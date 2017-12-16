3 ilde sokağa çıkma yasakları kaldırıldı

Diyarbakır Kulp, Batman Hasankeyf ve Bitlis Mutki ile Tatvan'da bazı köy ve mezralarda uygulanan sokağa çıkma yasakları kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi, Bitlis'in Mutki ve Tatvan ilçeleri ile Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı köylerde ilan edilen yasaklar kaldırıldı.

Diyarbakır Kulp’ta Yaylak, Simetok, Derik ve Licikasımo köy ve mezralarında 14 Aralık tarihinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı 15 Arlık günü saat 23.30 itibariyle kaldırıldı.

Diyarbakır Valiliği, ilçeye bağlı 4 köy ve mezrada 14 Aralık günü ilan edilen sokağa çıkma yasağının dün akşam kaldırıldığını açıkladı. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“İlimiz Kulp ilçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Kulp ilçesine bağlı olan; Yaylak köyü ve Simetok, Derik ile Licikasimo mezraları) 14 Aralık 2017 Perşembe günü saat 09.00’dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 15 Aralık 2017 Cuma günü saat 23.30 itibariyle kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz.”

HASANKEYF'E BAĞLI 5 KÖYDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Güneşli, Kayıklı, Kelekçi, Palamutlu köyleri ile Keçili mezrası kırsal kesiminde düzenlenen operasyon nedeniyle 13 Aralık'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı dün saat 21.00'dan itibaren kaldırıldı.

Batman Valiliği, Hasankeyf ilçesine bağlı 4 köy ve 1 mezranın kırsal kesiminde düzenlenecek operasyon öncesi sivillerin zarar görmemesi için 13 Aralık'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı dün saat 21.00'da kaldırıldığını açıkladı.

BİTLİS’İN 12 KÖY’ÜNDE YASAK KALKTI

Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı 3 köy ve 1 mahalle ile Tatvan ilçesine bağlı 9 köy ve 2 mahallede 11 Aralık gecesi ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Bu sabah saatlerinde kaldırılan yasak, Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Yazıcık, Yuvalıdam, Kayran ve Aksu mahallesi ile Tatvan ilçesine bağlı Üzümlü, Anadere, Sungurlu, Külbastı, Odabaşı, Teknecik, Sallıca, Boblesür, Dönertaş, Kömürlü ve Aktoprak mahallelerini kapsıyordu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Aralık 2017 11:15

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