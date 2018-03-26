Hak ihlalini protesto edene de ceza

Kırıkkale’den mektup yazan tutuklular karşılaştıkları onlarca ihlali protesto ettiklerinde ceza yağmuruyla karşılaştıklarını ifade ediyor.

Cezaevlerinden her gün yeni bir hak ihlali haberi gelirken, Kırıkkale-Hacılar F Tipi Cezaevinden gazetemize mektup yazan Selçuk Çelik adlı tutuklu karşılaştıkları hak ihlallerini anlattı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL ile birlikte hapishanelerde hak gasplarının tavan yaptığını yazan Çelik, bugüne kadar var olan sorunların çözüme kavuşturulmaması bir yana bu sorunların derinleştiğini anlattı.

Çelik hak gasplarını şöyle sıraladı:

“Ailelerimiz, avukatlarımız, arkadaşlarımız tarafından gönderilen yayınlar bize verilmiyor. Açık ziyaretlerimiz iki ayda bir yaptırılıyor. Kelepçeli tedavi ve yapılması gereken sevklerde gecikme nedeniyle muayene ve tedavi hakkımız engelleniyor. Berberde bulunan makaslar kaldırılarak tep tip makine dayatılıyor. OHAL nedeniyle öğrenciler sınava giremiyor. Kantinde metal kaşık, bulaşık eldiveni gibi ihtiyaçlar kaldırıldı.”

Bunlara ek olarak hücre içlerini de görecek şekilde havalandırmalara kamera takıldığını ifade eden Çelik, tutukluların özel yaşam alanlarını 24 saat gözetleyen kamera uygulamasına karşı eylemler yapan tutuklulara disiplin kurulunca hücre cezaları verildiğini söyledi. Çelik, Cihat Özdemir, Mustafa Kocatürk, Murat Karayel, Sinan Akbayır adlı tutuklulara da OHAL’in kaldırılması ve o dönemde açlık grevinde olan eğitimciler Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’ya destek açlık grevine girdikleri için disiplin cezaları verildiğini söyledi.

Sadık Sabancılar’a da haftalık telefon görüşmesinde yeğenine “Bu ay ziyaret yasağım yok. Gündemde tek tip elbise var. Biz tek tip elbise giymeyeceğiz. Sonuna kadar direneceğiz” sözleri nedeniyle cezaevi yönetimi tarafından 1 ay ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma” cezası verildiğini aktaran Çelik, Zeynel Karabulut’a, Ali Rıza Bektaş tarafından gönderilen mektuba da “Örgütsel haberleşme” nedeniyle el konulduğunu aktardı. Mektupta diğer tutukluların mektuplarına da aynı gerekçelerle el konulduğu ifade ediliyor.

‘TEDAVİ ÖNÜNDE ENGELLER VAR’

Sağlık haklarının da ağır bir şekilde ihlal edildiğini ifade eden Çelik, muayene için karşılaştıkları engelleri şöyle anlattı:

“Kronik rahatsızlıkları bulunan Cihat Özdemir, 1,5 yıldan fazla süre önce kontrolleri istenen bölümlere götürülmek için aylardır bekletiliyor. Rahatsızlıklarının tespiti için savcılık talimatıyla sağlık kurulu raporu düzenlenmesi istenen Özdemir ‘Adalet Bakanlığından yazı bekliyoruz’ denilerek aylardır hastaneye sevk edilmiyor. Yine Cihat Özdemir, kronikleşen kulak akıntısı nedeniyle hastaneye götürüldü ancak doktorun kelepçeli muayene dayatması nedeniyle muayene olmadan geri geldi. Zeynel Karabulut, Sinan Akbayır gibi diğer tutukluların da sağlık hakları aynı gerekçelerle ihlal edildi.” (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 00:31

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