıda-İş, Cam Keramik-İş, Emekli-Sen, Dev Yapı-İş; Hak-İş’e bağlı Liman-İş Ambarlı Temsilciliği; KESK’e bağlı Eğitim Sen 7 No’lu Şube, Tüm Bel-Sen ve MMO Beylikdüzü Temsilciliği Eğitim Sen İstanbul 7 No’lu Şube de bir araya geldi.

EMEKÇİLER İÇİN YAŞANAMAZ HALE GELDİ

Burada konuşan Eğitim Sen 7 No’lu Şube Başkanı Özlem Tolu, ülkenin her geçen gün işçi ve emekçiler için yaşanılamaz hale geldiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Ekonomideki dalgalanmalar alınan ücretlerle yaşamayı olanaksız hale getirirken, fabrika ve işyerlerinde uygulanan esnek üretim modelleri ile çalışma koşulları çağ dışı düzeylere ulaşmış bulunmaktadır.” İş cinayetlerinin artarak devam ettiğini, sendikal hak ve özgürlüklerin ayaklar altına alındığını söyleyen Tolu, bir yandan da hükümetin tüm tepkilere rağmen özelleştirmelere devam ettiğini dile getirdi.

Hükümetin taşeron düzenlemesine de tepki gösteren Tolu, “Başta belediyeler olmak üzere birçok kamu kurumunda işçilerin önemli bir kısmı ya sınavlarda elenmiş ya da güvenlik soruşturmalarını geçememiştir. Her koşulda kadro hakkı elde eden işçiler ise ne yazık ki hiçbir özlük haktan yararlanamamaktadır” dedi.

Yüz binlerce mülteci işçinin ucuz ve kayıt dışı emek olarak çalıştırıldığına vurgu yapan Tolu şöyle devam etti: “Emek sömürüsünün bir başka boyutu da cinsiyet üzerinden yaşanmaktadır, bir yandan ücret adaletsizliğine uğrayan kadın emeği diğer yandan toplumun gericileştirilmesi ile kadına yönelik şiddeti tırmandırmış bunun yansıması olarak da kadın cinayetleri yüzde 1400’lere çıkmıştır.”

OHAL HAK ARAMA MÜCADELESİNİ YASAKLADI

OHAL uygulamaları ile işçi ve emekçilerin hak arama mücadelesinin yasaklandığını ifade eden Tolu, “OHAL’i kendimiz için çıkardık diyen iktidarın pratikte işçilerin grevlerini yasaklayarak, kamu emekçilerini KHK’lerle işinden ederek, OHAL’i esas olarak kimler için çıkardığını her defasında göstermektedir. Bir yandan KHK ile ihraç edilen emekçilerin intiharlarına tanıklık ederken bir yandan da tüm olup biteni halka duyurmak isteyen tarafsız basın kuruluşlarının KHK’lerle kapatıldıklarını görüyoruz” diye konuştu.

“Ülkemiz Ortadoğu batağına itilirken, ülkemizde ve dünyada barışı savunanlar suçlu ilan edilmektedir” diyen Tolu şöyle devam etti: “Tüm bunlara eleştirel bir gözle bakanlar ve sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan emekçiler ise gece yarısı operasyonlarla gözaltına alınmakta, tutuklanmaktadır. Dili, dini, rengi ve siyasal görüşü ne olursa olsun işçi ve emekçiler bu kaos ortamında sürekli daha kötü ve düşük ücretlerle çalışmaya ve yaşamaya mahkum edilmektedir.”

BU TUTUMU HER YERDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Konfederasyon farkı gözetmeden 1 Mayıs’ın en yaygın şekilde kutlanmasını önemsediklerini ve bulundukları her yerde bu tutumu hayata geçireceklerini belirten Tolu şu çağrıda bulundu: “İşçi ve emekçileri de, İş cinayetlerine, düşük ücretlerle çalıştırılmaya, KHK’lerle işten atılmalara ve OHAL’e karşı, insanca yaşam, insanca çalışma ve ücret için birleşmeye, demokrasi ve sendikal hakların haykırılması için 1 Mayıs’ta alanlarda birlik olmaya çağırıyoruz. Unutmayalım ki birlikte güçlüyüz!”

BAKIRKÖY, AVCILAR VE ESENYURT’TA 1 MAYIS KUTLANACAK

Liman-İş Ambarlı Temsilcisi Sinan Ceviz açıklamanın ardından yapılacak etkinliklere ilişkin bilgi verdi: “Bakırköy’deki işçi arkadaşlarımız henüz gününü belirlemedi. Ancak 1 Mayıs’tan birkaç gün önce Bakırköy belediyesinde çalışan işçi arkadaşlarımızın ortak katılımı ile bir etkinlik gerçekleşecek. 27 Nisan’da Avcılar’da demokrasi güçleri ile birlikte 1 Mayıs şöleni gerçekleştireceğiz. 29 Nisan saat 15.00’te Esenyurt meydanında bir 1 Mayıs kutlaması gerçekleştireceğiz.”

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 15:51

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