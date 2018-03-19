ABD: Afrin'den gelen 'yağma' haberleri kaygı verici

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Afrin'den son 48 saattir gelen haberler nedeniyle derin endişe duyduklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Afrin'den son 48 saattir gelen haberler nedeniyle derin endişe duyduklarını açıkladı. Nauert'in yaptığı yazılı açıklamada, "Yağma haberleri de bizi kaygılandırıyor" ifadesi yer aldı.

Heather Nauert açıklamasında, "Türk ordusu ve Türkiye destekli muhaliflerin saldırı tehdidi üzerine, nüfusunun çoğu Kürt olan Afrin'in boşaltıldığı anlaşılıyor" ifadelerini kullandı ve ekledi:

"Birleşmiş Milletler Afrin'i terk eden ve artık gıda ile barınma gibi temel ihtiyaçlarını gidermek için yardıma ihtiyacı olan nüfusun yüz binlerle ifade edildiğini duyurdu."

'ENDİŞELERİMİZİ TÜRK YETKİLİLERE DEFALARCA İLETTİK'

Suriye'nin kuzeydoğusunda "faaliyet gösteren aktörler" olarak tanımladığı Türkiye, Rusya ve Suriye hükümetinin yerlerinden edilen insanlara insani yardım sunması gerektiğini belirten Nauert, bu kişilerin bir an önce evlerine dönmesinin sağlanmasını talep etti.

Sözcü Nauert, Afrin'e yönelik endişelerini Türk yetkililere defalarca ilettiklerini söyledi ve şunları ekledi:

"NATO müttefikimiz Türkiye'ye taahhütlerimize bağlıyız ve bu bağlılık Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını da içeriyor. Aynı zamanda IŞİD'i yenme hedefimize ve Suriye'nin doğusundaki partnerlerimiz Suriye Demokratik Güçleri'ne de bağlıyız. Afrin dahil olmak üzere Suriye'nin batısındaki çatışmalar IŞİD'i yenme hedefinin dağılmasına yol açmaktadır." (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 21:57

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