Koronavirüsten 3 bin 584 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (6 Mayıs)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

ÖZET

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 64 kişi daha yaşamını yitirdi. Can kaybı 3 bin 584'e yükseldi.

İkinci ve yeni bir döneme geçildiğini söyleyen Sağlık Bakanı Koca, "Kontrollü sosyal hayat başlıyor" dedi.

İçişleri Bakanlığı 11 Mayıs'ta açılacak berber, kuaför ve güzellik salonları ile ilgili genelge yayımladı.

THY, tüm iç hat uçuşlarını haziranda başlatmayı planlıyor.

Berber ve kuaförlerler 11 Mayıs'ta işbaşı yapacak.

LGS'nin 20 Haziran, YKS'nin de 27-28 Haziran'da yapılması kararına tepkiler sürüyor.

06 Mayıs 2020 10:49
Son Güncellenme: 06 Mayıs 2020 19:05
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19:54

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65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI YURTTAŞLARIN SOKAĞA ÇIKMA İSTİSNALARINA DAİR GENELGE YAYIMLANDI

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre;

• 65 yaş üstü yurttaşlar ve ihtiyaç halinde refakatçileri 10 Mayıs 11.00-15.00'te yürüme mesafesiyle sınırlı olmak kaydıyla maskeyle dışarı çıkabilecek.
• Ayrıca 14 yaş ve altı çocuklar 13 Mayıs, 15-20 yaş arasındakiler 15 Mayıs 11.00-15.00 saatlerinde maske takarak, sosyal mesafeye uyarak sokağa çıkabilecek.

65 yaş üstü ve 20 yaş altının sokağa çıkma istisnalarına dair genelge yayımlandı

65 yaş üstü ve 20 yaş altının sokağa çıkma istisnalarına dair genelge yayımlandı

19:05

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SON 24 SAATTE 64 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 64 kişi daha hayatını kaybetti. 2 bin 253 yeni tanı kondu. Toplam can kaybı 3 bin 584'e çıktı.

Koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 64 kişi yaşamını yitirdi

Koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 64 kişi yaşamını yitirdi

 

18:42

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN BERBER, GÜZELLİK SALONU VE KUAFÖRLERLE İLGİLİ GENELGE

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 11 Mayıs’ta açılacak berber, güzellik salonu ve kuaförlerle ilgili yeni bir genelge gönderdi. Genelgede şu ifadeler kullanıldı:

"Pazartesi günü açılacak olan berber, güzellik salonu, kuaförler, 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecek. Berber, güzellik salonu, kuaförlerde, müşterilere, randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olacak. Bu iş yerlerinde çalışanlar muhakkak surette maske kullanacak, müşteriler ise işlem süresince maske kullanacak ancak yapılacak işleme göre müşteriler maskeyi çıkarabilecek."

Berber ve kuaför genelgesi: 11 Mayıs'ta açılacak, randevu sistemiyle çalışacak

Berber ve kuaför genelgesi: 11 Mayıs'ta açılacak, randevu sistemiyle çalışacak

17:39

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SAĞLIK BAKANI KOCA: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT BAŞLIYOR

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemi tamamlamıştır. Kontrollü sosyal hayat başlıyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Kontrollü sosyal hayat" tarzına geçiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Kontrollü sosyal hayat" tarzına geçiyoruz

15:49

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KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANDI

Koronavirüs Bilim Kurulu, salgınla mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı.

Vaka sayıları ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, Kovid-19 tanısı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, önlemler ele alınacak ve veriler doğrultusunda girilecek normalleşme süreci görüşülecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 17.00'de basın toplantısı düzenleyecek.

15:47

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GENEL-İŞ SENDİKASI KOVİD-19 ARAŞTIRMASINI PAYLAŞTI

DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Genel-İş’in 44 şubesinde yürütülen araştırmanın bulgularını paylaştı. Raporda özellikle halkla yoğun temas içinde çalışan işçilerin salgın koşullarındaki risk ve tehlikeler konusunda bilgilendirilme eksiklikleri olduğu vurgulandı.

DİSK/Genel-İş Sendikası Kovid-19 araştırmasını paylaştı

DİSK/Genel-İş Sendikası Kovid-19 araştırmasını paylaştı

 

15:46

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ANKARA TABİP ODASI: ERKEN NORMALLEŞME, VAKA SAYISINI MİLYONLARA ULAŞTIRIR

Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut, normalleşme politikasının erken hayata geçirilmesi durumunda 500 bin olan vaka sayısının milyonlara ulaşacağı uyarısında bulundu.

Ankara Tabip Odası: Erken normalleşme vaka sayısını milyonlara ulaştırır

Ankara Tabip Odası: Erken normalleşme vaka sayısını milyonlara ulaştırır

12:17

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LGS SONUÇLARI 16 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

2020 yılı Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin Başvuru ve Uygulama Kılavuzu güncellendi. Kılavuzda sınav tarihi 20 Haziran 2020 Cumartesi günü olarak değiştirildi. Sınav sonuçları, 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak

LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak

11:28

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32 İLAÇ DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Covid-19, kanser ve parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.

Yapılan düzenlemeyle, geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 4 kanser ve 7 parkinson ilacı ile Kovid-19 hastalığının tedavi protokolünde kullanılan 'oseltamivir' etken maddeli sistemik antiviral ilaç bulunuyor. (DHA)

 

11:22

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ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞTIRILAN SAĞLIK İŞÇİSİ, YAŞANTISINI ANLATTI

Van’da 4D kadrosunda çalışan sağlık emekçisi, salgın döneminde izinlerinin kaldırıldığını, mesailerinin arttığını söylüyor. Ancak diğer kadrolar gibi döner sermayeden yararlanamadıklarını belirten sağlık emekçisi, buna rağmen asgari ücretle çalıştırıldıklarını dile getirerek,  “Bir de vergiye tabi tutulunca insan yok pahasına çalıştığını düşünüyor” diyor.

Asgari ücretle çalıştırılan sağlık emekçisi: İnsan yok pahasına çalıştığını düşünüyor

Asgari ücretle çalıştırılan sağlık emekçisi: İnsan yok pahasına çalıştığını düşünüyor

11:19

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AÇIKLANAN SINAV TARİHLERİNE TEPKİ BÜYÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'yi öne aldıklarını, sınavın 27-28 Haziran tarihinde yapılacağını açıkladı. Bu karara tepki gösteren öğrenciler, “Hayatımızı hiçe sayıyorlar, geleceğimizle oynuyorlar” dedi. Twitter’da da tepkiler çığ gibi büyüdü. Binlerce öğrenci #sınavtarihimedokunma  #sandıktagörüşürüz gibi etiketler ile tepkilerini dile getirdi.

Hayatımızı hiçe sayıyorlar, geleceğimizle oynuyorlar

Hayatımızı hiçe sayıyorlar, geleceğimizle oynuyorlar

11:18

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BERBERLER ENDİŞE İÇİNDE İŞBAŞI YAPACAK

Berber, kuaför ve güzellik merkezleri yaklaşık bir buçuk ay kapalı kalmasının ardından 11 Mayıs’ta açılacak. Karantina sürecinde gelirsiz kalarak zarar eden esnafa verilen tek destek ise ‘ucuz kredi’ oldu. 5 gün sonra işbaşı yapacak berber ve kuaförlerin maddi kaygıları da büyük, sağlıkları için endişeleri de.

Berber ve kuaförler işbaşı yapacak: Maddi zarar büyük, sağlık tehlikede

Berber ve kuaförler işbaşı yapacak: Maddi zarar büyük, sağlık tehlikede

11:16

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ÇOLAKOĞLU METALÜRJİDE VAKA SAYISI ARTIYOR

Gebze’de kurulu Çolakoğlu Metalürji fabrikasında, vaka sayısı hızla artıyor. Fabrikada örgütlü Türk Metal, 24 vakanın olduğunu duyururken, işçiler arasında 50 civarı olduğu söyleniyor. İşçiler, “Çolakoğlu ne olursa olsun sadece üretim görüyor” diyor.

Vakalar artıyor, Çolakoğlu Metalürjinin gözü sadece üretim görüyor

Vakalar artıyor, Çolakoğlu Metalürjinin gözü sadece üretim görüyor

11:14

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THY UÇUŞ PLANLAMA TASLAĞI HAZIRLADI

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iç ve dış hat seferlerini durduran Türk Hava Yolları (THY), uçuş yasağının sonlanması sonrasına yönelik uçuş taslağı hazırladı. Plana göre, haziran ayında yurt içinde tüm meydanlara uçuşlar planlanırken, yurt dışında ise 19 ülke ve 23 noktaya haftalık 75 frekans uçuş planlandı.

THY uçuş planlama taslağı hazırladı, tüm iç hat uçuşları haziranda başlayacak

THY uçuş planlama taslağı hazırladı, tüm iç hat uçuşları haziranda başlayacak

DÜN NE OLMUŞTU?

Koronavirüs nedeniyle 24 saatte 59 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 3 bin 520'ye yükseldi. Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Erdoğan, "Normalleşme takvimi" hakkında bilgi verdi.

Türk Tabipleri Birliği, mayıs ayı itibarıyla "normalleşmeye" yönelik alınacak kararların piyasa baskısından uzak, epidemiyolojik verilere dayanan bilimsel bütünlük içerisinde olması çağrısı yaptı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'ya giriş çıkış sınırlaması kaldırıldı.

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