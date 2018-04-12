İZBAN'da çalışan taşeron işçiye kadro yok

İzmir'de İZBAN yönetimi 700 civarında taşeron özel güvenlik ve temizlik işçilerine kadro vermeyeceğini açıkladı.

Metehan UD

İzmir

İZBAN yönetimi ortaklı yapısını ileri sürerek bünyesinde çalışan 700 civarında taşeron özel güvenlik ve temizlik işçilerine kadro vermeyeceğini açıkladı. Sendika ise İZBAN işçilerinin kadro talebi ile 1 Mayıs'ta olacağını dile getirdi.

Hükümetin kadro düzenlemesi kamuda çalışan on binlerce taşeron işçiyi etkilemedi. Başta KİT'ler olmak üzere, ihale şartnamesi engeline takılan işçiler, taşeron şirketlerde güvencesiz ve düşük ücretle çalışmaya devam edecek. Bu işçilerin arasında İZBAN bünyesinde çalışan taşeron 500 özel güvenlikçi ve 200 temizlik işçisi de bulunuyor. DİSK bünyesindeki Özel Güvenlik Sen ve Genel İş Sendikalarında örgütlenmeye çalışan işçilerin kadro sürecinin başlaması ile birlikte yapmış olduğu başvuru ilk olarak geri çevrilmişti ancak sonradan sendikaların araya girilmesi ile başvuru dilekçeleri kabul edildi.

İZBAN yönetimi başvurulara verdiği cevabı geçtiğimiz günlerde işçilere posta yoluyla iletti. İşçilerin ev adreslerine gönderilen cevapta "... sayılı sıra numaralı başvurunuzla ilgili olarak 696 sayılı KHK'ya ilişkin yaptığınız başvuruların değerlendirilmesi yönünde bir yasal düzenleme bulunmamaktadır" denildi.

İZBAN bürokratları, şirket bünyesine geçirilmemesine gerekçe olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD ortaklı yapısını ileri sürdü. İZBAN'ın sitesinde yer alan bilgilere göre her iki kurumun yüzde 50 ortaklı payı bulunuyor. Öte yandan düzenlemenin belirsizliğinden dolayı ihaleyi iki ay uzatan İZBAN yönetimi yeni güvenlik ve temizlik işleri için iki ayrı ihaleye çıktı. İhalelerde belirtilen işçi sayısının azalması ise dikkat çekti. İZBAN'da yıllardır kadroya geçeriz umuduyla çalışan 50 civarında özel güvenlikçinin ihale alan şirkete geçmeyerek işi bırakacağı öğrenildi.

'KADRO TALEBİ İLE 1 MAYIS'TA OLACAĞIZ'

Konuyla ilgili Evrensel'e açıklamada bulunan DİSK Özel Güvenlik Sen Genel Başkanı Serdar Aslan , alınan kararın çıkan KHK'ya ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ifade ederek "Kadro, diğer işçiler gibi İZBAN işçisinin de hakkıdır ki düşük ücretle en ağır şartlarda çalışıyorlar. Yarıya yarıya ortaklığından kaynaklı muammada bırakılmıştır ama bir şekilde işçilerin İZBAN bünyesine geçişinin yapılması gerekiyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu konuda gerekli adımları atmıştır ama TCDD bürokratlarının itirazları var. Kapsam dışında kalmış olması kabul edilemez. Bir an önce yeni bir genelge yayınlanarak kadroya geçmelerini talep ediyoruz. İZBAN işçileri 1 Mayıs'ta da kadro talebi ile alanda olacaktır" dedi.

(Fotoğraf: Arşiv)



Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 13:18

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