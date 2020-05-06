Koronavirüsten 3 bin 584 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (6 Mayıs)

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI YURTTAŞLARIN SOKAĞA ÇIKMA İSTİSNALARINA DAİR GENELGE YAYIMLANDI
İçişleri Bakanlığının genelgesine göre;
• 65 yaş üstü yurttaşlar ve ihtiyaç halinde refakatçileri 10 Mayıs 11.00-15.00'te yürüme mesafesiyle sınırlı olmak kaydıyla maskeyle dışarı çıkabilecek.
• Ayrıca 14 yaş ve altı çocuklar 13 Mayıs, 15-20 yaş arasındakiler 15 Mayıs 11.00-15.00 saatlerinde maske takarak, sosyal mesafeye uyarak sokağa çıkabilecek.
65 yaş üstü ve 20 yaş altının sokağa çıkma istisnalarına dair genelge yayımlandı
DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Genel-İş’in 44 şubesinde yürütülen araştırmanın bulgularını paylaştı. Raporda özellikle halkla yoğun temas içinde çalışan işçilerin salgın koşullarındaki risk ve tehlikeler konusunda bilgilendirilme eksiklikleri olduğu vurgulandı.
DİSK/Genel-İş Sendikası Kovid-19 araştırmasını paylaştı