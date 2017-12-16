Süper Lig’in 16. haftası Ankara’da açılıyor

Süper Lig’in 16’ncı haftasının açılış karşılaşmasında Gençlerbirliği kendi evinde Kasımpaşa’yı ağırlayacak.

Süper Lig’in 16’ncı haftasının açılış karşılaşmasında Gençlerbirliği kendi evinde Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Süper Lig’in açılışı bugün saat 14.00’de Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda yapılacak.

GALATASARAY, MALATYA DEPLASMANINA ÇIKACAK

Süper Lig’in 15’inci haftasında evinde oynadığı Teleset Mobilya Akhisarspor galbiyetiyle liderliği tekrardan ele geçiren Galatasaray, son 5 maçında galibiyet çıkaramayan ve Ziraat Türkiye Kupası’ndan elenen Evkur Yeni Malatyaspor’a konuk olacak. Galatasaray, deplasmanda oynadığı 7 lig karşılaşmasından 3 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken 3 mağlubiyet aldı. Yeni Malatyaspor, evinde oynadığı 8 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik bir performans gösterdi. Galatasaray, liderliği sürdürmek isterken 14’üncü sırada yer alan Yeni Malatyaspor düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

BEŞİKTAŞ, OSMANLISPOR’U AĞIRLAYACAK

Beşiktaş, oynadığı son 7 karşılaşmayı da kazandığı rakibi Osmanlıspor’u Vodafone Park’da ağırlayacak. Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik alırken evinde mağlubiyet yaşamadı. Osmanlıspor, deplasmana çıktığı 7 karşılaşmadan sadece 1 beraberlik elde ederken 6 maçtan puan çıkaramadı. Liderle arasında 5 puan fark bulunan siyah-beyazlılar kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Son 3 maçından 2 galibiyet çıkaran Osmanlıspor yükselişine devam etmek için Beşiktaş deplasmanında puan arayacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR’İN KONUĞU ANTALYASPOR

Medipol Başkaşehir, Süper Lig’in 15’inci haftasında liderliği kaptırdığı Galatasaray’ın ardından takibini sürdürüyor. Başakşehir, ev sahibi olarak çıktığı 7 maçın sadece birinde berabere kaldı 6 galibiyet elde etti. Düşme hattında yer alan ve kötü günler geçiren Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı rakiplerinden sadece 2 beraberlik alabildi.

FENERBAHÇE’NİN KONUĞU SON SIRADAKİ KARABÜKSPOR

Süper Lig’in başında istediği galibiyetleri alamayan ancak oynanan son 8 karşılaşmadan 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Fenerbahçe, ligin sonuna demir atan Kardemir Karabükspor’u konuk edecek. Fenerbahçe, Kadıköy’de oynadığı 7 karşılaşmanın 4’ünden galibiyet çıkarırken, 2 beraberlik elde etti. Fenerbahçe tek mağlubiyetini Başakşehir karşısında aldı. Ligin son sırasında yer alan Karabükspor, 8 karşılaşmadan 2 beraberlik elde etti ve oynadığı 6 maçı kaybetti.

SÜPER LİG’İN 16’INCI HAFTA KARŞILAŞMALARI

BUGÜN

14:00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa (Bülent Yıldırım)

16:30 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor (Fırat Aydınus)

19:30 Trabzonspor - Bursaspor (Halis Özkahya)

YARIN

14:00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Kayserispor Mete Kalkavan )

14:00 Medipol Başakşehir - Antalyaspor (Barış Şimşek)

16:30 Evkur Yeni Malatyaspo - Galatasaray (Ali Palabıyık )

19:30 Beşiktaş - Osmanlıspor (Halil Umut Meler)

18 ARALIK PAZARTESİ

20:00 Göztepe - Atiker Konyaspor (Hüseyin Göçek)

20:00 Fenerbahçe - Kardemir Karabükspor (Alper Ulusoy )

(İstanbul/DHA)

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