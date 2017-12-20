KODA dönemi forum ile kapattı

Kocaeli Dayanışma Akademisi Çarşamba Seminerleri'nde bu hafta gerçekleştirilen forum ile 2017 yılı değerlendirilirken, güz dönemi kapatılmış oldu.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Kocaeli Üniversitesi'nden (KOÜ) ihraç edilen akademisyenlerin kurduğu Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA) 2017/18 akademik yılında derslerine devam ediyor. Eğitim-Sen Kocaeli Şube binasında düzenlenen forumda KODA üyeleri Güven Bakırezer, Kuvvet Lordoğlu, Derya Keskin ve Aynur Özuğurlu 2017 yılı için alanlarından değerlendirmelerde bulundu.

İlk olarak söz alan Güven Bakırezer, 2017 yılında yaşanan gelişmelerin ana hatlarına değindi. "Neden böyle oldu, niye böyle bir yıl geçirdik?" sorusuyla konuşmasına başlayan Bakırezer, "2017'ya genel olarak baktığımızda ekonomik sorunların yaşanması, siyasal baskıyı arttırdı. Ekonomi bu durumdayken siyasal alanda otoriterleşme ile karşı karşıya kalıyoruz. Muhalefete dönük baskılar ise istikrarın devamı için başvurulan bir sonuç" dedi. Ülkenin iç ve dış siyasi gelişmelerine de vurgu yapan Bakırezer, "Bütün olana bitene bakınca siyasal islamın çökmüş olduğunu söyleyebiliriz. Bir yandan da AKP klasik bir merkez sağ parti haline geldi" ifadelerini kullandı.

'2017'DE 24 BİN İŞÇİNİN GREVİ YASAKLANDI'

Bakırezer'in ardından konuşan Kuvvet Lordoğlu, ekonomiden veriler aktardı. Grev yasaklarına değinen Lordoğlu, "Grev yasakları genişletildi. Grev ertelemelerini de eklediğimizde işçi sınıfının mücadelelerine müdahale görüyoruz. 2017'de 8 iş yerinde 24 bin işçinin grevi yasaklandı" dedi.

Derya Keskin ise, AKP'nin 'büyüyoruz' söylemlerinin balondan ibaret olduğunu belirterek, "Enflasyon yüksek ise, istihdamda artış yoksa ve işsizlik artıyorsa orada büyümeden bahsedemeyiz. AKP büyüyoruz diyor ama bu söylemler balondan başka bir şey değil" dedi. 2017'de devlet tarafından yapılan eğitim harcamalarının azaldığının altını çizen Keskin, "Üniversitede rektörler atama ile görevlendirilecek artık. Üniversiteler biat ve itaat eden kurumlar haline getirildi. Bu baskı ortamında bilimsellikten ve evrensel değerlerden bahsetmek imkansız" ifadelerini kullandı.

'KADINLAR OLAĞANÜSTÜ BİR MÜCADELE VERDİ'

2017'nin kadın mücadelelerine sahne olduğunu belirten Aynur Özuğurlu, "Ulu orta şiddete uğruyor olmamız dehşet verici. 2017'de cinayete kurban verdiğimiz her bir kadının isimleri, hayatları vardı. O yüzden sayı vermeyeceğim. Kadınlar önemli ölçüde direnmiş olmasına rağmen müftülük yasası meclisten geçti. Öncesinde çocuk evliliklerinin önünü açan yasada geri adım attırılmıştı. Ama buna rağmen 2017 sıra dışı bir kadın mücadelesine de sahne oldu. Kadınlar olağanüstü bir hak mücadelesi verdi" dedi.

Değerlendirmelerin ardından dinleyiciler sorular sorarak, değerlendirmede bulunarak tartışmayı derinleştirdi. Öte yandan yapılan duyuru ile KODA'nın 3 Ocak'ta bahar dönemi için neler yapacağını hep birlikte tartışarak kararlaştıracağı ifade edildi. (Kocaeli/EVRENSEL)

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