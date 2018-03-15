Okul müdürü cinsel istismarın üzerini örtmek istemiş

Konya’da bir ortaokulda okul görevlisinin, 6. sınıf öğrencisine yönelik cinsel istismarın üstünü örtmek istediği açığa çıktı

Konya'daki bir ortaokulda 6'ncı sınıf öğrencisi K.Ç.'ye cinsel istismarda bulunmakla suçlanan okul görevlisi N.Ç.'nin tutuklanmasının ardından, okul müdürü M.B.’nin de öğretmenlerin kendisini bilgilendirmesine karşın, soruşturma açmadığı öğrenildi. K.Ç.’nin cinsel istismara uğradığını anlattığı öğretmen, müdürün kendisine “Siz görmediniz, duymadınız, bilmiyorsunuz olayı kapatmanız gerek” dediğini söyledi.

Geçen Aralık ayında bir ortaokulda, 6'ncı sınıf öğrencisi K.Ç., Din Kültür ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Ş.H.'ye ağlayarak okul görevlisi N.Ç.'nin cinsel istismarına uğradığını, kimseye anlatamadığını, geceleri rüyasından bağırarak uyandığını anlattı. Öğretmen Ş.H., iki kez durumu okul müdürü M.B.'ye bildirdi. Müdür M.B., herhangi bir girişimde bulunmayınca, öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve jandarmaya haber verdi.

Jandarmanın okulda gözaltına aldığı N.Ç., suçlamaları kabul etmedi.

N.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

MÜDÜR: SİZ GÖRMEDİNİZ, DUYMADINIZ

Tanık olarak jandarmada ifade veren öğretmen Ş.H. ise sınıfta ergenlik dönemi ile ilgili bilgilendirme yaptığı sırada öğrencisi K.Ç.’nin yanına gelip, koridorda görev yapan N.Ç.’nin kendisine sürekli tacizde bulunduğunu ileri sürdüğünü belirtti. Konuyu okul müdürü M.B.’ye anlattığını belirten öğretmen Ş.H., “Konuyu müdür beye anlattığımda K.Ç.’nin ailevi sorunları olduğunu ve olayın asılsız olabileceğini söyledi. Daha sonra bu konuyla ilgilenebileceğini söyleyerek beni odasından gönderdi” dedi.

Okul müdürü 4 gün geçmesine karşın bir şey yapmayınca, konuyu anlattığı 2 öğretmen arkadaşıyla tekrar müdürün yanına gittiklerini söyleyen Ş.H., şöyle konuştu:

“Hep birlikte müdür odasına gittik. Müdür bey, ‘Çocuk dikkat çekmeye çalışıyordur, başka bir çocuk olsa üzerine düşerim; ama K.Ç.’nin ailesel problemleri var, psikolojik sorunları olabilir. Bu konuyu uydurmuş olabilir’ dedi. Öğretmen arkadaşlarla birlikte öğrenciyi dinledik. ‘Neden yalan söylesin ki’ dedik. Bunun üzerine müdür bey, ‘Sizin işiniz gücünüz yok mu, çocuğu dinliyorsunuz’ dedi. Öğretmen arkadaşım yazılı bir dilekçe vermek istediğimizi söyledi. Müdür bey de ‘Basını da çağırın, o zaman okulun adını da çıkarın’ diyerek bize kızdı. Müdür bey ‘Bu iftiradan sonra N.Ç.’nin hakkını öbür tarafta nasıl ödeyeceksiniz’ dedi. Bu olayın asılsız olduğunu abartmamamız gerektiğini söyledi. Müdür bey, ‘Siz görmediniz, duymadınız, bilmiyorsunuz’ dedi ve olayı kapatmamız gerektiğini söyledi. Müdür bey, 'O zaman nöbet görevlerini iki katına çıkartalım' diyerek bizi caydırmak amaçlı tehditvari konuştu. 'Ben N.Ç. abiye konuyla ilgili bilgi verir imza alırım, siz karışmayın onları gözlemleyin' dedi. Müdür beyin bu olayı çözmemesi üzerine durumu telefonla ilçe milli eğitim müdürüne bildirdim."

MÜDÜR: İFTİRA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM

Okul müdürü M.B. ise bilgi sahibi olarak verdiği ifadesinde, istismar olayıyla ilgili bir şey tespit edemediğini ileri sürdü. M.B., ifadesinde, “Öğretmen hanım yanıma gelerek N.Ç.'nin K.'yi taciz ettiğini söyledi. Ben de bu konu hakkında araştırma yapıp ilçe milli eğitime bilgi vereceğimi söyledim. K.Ç.’nin ailevi sıkıntıları nedeniyle böyle bir iftirada bulunabileceğini söyledim. Başka bir öğrencinin böyle bir şikayeti olsaydı, gerekli yerlere bildirirdim. Bu tür olayların yaşanmaması için ortaokul ve ilkokulda okuyanların birbirlerinin binalarına girmesini yasakladım. N.Ç.'ye de öğrencilerle muhatap olmamasını, sadece işini yapmasını söyledim. Daha sonra okuldaki tüm öğretmenlere ve hizmetli N.Ç.'ye çocukların cinsel istismarı konusunda bilgi verdim, bununla ilgili tebliğ yaptım ve imzalattım. Olayla ilgili yaptığım araştırmada cinsel taciz olayıyla ilgili bir şey tespit edemedim. 25 Aralık tarihinde ilçe milli eğitime bilgi verecektim; ancak okuldaki öğretmenler benden önce giderek konuyu anlatmışlar. N.Ç.'nin böyle bir şey yapacağına inanmıyorum” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, araştırmalarının sürdüğünü söyledi. (DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 12:38

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