Bizim yanımızda olan gazeteleri desteklemeliyiz

Bursa'dan Bosch işçisi mektubunda Doğan Medya grubunun satışını yorumlayıp 'İşçilerin yanında olan gazeteleri desteklemeliyiz' diye yazdı.

Bosch İşçisi

Bursa

Doğan Medya işçiler için çok fazla bir şey ifade eden bir noktada değildi. Zaten mili görüş ya da Refah Partisi çizgisinde olan işçiler için de din düşmanı bir medya olarak görülüyordu. Bu AKP ile tamamen işçileri ikiye ayırdı. Hatta çay ocağında bulunan Sabah, Olay gazetesi AKP’li işçiye candaş; Sözcü ile Hürriyet ise AKP karşıtı işçiler için candaş medya idi. 15 Temmuz sonrası tamamen zaten Gezi eylemlerinde penguen gösteren TV idi ama yine de cumhuriyetçi ya da muhalif yazarlar üzerinden yine okunabilirliği vardı. Bugüne kadar hiçbir işçinin sorunlarını dile getirmedi. Ne mezarda emekliliği ne işçilerin açlık sınırının altında ki ücretleri ne de dehşet ve insanlık dışı çalışma koşullarından bir satırdan bile bahsetmedi. Varsa yoksa; patronlar böyle kâr etti. Yok efendim böyle ihracat rekoru kırdı haberleri. İşçinin daha insan gibi yaşamak için verdiği mücadele işverenin polis ve sendika iş birliğiyle yediği dayak ve zulümden bahsetmedi. Ama cumhuriyetçi gibi gözükmesi ya da biraz muhalif yazarların olması bile ulusalcı ve muhalif işçiler üzerinden yine okunabilirliği vardı.

Bir örnek vereyim kutuplaşmaya dair. Eğer hükümet yanlısı bir işçi gazetenin arka sayfasına bakıyor tam okuyacak gibi oluyor. Ön sayfasını çeviriyor eğer Hürriyet ya da Sözcü ise tekrar masaya bırakıyor. Bu hükümete muhalif işçiler ise; Sabah ise hemen masaya bırakıyor. Sadece spor haberleri ya da gazetenin bulmaca eklerinde aynı fikirler. Hatta unutmadan işçi grevlerinin yasaklanması veya TİS’e dair haber var ise; belki gazete ayırmaksızın bakar o kadar. Ama sadece işçiyi ilgilendiren habere.

Bence ne Sabah ne Hürriyet ne CNN ne A Haber işçiyi temsil eden bir medya değil. NTV de öyle. Bence işçiler ile ilgili haber yapan birkaç gazete haricinde işçileri savunan bir gazete yok. Evrensel, BirGün ve biraz da Cumhuriyet. İşçiler onları da TİS zamanı takip ediyorlar. O kadar. Zaten bu gazeteler de işçilerin gözünde aşırı solcu olarak görülüyor. Metal eylemleri sürecinde bunu net bir şekilde gördük. Sendikayı değiştirmek için yola çıktığımız bu eylemlerde yine bu sendikanın kışkırtmaları yönlendirmeleri doğrultusunda içimize almamak için canhıraş uğraştık.

Dönüp baktığımızda tepki gösterdiğimiz bu basın dışında kimse de haberimizi yapmadı. Bunu bir kez daha gördük. Ama bence işçiler olarak kim bizim yanımızda onlara destek olmalıyız artık. Annemiz ya da babamızın küçüklükten aşıladıkları dünya görüşünü veya ideolojilerini sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Hükümetin işçilerin karşısında patronların yanında olan medyaya karşı bir Evrensel, BirGün ya da Cumhuriyet gazetesi almaya çağırıyorum. Halk TV, Tele 1 gibi TV’lere sahip çıkılmasını istiyorum. Umarım TİS döneminde yanımızda olup destek veren Hayat TV’yi tekrar görmek mümkün olur...

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 04:16

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