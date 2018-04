CHP Milletvekili Enis Berberoğlu 300 gündür tutuklu

CHP’li Barış Yarkadaş, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun 300 gündür cezaevinde tutulmasına tepki gösterdi ve Anayasa Mahkemesini göreve davet etti.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP İstanbul Milletvekili - Gazeteci Enis Berberoğlu’nun 300 gündür tutuklu olduğunu hatırlattı. Yarkadaş, Anayasa Mahkemesi'ne "Enis Berberoğlu'nun dosyasını sonuçlandırmak için daha kaç günün geçmesini bekleyeceksiniz? 300 gündür süren tutukluluk vicdanlarınızı rahatsız etmiyor mu?" diye seslendi.

‘TALİMATLA TUTUKLANDI’

Berberoğlu davasının baştan sona hukuksuzluk ve ihlallerle dolu olduğuna dikkat çeken Yarkadaş, Berberoğlu'nun işlenmemiş bir suçtan dolayı, emir ve talimatla tutuklandığını belirtti. Yarkadaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Enis Berberoğlu’yu tutuklayan yerel mahkemenin kararı, İstinaf Mahkemesinde bozuldu. İstinaf Mahkemesi, Berberoğlu’nun casus olmadığına ve terör örgütü FETÖ ile bir ilişkisinin bulunmadığına hükmederek tüm suçlamaları çürüttü. Ancak aynı mahkeme, siyasi konjonktürden dolayı, bozduğu dosya için beraat de tahliye de veremedi. Böylece Türk hukuk tarihi, kendi kararını uygulayamayan bir mahkemeyi de görmüş oldu. Her yeri tel tel dökülen Berberoğlu davası şu an Anayasa Mahkemesi'nde... AYM, içi boş bu dosyayı bir an önce ele almalı ve arkadaşımızın 300. gününe giren tutukluluğuna son vermelidir."

‘SEMBOL BİR DAVA HALİNE GELDİ’

Berberoğlu davasının Türkiye'deki adaletsizliğin sembollerinden biri haline geldiğini de belirten Yarkadaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Berberoğlu tutuklandığında, 'Türkiye’de adalet yoktur, yargı bağımsız değildir' diyenlerin oranı yüzde 74’tü... Bu oran bugün itibariyle yüzde 81’e çıkmış... Partimizin elindeki son veri bunu gösteriyor. Anayasa Mahkemesi bu bağlamda tarihsel bir misyon üstlenmek; halkın adalete ve yargıya olan inancını yeniden kazandıracak adımlar atmak zorundadır."

‘NEYİ BEKLİYORSUNUZ?’

AYM'ye çağrısını yineleyen Yarkadaş “Berberoğlu tam 300 gündür tutuklu... Bu 300 günün her an'ı haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlikle dolu... 300 gündür süren tutukluluk bile tek başına bir hak ihlali iken, AYM karar vermek için daha ne olmasını bekliyor?” diye sordu.

AİHM KARARINI ÖRNEK GÖSTERDİ

CHP'li Yarkadaş sözlerini şöyle tamamladı:

“Anayasa Mahkemesi, milletvekilimiz, gazeteci ağabeyimiz Berberoğlu’nun 'olmayan suç'tan dolayı süren tutukluluğuna derhal son vermelidir. Bu tutukluluk, Berberoğlu şahsında CHP'ye oy veren milyonlarca kişiye ve toplumun tamamına çektirilen bir cezaya dönüşmüştür. Anayasa Mahkemesi, bu kolektif cezalandırmayı bitirebilecek anayasal güce sahiptir... AİHM'in Gazeteci Şahin Alpay’la ilgili son kararı, Berberoğlu davası için de bir anahtardır... AYM yeter ki; o kararı önüne alsın ve dosyayı incelesin... Sayın üyeler de görecektir ki; dosyada ciddi bir ihlal vardır... Berberoğlu’nun AYM yoluyla tahliyesi, Türkiye'de adalet bekleyen milyonlara da umut ışığı olacaktır.” (HABER MERKEZİ)

