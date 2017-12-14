AYM'den emsal karar: Habere erişim engeli istisnai olmalıdır

Airporthaber.com’da yayınlanan bir yazıya getirilen erişim engeli başvurusunu inceleyen AYM, yerel mahkemenin yeniden yargılama yapmasına hükmetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), internette yayınlanan haberlere getirilen erişim engellemelerine ilişkin basın özgürlüğü lehine emsal niteliğinde bir karar aldı. Airporthaber.com’da yayınlanan bir yazıya getirilen erişim engeli başvurusunu inceleyen Mahkeme, yasağın kaldırılması için yerel mahkemenin yeniden yargılama yapmasına hükmetti. Kararda, erişim engelinin, ancak kişilik hakkı ihlalinin bir bakışta görülebileceği durumlarda istisnai olarak uygulanabileceği ifade edildi.

YAZILARA ERİŞİM ENGELİ

Duvar’da yer alana habere göre Airporthaber.com adlı internet haber portalının sahibi ve genel yayın yönetmeni Ali Kıdık, 2014 yılının nisan ayı içinde o dönem Türk Hava Kurumu Başkanlığı’nı yürüten O.Y. hakkında 5 ayrı yazı kaleme aldı ve bu yazılarda zarara uğratılan kurumun borç içinde olduğu ve yüksek maaşlarla ‘tanıdıklar ve akrabalar’ın istihdam edildiği iddiaları gündeme getirildi. O.Y. bunun üzerine, kişilik hakları ihlal edildiği gerekçesiyle Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak, yazılara erişim engeli getirdi. Ali Kıdık, mahkeme kararı üzerine 14 Nisan’da yeni bir yazı yayınlayarak, daha önceki iddialarının yalanlanmadığını belirtti ve ve iddialar gündeme getirdi. Ankara 5. Sulh Ceza ise bu yazıya da erişim engeli getirdi.

BİREYSEL BAŞVURUDA BULUNDU

Ali Kıdık’ın, erişim engellerinin kaldırılması talebiyle Ankara 14. Asliye Mahkemesi’ne yaptığı itiraz başvuruları 16 Nisan 2014’te iki ayrı gerekçesiz kararla reddedildi. Yerel mahkemede sonuç aolamayan Gazeteci Ali Kıdık, AYM’ye bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruyu ele alan AYM, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ifade ve basın özgürlüğüne ilişkin görüşüne yer verdi: “... AİHM’e göre ifade özgürlüğü sadece toplum tarafından kabul gören ya da zararsız veya ilgisiz kabul edilen ‘bilgi’ ve ‘fikirler’ için değil, incitici, şoke edici ya da endişelendirici bilgi ve düşünceler için de geçerlidir. Bu, yokluğu halinde ‘demokratik bir toplum’dan söz edemeyeceğimiz çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin bir gereğidir.”

GAZETECİLER SAVUNMA YAPABİLMELİ

Yüksek Mahkeme, gazetecilere iddialarını gerekçelendirebilecek bir savunma yapma olanağı verilmesinin zorunluluğuna da atıfta bulundu. Anayasa’nın 26. ve 28. maddelerini dayanak alacağının altını çizen AYM, ayrıca, Ankara 14. Asliye Mahkemesi’nin gerekçesiz ret kararına da yer olmadığına atıf yaptı. İnternet haberciliğinin -basının temel işlevini yerine getirdiği sürece- basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandığı kararda, basının ödev ve sorumlulukları başlıkları altında dha önce alınan kararlar hatırlatıldı.

ERİŞİM ENGELİ İSTİSNAİ OLARAK İŞLETİLMELİ

Erişimin engellenmesi talebinde, sulh ceza hakimi 24 saat içinde duruşmasız karar vermek zorunda olduğu için yayın organı sorumlularının başvurudan haberdar olmadığı ve duruşma açılmadığından hazır bulunamadığı, bu nedenle de karşı delil sunmak dahil savunmalarını ortaya koymak üzere makul ve kabul edilebilir olanaklara sahip olamadığı ifade edildi. Bu nedenle internet yayınlarına ilişkin erişim engelinin ancak ‘kişilik haklarının apaçık ihlal edildiğinin ilk bakışta anlaşılacağı’ durumlarda işletilmesi gerektiği vurgulandı. Kararda erişim engeli kararlarının bu nedenle ancak istisnai hallerde işletilmesi gerektiğinin altı çizildi.

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI

Anayasa Mahkemesi sonuç itibariyle, Airporthaber.com Genel Yayın Yönetmeni Ali Kıdık’ın yaptığı, ifade ve basın özgürlüğünün ihlali başvurusunun kabul edilebilir olduğuna hükmetti. Karar, üye Serdar Özgüldür’ün karşı oyu ve oyçokluğuyla alındı. AYM, kararın bir örneğinin ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderilmesine hükmetti. (MEDYA SERVİSİ)

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