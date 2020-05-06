Koronavirüsten 3 bin 584 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (6 Mayıs)

32 İLAÇ DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Covid-19, kanser ve parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.

Yapılan düzenlemeyle, geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 4 kanser ve 7 parkinson ilacı ile Kovid-19 hastalığının tedavi protokolünde kullanılan 'oseltamivir' etken maddeli sistemik antiviral ilaç bulunuyor. (DHA)