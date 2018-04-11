100 lira zam için 50 işçiyi işten attılar

Batman'da maaşlarına 100 lira zam talep eden 50 Gama Tekstil işçisi, tazminatları verilmeden işten çıkarıldı.

Fırat TOPAL

Batman

Batman’da faaliyet gösteren Gama Tekstil’de çalışan işçiler 100 lira zam talep edince 50 işçi tazminatsız olarak işten çıkarıldı.

Batman’da yaklaşık 350 işçinin çalıştığı Gama Tekstil’de ilk önce 50 kadar işçi 100 TL zam talep etti. Fabrika patronu işçilerin zam talebini kabul etmesi üzerine geriye kalan diğer işçiler de zam talep edince işveren daha önce zam verdiği 50 işçiyi işten çıkardı. İşçiler, “İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” anlamına gelen 29 kodu ile çıkışı verilerek, tazminat ve işsizlik maaşından da mahrum bırakıldı. Yaşananlar üzere işten atılan 50 işçi Atatürk Parkı’nda basın açıklaması yaparak, maaşlarının iyileştirilmesini ve işlerine geri dönmeyi talep ettiler.

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Açıklama öncesi işçiler Evrensel'e konuştu.

Yaklaşık 10 yıldır tekstil işçiliği yapan İkram Salur, sadece durumlarının iyileştirilmesi için zam talebinde bulunduklarını ancak işlerine son verildiğini söyledi. 9 aydır Gama Tekstil’de çalışan Salur, “Yaptığımız işe İstanbul’da 2 bin 500-3 bin TL veriliyor. Biz burada 1500 TL’ye çalıştırılıyoruz. Buna karşı çıkınca da ‘Ne olursa olsun burası Batman ister çalış, ister çalışma’ diyorlar. Elektrik gitse, makine bozulsa, malzeme eksik olsa maaşlarımızdan kesiyorlar. 5 kişilik bir ailenin tek çalışanıydım, işsiz kaldım şimdi ve kiracıyım” diye konuştu.

İkram Salur (Fotoğraf: Fırat Topal/EVRENSEL)

‘BİR LOKMA DAHA FAZLA EKMEK İSTİYORUZ’

Çalışma koşullarının iyi olmadığını söyleyen Şerif Akın ise, “Çocuklarımıza ekmek götürmek için katlanıyoruz. Ama biz de insanız. En ufak bir hatada çalışanlar hakarete maruz kalıyor. Çok para istemiyoruz. Çocuklarımıza bir lokma daha fazla ekmek götürmek istiyoruz, hepsi bu” diye konuştu.

Şerif Akın (Fotoğraf: Fırat Topal/EVRENSEL)

‘ZAM TALEP ETTİK, HAKARET ETMEDİK’

8 kişilik bir ailede 2 kişinin çalıştığını ve kendisinin işten çıkarıldığını belirten Şahan Demirhan da, “Herkes kiracı ekonomik olarak zorlanacağız. Hafta sonu mesailerimiz eksik yatırılıyordu. Şartlarımızın biraz iyileştirilmesi için 100 TL zam talep ettik, işten çıkardılar” dedi.

Şahan Demirhan (Fotoğraf: Fırat Topal/EVRENSEL)

İsmini vermek istemeyen bir işçi ise, “Zam talep ettik. 2 ay oyaladılar. İlkin kabul etmediler daha sonra kabul edip diğer çalışanların da talep etmesi üzerine bize verilen zammı geri çektiler. Üstüne sırf tazminat alamayalım, işsizlik maaşı alamayalım diye bizi 29 kodu ile işten çıkardılar. Bu durum bizim sicilimize de işleyecek iş bulmak da zorlanacağız. Biz 100 TL zam talep ettik, hakaret etmedik” diye konuştu.

İŞE GERİ ALINMAK VE MAAŞLARINA ZAM İÇİN AÇIKLAMA YAPTILAR

Gama Tekstil’de 50 işçi zam talep etmeleri üzerine işten çıkarılmalarına ilişkin Atatürk Parkı’nda basın açıklaması yaparak, maaşlarının iyileştirilmesini ve işlerine geri dönmeyi talep ettiler.

İşçiler adına basın açıklamasını yapan Beyhan Eğlenti, çalışma şartlarının kötü olmasına rağmen ailelerine bakmak için işlerine dönmek istediklerini söyleyerek, şunları söyledi: “İş yerinde lavaboya giden arkadaşlarımız için kapıda dakika tutuluyor. Hastaneye gidip sağlık raporu alan arkadaşlarımızın sağlık raporları SGK’ye bildirilmeyip hizmet günleri eksik yatırılıyor. İşyerinde fazla mesai yaptırılıyor. Sırf primlerimizi eksik yatırmak ve çalışma ücretimizi eksik ödemek için fazla mesai ücretimizi bize eksik ve elden ödüyorlar. Sadece zam istedik diye gözümüzün yaşına bakmadan bizi işten çıkardılar. Zam istemek bizim doğal hakkımızdır. Bizimle aynı işi yapan aynı şirketin İstanbul’daki fabrikasında bizim maaşımızın 1.5-2 katı maaş almaktadırlar. Bizi bu kadar zor koşullarda çalıştırmalarına rağmen sırf işsiz kalmamak, ailemize bakmak için işimize geri almalarını ve maaşlarımıza zam yapılmasını istiyoruz.”

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Nisan 2018 20:31

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