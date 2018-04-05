Güvenlik soruşturmasından kadroya alınmayan işçiler konuştu

Diyarbakır'da kadroya alınmayan işçiler Evrensel'e konuştu: Bir suça karışmışsak neden işten çıkarıyorlar da içeri atmıyorlar...

Fırat TOPAL

Diyarbakır

Taşerondan kadroya geçiş işlemleri 2 Nisan 2018 tarihi itibariyle sonlandı. Yurdun dört bir yanında binlerce işçi işsiz kaldı. Diyarbakır’da da DİSKİ ve belediyeler olmak üzere 700 kişinin üzerinde taşeron işçi kadroya alınmayı beklerken güvenlik arşiv araştırması gerekçesiyle işten çıkarıldı. Evrensel'e konuşan işçiler, “Suçum sabıkam varsa, polis ilgilenir. Çoğunun adli sicil kaydı yok. Bir suça karışmışsak neden işten çıkarıyorlar da içeri atmıyorlar” diye sordu.

‘HAKLARIMIZDAN MAHRUM BIRAKIYORLAR’

Selahattin Üçdağ

Çıkarılan işçilerden Selahattin Üçdağ, işten çıkarılmaların kurum ve işveren arasında anlaşmalı bir şekilde gerçekleştiğini ifade ederek belediyede çalışanların %90’nın adli sicil kaydı dahi olmadığını söyledi. Üçdağ, “Şu ana kadar 4-5 defa güvenlik soruşturmasında geçtik, şimdi mi çıktı. Bizi bu şekilde KHK kapsamında işten çıkartıp, tazminat ve diğer haklarımızdan mahrum bırakmayı istediler. Çalışanların çoğunun bırak sabıkası, adli sicil kaydı yok. Bizi işten çıkardılar, en azından çıkış kodlarımızı değiştirsinler haklarımızdan yararlanalım. Bunun takipçisi olacağız, hukuki yollarda hakkımızı arayacağız. Belediyede çalışanların çoğunun ekonomik durumu yok, çoğu kiracı ve mağdur edildiler” dedi.

‘SABIKAMIZ YOK’

Serhat Süslü

2 yıldır belediye çalışan Serhat Süslü ise, sicilinin temiz olduğunu %45 engelli raporunun olmasına rağmen işten çıkarıldığını belirterek, “8 kişilik bir ailenin tek çalışanıydım. %45 engelli raporum var. Güvelik soruşturması diyorlar gerekçe, sabıkam yok. Gidiyoruz belediye diyor kaymakamlık, kaymakamlık diyor belediye sizi işten çıkarmış. Bizimle oyun oynuyorlar. Biz bir suça karışmışsak neden işten çıkarıyorlar da içeri atmıyorlar? Hem bu güne nasıl çalışabildik? diye sordu.

15 YILLIK İŞÇİ DE İŞTEN ÇIKARILDI

Rıfat Hayme

15 yıllık belediye çalışanı olan Rıfat Hayme de, haksız bir şekilde işten çıkartılıp mağdur edildiklerini ifade ederek, “Adaletli bir şey yapmadılar. Kendi aralarında anlaşıp bizi çıkardılar. Burada çalışanları hiçbir suçu yok. Suçum, sabıkam varsa bununla belediye değil polis, emniyet ilgilenir. Birçok kez soruşturmadan geçtik. Bizi KHK ile çıkarıp haklarımızdan etmek istiyorlar. Bu ülkede adalet varsa er ya da geç yerini bulacaktır” dedi.

GENEL İŞ: İŞTEN ÇIKARMA NE HUKUKİ NE ADALETLİ

Diyarbakır'da kadroya geçmeyi bekleyen belediyeler bünyesinde çalışan 700’ün üzerinde taşeron işçinin işlerine son verilmesine ilişkin Genel İş Diyarbakır 2 No’lu Şubesi basın açıklaması yaptı. İşçilerinde destek verdiği açıklamada konuşan Şube Sekreteri Hasan Hayri Eroğlu, söz konusu işçilerle ilgili herhangi bir suç ya da mahkumiyet kararının olmamasına rağmen Güvenlik Soruşturması adı altında bir işçi kıyımının yapıldığını söyledi.

‘KARAR YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLSİN’

Yaşanan bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade eden Eroğlu, işçilerin bu şekilde işten çıkarılmasının toplumsal huzura, barışa hizmet etmediğinin yanı sıra sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmadığını söyledi. Eroğlu, şunları söyledi: “Söz konusu işçi kardeşlerimizle ilgili ortada herhangi bir suç ya da mahkemelerin verdiği mahkumiyet kararı yoktur. Şayet varsa bir suçlama, bunun kararını vermesi gereken mahkemelerdir. Sadece istihbari bilgilere dayanarak yüzlerce işçinin işten çıkarılması ne hukuki, ne adaletli, ne de vicdanidir. Hukukta ‘Suçun şahsiliği’ ilkesi vardır. Suç fiili kişiyi bağlar herhangi bir akrabasının hukuki bir durumu varsa ya da bir örgütle bağlantısı iltisakının olması işten çıkarılmasına gerekçe olamaz. Yetkililerden bir an önce işçiler hakkında kararı gözden geçirilmesini ve işlerine tekrar dönmelerinin sağlanmasını talep ediyoruz.”

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Son Düzenlenme Tarihi: 04 Nisan 2018 22:55

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