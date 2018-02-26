Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi tacize karşı ayakta

Eylem NAZLIER

İstanbul

Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesinde temizlik görevlisinin cinsel tacizine uğrayan öğrencilere "Siz de o kadar dar pantolon giymeyin" diyen okul müdürü, okul önünde öğrenciler tarafından protesto edildi.

Geçtiğimiz günlerde Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesinde yaşanan olayda, okulda görevli bir temizlik personeli, koridorda duran iki kız öğrencinin arkalarında durarak mastürbasyon yaptı. Olayın kendisine iletilmesi üzerine ise okul müdürü kız öğrencilere "O kadar dar giyilir mi?" dedi. Olayın basında yer alması üzerine okul önünde bir araya gelen veliler, öğrenciler, siyasi parti ve dernekler yaşanan olayı protesto etti. Ellerinde “Üstüne örtme yargıla hesap sor”, “İstismara karşı birlik ol", “Susma haykır istismara hayır”, “Okul bizim yuvamız güvende olmayılız” yazılı dövizler olan gençler Şelale Park'tan okulun önüne kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesinde istismar skandalı

‘TACİZSİZ, TECAVÜZSÜZ DAHA İYİ BİR GELECEK İSTİYORUZ’

Okul önünde öğrenciler adına basın açıklaması yapan Ceren Kökoğlu, “Bu taciz olayları karşısında yetkililer bilgilendirilmemiş ve bir de üstüne üstlük tacizcinin ay başında maaşı ödeneceği gerekçesiyle işten çıkarılmamıştır. Biz öğrencilerin bu tacizciyle her gün yüz yüze bakmasına ve belki de içimizden başka bir öğrencinin daha istismara uğramasına göz yumulmuştur. 'Kızların uygunsuz giyinebileceği' gerekçesiyle yıl sonu balosunu iptal eden, öğrencilerin sıralarda nasıl oturacağına dahi karışan müdürümüzün bu taciz olayına karşı bu kadar duyarsız olması da bizleri hayli şaşırtmıştır. Fakat her şeye rağmen bizler bugün başta okulumuzdaki ve ülkemizdeki bu duruma olan tepkimizi koymak için toplanmış bulunmaktayız. Tacizsiz, tecavüzsüz daha iyi bir gelecek istiyorsak bugün susmamalıyız” dedi.

Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri taciz ve istismara karşı eylem yaptı (Fotğraf: EVRENSEL)

ÖĞRENCİLER İLK İKİ DERSİ BOYKOT ETTİ

Öğrenciler “Çocuk susar, sen susma”, “Yönetim istifa”, “Susma, sustukça sıra sana gelecek”, “İstismara hayır”, “İstismara sessiz kalmayacağız”, “Yönetim istifa”, “Tacizciyi koruma” sloganları attı. Öğrenciler, okul bahçesinde toplanarak ilk iki dersi boykot etme kararı aldı. Okul yönetimi ise okul içindeki öğrencilerin boykota katılmasını engellemeye çalışırken bazı öğretmenlerin video ile çocukların görüntüsünü çektiği görüldü.

Öğrencilerin ve velilerin ısrarlı tutumu sayesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü okula geldi. Veliler ve öğrenciler adına Zeki Ayyıldız ile görüşen İlçe Milli Eğitim Müdürü, sorumlular hakkında işlem başlatıldığını aktardı. Müdürün soruşturma kapsamında açığa alındığı ve tacizde bulunan temizlik görevlisi hakkında işlem başlatıldığı ifade edildi. Eyleme katılan hiçbir öğrenci hakkında ceza verilmeyeceği sözü de verildi.

Öğrenciler, boykotun kazanımla sonuçlandığı belirterek “Güzel günler göreceğiz çocuklar” şarkısını söyleyerek eylemlerine son verdi.

‘SUSMAYACAĞIZ DEDİK, SUSMADIK VE KAZANDIK’

(Fotoğraf: EVRENSEL)

Protesto sonrası konuştuğumuz bir öğrenci, “Bildiğiniz üzere okulumuzda iğrenç olaylar yaşandı. Biz de bu olaya karşı cuma gününden itibaren bir tepki furyası başlattık ve bugün de okulumuzun bahçesinde yüzlerce öğrenci olarak yapmamız gerek eylemimizi yapıyoruz. Hep bir ağızdan taleplerimizi haykırıyor, derse girmiyoruz. Az önce tüm bu biriken çabanın bir sonuca ulaştığını yani müdürün görevden alındığı bilgisini de İlçe Milli Eğitim Müdürü'nden aldık. Bizim bugün yaptığımız şey yalnızca okulumuzda yaşanan olayı protesto etmek kadar basit bir içeriğe sahip değildi. Bundan çok daha yoğundu çünkü biz bugüne kadar arkadaşlarımızın yaşananlara sessiz kalmasına sebep olan olaylara ve koşullara karşı da bir tepkiyi ortaya koyduk. Susmayacağız dedik, susmadık ve kazandık. Birleşen öğrenciler kazandı. Susmayın, sandığımızdan çok daha güçlüyüz” dedi.

‘BU ZİHNİYETE İZİN VERMEYECEĞİZ’

(Fotoğraf: EVRENSEL)

Olayın kendi çocuğunun sınıfında yaşandığını aktaran bir veli ise, “Sınıfımızda 3 hafta önce böyle bir olay yaşandı. Çocuğum Cuma günü gelip bana anlattı. ‘Müdür baskı yaptığı için arkadaşlarımız bize daha yeni anlattı’ dedi. Çocuklar sesini çıkaramamış çünkü okuldan atılma korkusu yaşamışlar. Müdür ayrıca olayın okul dışına çıkmaması için çocukları tehdit etmiş. 3 haftanın sonunda çocuklar baskılara dayanamayıp olayı sınıftaki arkadaşlarına anlatınca duyduk. Çocuklarımızı korumak için bu olayın arkasındayız. Bu zihniyete izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

CHP MİLLETVEKİLİ ALİ ŞEKER: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

CHP Milletvekili Ali Şeker, BAAL öğrencilerine ve velilerine destek verdi (Fotoğraf: EVRENSEL)

CHP Milletvekili Ali Şeker de okula gelerek İlçe Milli Eğitim Müdürü'nden bilgi aldı. Okul çıkışında Evrensel'e konuşan Ali Şeker, olayın takipçisi olduklarını söyleyerek “Çocuklarımız kim olduğu belli olmayan kişilere teslim edilmiş durumda. Bu olayda bir kişinin çocukları taciz etmesi ve bu tacizin yönetime bildirilmesine rağmen tacizi yapanın değil, çocukların suçlandığını gördük. Ülkeyi nasıl bir bakışın rehin aldığının da göstergesi bu olay. Eğer bir okulda çalışanların denetlendiği bir sistem kuramadıysa hükümet, son 15 yılda okulları taşerona havale ettiyse bu, Milli Eğitimin Bakanlığının tahrip olduğunun da bir göstergesidir. Aciz bir Milli Eğitim Bakanlığı var karşımızda. Biz bu olayın peşini bırakmayacağız çünkü bu işi yapan kişiler umursamazca devlet kurumlarında görevlendiriliyor. Çocuklarımızın sırf siyasi nedenlerle buralarda görevlendirilen insanların kurbanı olmaması için mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Şubat 2018 15:48

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