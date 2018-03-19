Bekir Bozdağ: Afrin’de kalıcı değiliz, işgalci hiç değiliz

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Dedik ki orada kalıcı değiliz. İşgalci hiç değiliz.

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye’nin Afrin’de kalıcı olmadığını ileri sürdü.

İstanbul’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bozdağ, “Afrin’de şu anda kontrol sağlandı ama Afrin’de Türkiye’nin işi bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var... Teröristlerin kaçmadan önce bölgede pek çok tuzaklamalar, mayınlamalar yaptığını biliyoruz. Öncellikle o bölgedeki bütün alanların bu tuzaklardan temizlenmesi, patlayıcı ve benzeri risk oluşturacak şeylerden temizlenmesi gerekiyor. Bu bir zaman alacaktır. Terör örgütlerinin bölgede yakıp yıktıları yerlerin alt yapı ve üst yapısı ile imarı gerekecektir. Orada hayatın normalleşmesi için çok hızlı adımlar atmamız gerekiyor. Halk normal hayatına hızla dönecektir” dedi.

Sözlerine “Dedik ki orada kalıcı değiliz. İşgalci hiç değiliz” diye devam eden Bozdağ, “Bizim harekatımızın hedefi; bölgeyi terörden arındırmak ve bölgede huzur, güven, barış, istikrar ortamını yeniden ve daha güçlü bir şekilde tesis etmek. Bölgeyi teröristlerden kurtardıktan sonra bölgeyi gerçek sahiplerine teslim etmektir” diye konuştu.

CHP’Lİ YILMAZ: İÇ POLİTİKA MALZEMESİ YAPMAYIN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ise TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Afrin’le ilgili konuştu. Yılmaz, “TSK’nin kazanmış olduğu Afrin mücadelesini iç politikaya malzeme yapmasını asla kabul etmeyiz. Bu TSK’nın bir mücadelesidir. Hükümetin bir şekilde askere göndermemek için çürük raporu alıp yırttırdığı akrabalarının mücadelesi değildir” dedi. Geçmişte Özgür Suriye Ordusu ile ilgili uyarılarının geçerliliğini koruduğunu belirten Öztürk Yılmaz, olası Menbic harekatı ile ilgisi ise, “Menbic, Afrin kadar kolay olmayacaktır. Burada ABD’nin PKK’dan kolay kolay vazgeçmeyeceğini belirtmemiz gerekir. Orada IŞİD’e karşı mücadele altında İran’ın o bölgeye yayılmasını engellemek, Şam’daki yapıyı küçültmek ve Türkiye’yi tehdit etmek amacıyla orada bir yapılanmaya himaye edildiğini biliyoruz artık” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 17:40

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