CHP'li vekiller, işten atılan işçileri ziyaret etti

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar ile Ankara Milletvekili Necati Yılmaz çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere bugün sabah saatlerinde Diyarbakır'a geldi. CHP'li milletvekilleri, kanun hükmünde kararnameyle Bağlar Belediyesi'nden ihraç edilen işçileri ziyaret etti.

Bağlar Belediyesi önünde eylem yapan işçilerle görüşen vekiller, işçilerin sorunlarını dinledi. Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, işten çıkarılan işçilerin sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirterek “Bu ortaya çıkan tablonun partimiz tarafından kabulü mümkün değildir. Bu uygulamaya seyirci kalınması mümkün değildir. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak, her zaman olduğu gibi emeğin, çalışanın yanında olacağız. Bu sonuca seyirci kalmayacağız. Arkadaşlarımız bana savcılıktan aldıkları kağıtları gösterdiler. ‘Eğer benim bir güvenlik sorunum, sabıka kaydım, hakkımda bir soruşturma varsa hukuki işlem yapın. Değilse işimi, ekmeğimi bana geri verin’ diyor. Verdikleri resmi evraklarda haklarında hiç bir soruşturma yok. O halde bu işten çıkarmanın sebebi nedir? Açıklamak durumundasınız. Bu ülkeyi keyfilikle yönetemezsiniz. Bu ülkeyi kişisel iradenizle yönetemezsiniz. Kurallara uymak durumundasınız. Meşruiyet bulduğunuz yasalara uymak zorundasınız. Bugün dayanışma duygusuyla buradayız” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar da, işçilerin ihraç edilmesini asla kabul etmeyeceklerini belirterek, “Bugün Türkiye'de Kürtler, Aleviler, devrimciler, solcular, düşünenler, emekçiler, emekliler, çiftçiler dışlanmış durumda. Sadece keyfi anlamda sizden yana olanlar var. Bugün Türkiye'de barıştan bahseden, barış için mücadele ediyorum diyenler yargılanmakta, güvenlik güçleri tarafından derdest edilmekte; şimdi de işsiz bırakılmakta. Buna karşı durmalıyız. Bugünkü direnç bunun göstergesidir. Bütün belediyelerde yaptığımız ve yapılması gereken bir yöntemi göstermek istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz, güvenlik soruşturması nedeniyle ama hiç bir sorun olmayan ve kadro dışı bırakılanları Ataşehir Belediyesi tekrar kadroya almaktadır. Bunun hukuki yolları açıktır. Ve bu hukuki yollarda sizlerinde yürümesi doğrultusunda il başkanımız, buradaki örgütümüz sizlere katkıda bulunacaktır. Bugünkü iktidar, sizden, insandan, emekten, bizden farklılıklarımızdan yana değildir. Kendi yandaşını ve çıkarını korumaktadır. Buna isyan ediyoruz. Buna tepki gösteriyoruz. Bu doğrultuda ekmeğini isteyen, çocuğunu büyütmek isteyen sizlerin yanında olduğumuzu sadece işine dönmek isteyen sizlerin yanında olduğumuzu söylemek istiyoruz” diye konuştu. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Nisan 2018 16:11

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