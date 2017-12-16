Jandarma: Başbakan gelecek bitirin İşçiler: Buyursun gelsin

Birkan BULUT

Çankırı

Çankırı’da bulunan Sumitomo fabrikasında Lastik-İş’e üye olan işçilerin işten atılmasıyla, fabrikada başlayan direniş devam ediyor. Dün sabah saatlerinde sendikacılarla görüşen jandarma, Başbakan Binali Yıldırım’ın pazar günü Çankırı’da bir açılışa geleceğini, bu nedenle eylemin daha fazla sürmemesini istedi. İşçiler ise “Başbakan buyursun gelsin. Biz arkadaşlarımız işe geri alınana kadar buradayız” dedi.

Çankırı’da bulunan Japonya sermayeli lastik fabrikası Sumitomo’da çalışan işçilerin işten atmalara karşı başlattığı direniş sürüyor. İşçilerin DİSK/Lastik-İş’e üye olmasıyla sendikanın yetki başvurusu yapması üzerine 13 işçi işten atılınca, fabrikadaki diğer işçiler de salı günü yemekhanede eylem yaptı. Bin civarında işçinin çalıştığı ve Toyota için lastik üreten Sumitomo CEO’su Norifumi Fujimoto’nun “15 dakika içerisinde mesainize başlamanızı istiyorum. Aksi halde iş akitleriniz feshedilecek” tehdidinden sonra ise direnişe başlayan işçiler gece gündüz fabrikanın önünden ayrılmıyor. İlk günden bu yana jandarma da fabrikanın kapısında bekleyişini sürdürüyor.

Öte yandan işçilerin direnişi kırmak isteyen patronun, fabrika içindeki işçilere “Şirketimizden özür diliyoruz. Böyle bir etkinliğe katıldığım için çok pişmanım. Bir dahakine her ne baskı olursa olsun böyle bir yasa dışı eyleme katılmayacağım. Şirketime söz veriyorum” ifadeleri bulunan kağıtlara imza attırmak istediği, kimi işçilerin bunu reddetiği belirtiliyor.

İŞÇİLERİN 3 TALEBİ VAR

İşçilerin belirlediği 3 talep var: Atılan işçilerin işe geri alınması, fabrikadaki baskıların kalkması ve koşulların düzeltilmesi, Lastik-İş Sendikasının örgütlülüğünün kabul edilmesi. Direnişlerini gazetemize anlatan bir işçi, işe girdiklerinden beri Türk-İş’e bağlı Petrol-İş Sendikasına üye olmaya zorlandıklarını söyledi. Petrol-İş Sendikası Kırıkkale Şubesi'nde üye yaptırıldıklarını anlatan işçi, fabrikada e-devlet şifrelerinin alınarak sendikaya üye yapıldıklarını anlattı. İşçi, e-devlet şifrelerinin zorla ellerinden alınması nedeniyle savcılığa da suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Petrol-İş'ten memnun olmadıklarını ve bu nedenle sendika değiştirmek istediklerini belirten işçi, Lastik-İş’e üye olduktan sonra işten atmaların yaşandığını ifade etti. İşçi, “Direnişimizin sebebi sendikalı 13 arkadaşımızın işten atılması. Lastik-İş Sendikası ile görüşme taleplerinin reddedilmesi” dedi.

RAPORLUYKEN İŞTEN ATILMIŞ

İşçi Hüseyin Aydoğdu da raporlu olduğu gün işten atıldığını anlattı. O gün 16.00-00.00 vardiyasına geldiklerini ve servis beklediklerini anlatan Aydoğdu, “İçeri girmek için kapıya yöneldik. Kartımızı basıp, girip çıkacaktır. Ancak kart okunmadı, hiçbirimizi almadılar. Hastaneden raporum olmasına rağmen iş aktimi feshettiler” dedi.

‘BAŞBAKAN BUYURSUN’

Dün sabah vardiyasına gelen işçiler de fabrikaya sokulmadı. İzinde olan işçiler çalışmak için kendi araçlarıyla fabrikaya geldi. Bunun üzerine jandarma sadece servislerin içeri girebileceğini belirterek işçileri geri çevirdi. Lastik-İş yöneticileri ile jandarma arasında ise bir görüşme gerçekleşti. Sabah saatlerinde sendikacıları içeri çağıran jandarma, Başbakan Binali Yıldırım'ın pazar günü Çankırı'da bir açılışa geleceğini, bu nedenle direnişin daha fazla sürmemesini istedi. Sendika yöneticileri talepleri kabul edilene kadar fabrika önünden ayrılmayacaklarını söyledi. Gazetemize konuşan işçiler de “Başbakan buyursun gelsin. Biz arkadaşlarımız işe geri alınana kadar buradayız” dedi.

MESAİNİN SONU YOK!

İşçilerin Lastik-İş'e üye olmalarının kabul edilmesi ve işe geri alınmalarından sonra en önemli talepleri de çalışma koşullarının düzeltilmesi. Çalışma koşullarını anlatan işçiler, asgari ücretin biraz üzerinde ücret aldıklarını ifade etti. İkramiyeler, geç verilen mesai ücretleri, tatil günlerinde çalıştıklarında eksik ücret almaları gibi sorunları sıralayan işçiler, en çok sonu olmayan mesailere tepkililer. Normalde 8 saat 3 vardiya ile çalışan fabrikada, birçok işçi defalarca iki vardiya çalıştığını söylüyor. Kimi 16.00-00.00 vardiyasına gelip sabaha kadar çalışıyor, kimi de sabah saat 8’de gelip gece 12’ye kadar mesaiye kalıyor.

‘FABRİKADA YATIP KALKMASINA DA İZİN VERMEDİLER’

Kırıkkale’de yaşadığını belirten bir işçi, “16 saat mesaiye kalıyorsun. Kırıkkale’den buraya gelmek bir buçuk saat. Yolu da hesaba katınca o gün sana 5 saat kalıyor. Ben 5 saatte uyuyayım mı, yemek mi yiyeyim, eşimi çocuğumu mu göreyim” dedi. “Fabrikada yatıp kalkmanı isteyecekler bu gidişle” diye takıldığımız işçi, onu da denemiş: “Birkaç kere mescitte yatayım birkaç saat için o kadar yolu çekmeyim dedim ama fabrikada kalmama da izin vermediler” dedi.

‘BİZİ MİLLİYETÇİ YANIMIZDAN VURMAK İSTİYORLAR’

İşçilerin direnişi sürerken patron da baskılarını artırmaya devam ediyor. Direnişten sonra ailelerinin fabrika tarafından telefon aranarak tehdit edildiğini dile getiren işçi, şunları söyledi: “3 saat önce yanımda çalışan arkadaşıma telefon geldi. Kayınpederi nişanı attı, çocuk koşa koşa gitti. Bu baskılara boyun eğmeyeceğiz. Biz Lastik-İş Sendikasını istiyoruz. Üç gün işinde 935 işçi olarak üye olduk. Ancak yüz kızartıcı suç bahanesiyle işten atıldık. DİSK’e üye olduğumuz için ‘Sizin aidatlarınız teröristlere gidecek’ diyerek bizi milliyetçi yanımızdan vurmak istediler ama arkadaşlarımız işe geri alınana kadar mücadeleizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

VEKİL GÜRER: ATILAN İŞÇİLER GERİ ALINSIN

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, direnen Sumitomo işçilerini ziyaret etti. Sendika yöneticileri ve işçilerle görüşen Gürer, sendikal faaliyetlerin işten çıkarılmak için bir sebep olamayacağını söyledi. Her çalışanın istediği sendikaya üye olabileceğini vurgulayan Gürer, “Sendikalar arasında parti olarak biz bir tercihte bulunmaya gelmedik. Bu konu siz emekçilerin kararıdır. İşçilerin tercihine saygılıyız ancak sendikal tercih nedeni ile işten atılmalar olmamalı. Emek en yüce değerdir. Alın terine herkes saygılı olmalıdır. Emeğin baskı altına alınmasına karşıyız. Atılan işçilerin işe alınması için işverene çağrı yapıyoruz” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Aralık 2017 08:31

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