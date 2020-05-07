07 Mayıs 2020 02:00

Denizler Mersin'de Barış ve Kardeşlik Ormanı'nda anıldı

Denizler için Mersin'de de fiziksel mesafeye dikkat edilerek anma yapıldı.

Mersin 68'liler Derneği pankartı

Fotoğraf: Evrensel

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    Denizler idam edilmelerinin 48. yıl dönümünde Mersin’de Barış ve Kardeşlik Ormanı'nda anıldı.

    Anmaya; Emek Partisi, SYKP, Eğitim Sen, TÖP, DİSK başta olmak üzere birçok siyasi parti ve demokratik kitle örgütü katıldı. Halkların Demokratik Kongresi adına yapılan konuşmada, "Biz Denizler’i kendimize mirasçı olarak görüyoruz. Halkların Demokratik Kongresi olarak mayıs ayı şehitlerini saygı ile anıyoruz" denildi.

    CHP İl Başkanı Adil Aktay, herkesin adil ve barış dolu bir yaşam hayal ettiğini belirterek, "Bu ülkenin ve insanlığın kurtuluşu için baskıdan ve sömürüden uzak durmak için 6 Mayıs bunun bir simgesidir. 6 Mayıs umudun ve direnmenin adıdır" diye konuştu.

    "TÜRKİYE GENÇLİĞİ MÜCADELE YOLUNDA YÜRÜMEYE DEVAM EDİYOR"

    EMEP adına konuşma yapan Sedat Başkavak ise "Onları idam edenleri hatırlayan yok ama Denizler dünyanın pek çok yerinde anılıyor. İdam edenler 'ibret olsun, korksunlar' diye yapmışlardı. Evet, ibret aldık: Daha güçlü ve birleşik bir mücadeleyi örmek için her 6 Mayıs’ta yeniden ve korkmadan bir araya gelip daha güçlü bir mücadeleyi tartışıyoruz. Türkiye gençliği, ileri işçi ve halk kesimleri Denizlerin açtığı anti kapitalist, anti emperyalist mücadele yolunda yürümeye devam ediyor" dedi.

    Dünya koronavirüs salgını ile kasıp kavrulurken, kapitalist üretimin sadece insanı sömürmediğini, doğayı da sömürdüğünü ve kapitalistlerin bu salgın günlerini bile fırsata çevirmeye çalıştığını vurgulayan Başkavak, "Almanya Başbakanı Merkel salgın karşısında birlik olmak adına '2. Dünya savaşındaki ruha ihtiyacımız var' diyerek Hitler Faşizmi günlerini Alman halkının birliği olarak örnek göstermeye çalışırken, Trump dezenfektanı kana karıştırmayı önererek halkın parası kadar sağlık hizmeti alabildiği Amerika’da salgına maruz kalan işçi, emekçileri kaderiyle baş başa bırakmıştır. Ülkemizde ise ne ücretsiz ve erişilebilir sağlık ne de ücretli izin ve yaygın test talepleri karşılanmamıştır. Küçük esnaf can çekişirken, işçiler ise ya salgın ya da işsizlik dayatması karşısında ölümle yüz yüze çalışmak zorunda kalıyor. Uçak şirketlerine KDV, otellere konaklama vergi indirimi, inşaat şirketleri konut satsın diye kredi kolaylığı, holdinglere vergi indirimi getiren siyasi iktidar bu salgın günlerinde işçi emekçi halk kitlelerine ise kapitalist sömürü ve salgınlarla hastalık ve ölüm dayatmaktadır. Denizlere sözümüz var. 17 yaşında yaşı büyütülerek idam edilen Erdal Eren'e sözümüz var. Ankara Gar Katliamı'nda Şebnem, Elif ve Ali Deniz’le birlikte katledilen 103 barış güvercinine sözümüz var. Demokrasi ve sosyalizm için mücadelemizi büyütecek, onları idam edenlerin düzenlerini yıkacağız!" dedi. (Mersin/EVRENSEL)

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