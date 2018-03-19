Ayhan Bilgen: Afrin’de ÖSO bayrağı ne anlama geliyor?

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen: Demirci Kawa’nın heykelini yıkması ne anlama geliyor?

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, ÖSO bayrağının Afrin merkezine asılmasına da tepki gösterdi: “Orayı kim yönetecek? Bayrağı olduğuna göre demek ki ÖSO yönetecek. Ya da AKP Komisyon Başkanının da söylediğine göre Esad rejimine mi devredilecek?” Bilgen ayrıca baskı ve tutuklamaların da Newroz kutlamalarını engelleyemeyeceğini vurguladı.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Genel Merkezde yapılan toplantıda konuşan Bilgen, Afrin’de devam eden a operasyona ilişkin olarak, bu konuda konuşan herkesin baskı gördüğünü ve tutuklandığını belirtti. Bilgen, Afrin’de ÖSO bayrağı dikilmesine ilişkin olarak da şunları söyledi: “Sormak istiyorum bırakın diğer flamaları, Irak Anayasası’na göre resmi Irak Bölgesel Kürdistan Yönetimi’nin bayrağı bile paçavra diye anılırken, ÖSO bayrağı ne anlama geliyor? ÖSO’nun devleti mi var ki onunki bayrak oluyor, Kürtlere ait olan her şey paçavra muamelesi görüyor” dedi. Afrin politikasının bütün özeti Kürtler kendi kendini yönetmesinden ibaret olduğunu vurgulayan Bilgen, “Afrin’de siviller kendi topraklarında daha özgür mü yaşayacak? Orayı kim yönetecek? Bayrağı olduğuna göre demek ki ÖSO yönetecek. Ya da AKP Komisyon Başkanının da söylediğine göre Esad rejimine mi devredilecek?”

Afrin politikasında Kürt tahammülsüzlüğü olduğunu belirten Bilgen, Demirci Kawa’nın heykelinin yıkılmasının ne anlama geldiğinin açıklanmasını istedi. Bilgen, “Bir tarihi değeri balyozlarla yıkabilirsiniz ama Ortadoğu’da Kürtler tüm halklar gibi kendi değerlerine sahip çıkarak yaşama mücadelesini sürdürecek” dedi.

‘NEWROZ KUTLAMALARINI ENGELLEYEMEYECEKSİNİZ’

Newroz kutlamaları nedeniyle pek çok yerde parti yöneticilerinin tutuklandığını belirten Bilgen, “Bu uygulamalar gerçekten bir güvenlik politikasının ifadesi mi yoksa Newroz gibi, pek çok yerde kutlanan, Ortadoğu’da resmi tatil olarak kutlanan bir günün engellenmek istenmesi midir?” diye sordu. Baskı ve tutuklamaların Newroz kutlamalarını engelleyemeyeceğini vurgulayan Bilgen, “Newroz kutlamalarında halkımız her türlü baskıya rağmen iradesine sahip çıkacaktır” dedi.

‘MHP BİZE LAF YETİŞTİRECEĞİNE PAZARLIĞI AÇIKLASIN’

MHP’nin HDP’ye yönelik açıklamalarına ilişkin olarak da konuşan Bilgen, “MHP bize laf yetiştireceğine AKP ile yaptığı pazarlıkları kamuoyuna açıklasın” dedi. Bilgen, MHP’nin iktidarın arkasına saklanarak HDP’ye yönelik sözlerini ciddiyetle karşılamadıklarını vurgulayarak, “Bize ittifak ile koalisyonun farkını öğretmeye kalkanlara hatırlatıyoruz: Milletvekili pazarlığı ile milletvekili sayısını arttırabilirsiniz ama başkanlık seçimlerinde adayınızın bile olmadığını söylüyorsanız yönetme iddiasından vazgeçmişsinizdir demektir. Bu bir iflasın ilanıdır” dedi. Siyasi partilerin politikalarını açık yürütmek zorunda olduklarını vurgulayan Bilgen, ittifakların pazarlıkların eseri olduğunu belirtti. (Ankara/EVRENSEL)

ÖSO Afrin'e girdi, ilk işi özgürlük heykelini yıkmak oldu

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 14:42

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