İspanya’nın sandığından Katalonya çıktı

İspanya'da merkezi hükümetin yönetime el koyarak erken seçime götürdüğü Katalonya’da bağımsızlık yanlıları sandıkta da kazandı.

İspanya’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ancak merkezi hükümetin yönetime el koyarak erken seçime götürdüğü Katalonya’da bağımsızlık yanlıları sandıkta da kazandı.

Öte yandan bağımsızlık karşıtı Katalan seçmenlerin ise geleneksel merkez partilerden uzaklaşarak yeni bir sağ parti olan Ciudadanos’a (Yurttaşlar) vermeleri dikkat çekti. Ciudadanos bölgenin en büyük partisine dönüştü. Bölgesel seçimlerde katılım oranı da yüzde 80’i aşarak rekor seviyeye ulaştı.

AZ FARKLA BAĞIMSIZLIK

Bölgesel hükümetin görevden alınan başkanı Carles Puigdemont’un bağımsızlık yanlısı Avrupa Demokratik Partisi, Oriol Junqueras’in Cumhuriyetçi Sol Partisi (ERC) ve antikapitalist Halk Birliği Adaylığı’nın (CUP) oluşturduğu Katalonya İçin Birlikte koalisyonu 135 sandalyeden 70’ini kazandı. Bu oran oyların yüzde 48’ine tekabül ediyor. Mutlak çoğunluk içinse 68 sandalyeye sahip olmak yeterli.

Puigdemont’un liderliğindeki Katalonya İçin Birlikte koalisyonu az farkla, Puigdemont’un eski yardımcısı Oriol Junqueras’ın liderliğindeki Katalonya’nın Cumhuriyetçi Solu’nun (ERC) önüne geçti. Junqueras ‘isyana teşvik’ suçlamasıyla cezaevinde.

İKTİDAR PARTİSİ SADECE YÜZDE 3 OY ALDI

Birlik yanlısı partilerden Ciudadanos, oyların yüzde 25’ini alarak parlamentoda 36 koltuk sahibi oldu. Katalonya’nın en büyük partisine dönüşen Ciudadanos’un lideri Arrimadas, “Katalonya parlamentosu seçimlerinde ilk defa birlikçi bir parti kazanmış oldu” dedi.

Başbakan Mariano Rajoy’un Halk Partisi ise, yeni Katalan parlamentosunda yalnızca 3 koltuk sahibi oldu. 2015 seçimlerinde Rajoy’un partisinin koltuk sayısı 11’di.

PUIGDEMONT: RAJOY’A ATILMIŞ BİR TOKAT

Bağımsızlık yanlıları seçim sonuçlarını gece sokaklarda kutladı. Katalonya’nın başkenti Barselona sokaklarında Katalan lider Puigdemont için “Puigdemont başkan” sloganları atıldı.

Hakkındaki ‘isyan, ayaklanmaya teşvik ve kamu kaynaklarını kötüye kullanmak’ suçlamaları nedeniyle İspanya’ya dönemeyen eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ise konuşmasını seçim kampanyasını da yürüttüğü Brüksel’de yaptı.

Puigdemont “Seçimleri Katalan Cumhuriyeti kazandı. İspanya devleti yenildi. İspanya Başbabakanı Mariano Rajoy ve müttefikleri kaybetti” dedi. Puigdemont ayrıca, “Rajoy suratına Katalonya’nın tokadını yedi” dedi.

PUİGDEMONT MADRİD HÜKÜMETİNİ DİYALOGA ÇAĞIRDI

İspanya’nın Özerk Katalan Bölgesi’nde gerçekleşen 21 Aralık bölgesel parlamento seçimlerini bağımsızlık yanlıların kazanmasının ardından, seçim kampanyasını Belçika’dan Katalan lider Carles Puigdemont Madrid hükümetine diyalog çağrısı yaptı.

Puigdemont, görüşmelerin kendisinin bulunduğu Brüksel’de veya başka bir AB ülkesinde olabileceğini söyledi.

Puigdemont, erken seçim zaferinin ardından yaptığı açıklamada, İspanya devletinin Katalonya seçimlerinde yenildiğini duyurmuş, “Katalonya bağımsız bir ülke olmak istiyor. Bu Katalan halkının talebidir. Bence (İspanya Başbakanı) Mariano Rajoy’un planı işe yaramıyor o yüzden bu krizi atlatmak için yeni bir yol bulmalıyız” demişti. (DIŞ HABERLER)

NE OLMUŞTU?

İspanya'nın anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle reddettiği bağımsızlık referandumunun ardından Katalan yönetimi ile Madrid arasında kriz yaşanmış ve Madrid'in girişimi ile erken seçim kararı alınmıştı.

Katalonya'da bağımsızlık referandumu: 'Yüzde 90 'evet' dedi'

Katalonya'da 1 Ekim'de yapılan referandumunu, bağımsızlık yanlıları kazanmıştı. Özellikle referandumun düzenlendiği Pazar günü, İspanya polisinin sandık başındaki saldırı görüntüleri dünya çapında tepki çekti.Katalanlar referandumunun ardından 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilan edilmesi kararı almış, İspanya merkezi hükümeti de aynı gün anayasanın 155. maddesini uygulayarak parlamentoyu feshetmişti.

Bu karar sonrası 135 sandalyeli parlamento için yaklaşık 5,5 milyon Katalan sandık başına çağrıldı. Seçim öncesi yapılan anketler ise sonucun başa baş olduğunu gösteriyor. Gözlemciler seçime katılım oranının da yüzde 80 civarında olacağı tahmin ediyor.

Katalonya parlamentosu 135 koltuktan oluşuyor. Çoğunluğun sağlanması için 68 koltuk gerekiyor.

Katalonya’nın bağımsızlığı 8 saniye sürdü

PUİGDEMONT 'SEÇİLİRSEM DÖNECEĞİM' DEMİŞTİ

Aralarında bölgesel yönetimin tutuklu başkan vekili Oriol Junqueras'ın da olduğu iki Katalan yönetici halen cezaevinde. Junqueras, Cumhuriyetçi Sol Parti'nin (ERC) listesinden birinci sırada aday gösterildi.

Bölgesel hükümetin görevden alınan başbakanı Carles Puigdemont da tutuklanmamak için Brüksel‘e gitmişti. JxCat adlı listeden (Katalonya İçin Birlikte) aday gösterilen Puigdemont, Barcelona'da düzenlenen son mitinge video konferans ile bağlanarak seçilmesi durumunda tutuklanma riskine rağmen Katalonya'ya döneceğini söyledi.

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Katalonya'da bağımsızlıktan yana üç parti mücadele veriyor. Bu partilerin seçimi kazanmaları durumunda nasıl bir tavır alacakları belli değil. İspanya'ya bağlılıktan yana olan partiler ise, ayrılıkçıların Katalan ekonomisine darbe indirdiklerini savunuyor. Bağımsızlık karşıtı merkez sağ parti Ciudadanos'un lideri Inés Arrimadas, seçim kampanyalarında işsizlik, yatırımlar ve turizm gibi konulara dikkat çekerek halkın yeniden birlik ve beraberliğini sağlayacağını vaat etti.

İspanya'nın ulusal egemenliği ve birliğini korumayı hedefleyen Merkezi Hükümet ise, bugünkü seçimlerde ilk aşamada bağımsızlık yanlılarının Katalonya yerel parlamentosundaki çoğunluğu kaybetmesini umuyor. (MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Aralık 2017 17:49

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