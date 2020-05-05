Dikili’de 6 Mayıs anmasına izin verilmedi

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilişlerinin 48.yıldönümünde Dikili Emek ve Demokrasi Platformunun düzenlemek istedikleri anma yasaklandı.

Platformun, her kurumdan temsilciler olarak düzenlenmek istedikleri basın açıklamasına Kaymakamlık, “Koronavirüs tedbirleri” kapsamında onay vermediğini bildirdi. Dilekçede, “6 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'te Dikili ilçesi Atatürk meydanında 6 Mayıs “Üç fidanı anma” münasebeti ile pandemi kuralları ve sosyal mesafe kurallarına uyarak her bileşenden bir temsilcinin katılımıyla Atatürk meydanında basın açıklaması etkinliği yapılması uygun görülmedi” ifadeleri yer aldı. (İzmir/EVRENSEL)

Denizlerin yoldaşları Aydın Çubukçu ve Mustafa Yalçıner, 6 Mayıs'ta canlı yayında