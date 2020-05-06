Denizlerin yoldaşları Dolmabahçe'den haykırdı: Sosyalizm mücadelemizi büyüteceğiz

Tam bağımsız ve demokratik Türkiye için mücadele eden 68 devrimci hareketinin genç önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilişlerinin 48. yılında Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen etkinliklerle anıldı. Denizler için İstanbul'daki anma, 6. Filoyu denize döktükleri Dolmabahçe'de yapıldı. Pandemi koşullarına rağmen bir araya gelen gençler Dolmabahçe'den "Denizlere verdiğimiz sözü tutacağız, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için mücadelemizi büyütecek, onları idam edenlerin düzenlerini yıkacağız" dedi.

DENİZLER 48 YILDIR BİNLERCE GENCİN ADINDA YAŞIYOR

Fotoğraf: Meltem Akyol/Evrensel

Anma etkinliği saygı duruşu ile başladı.

"Yusuf, Hüseyin, Deniz; sürüyor sürecek mücedalemiz", "Emperyalistler, işbirlikçiler 6. Filoyu unutmayın", "Denizlerden Erdal'a gençlik emeğin saflarında", "Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm" sloganlarının atıldığı anmada, saygı duruşunun ardından Emek Gençliği İstanbul İl Gençlik Yöneticisi Mete Kağan Yıldırım konuştu.

Aradan geçen 48 yılda Denizlerin mücadelesinin unutulmayacağını söyleyen Yıldırım, "Onları asanlar, idam ipini boyunlarına geçirenler Denizleri asmak çözüm olur sanıyorlardı ancak beklentileri yerle bir oldu! Denizler 48 yıldır yüzlerce binlerce gencin adında, mücadelesinde, kararlılığında, cesaretinde yaşıyor, yaşamaya da devam edecek" dedi.

NE ÜLKEMİZİ NE ORTADOĞUYU EMPERYALİSTLERE TESLİM ETMEYECEĞİZ

Her geçen yıl Denizleri ve mücadelelerini hatırlamak, emperyalizme karşı açıktan ve örgütlü bir savaşımın içerisinde yer almak isteyen gençlerin sayısı çoğaldığına dikkat çeken Yıldırım, "Çünkü 48 yıl öncesinde olduğu gibi bugün de Denizleri idam eden düzenin temsilcileri iktidardalar. Uluslararası sermaye güçleri ve onların yerli işbirlikçileri dünyanın her tarafını yağmalıyor, kapitalizmi, barbarlığı en ücra köşelere kadar götürüyor! Onların yerli işbirlikçileri Türkiye’den Venezuela ve Latin Amerika’ya, Suriye ve Ortadoğu’dan Afrika’ya ırkçı, gerici, mezhepçi savaş politikalarından vazgeçmiyor, dünya halklarının barış ve özgürlük özlemlerine yağma, savaş ve sömürüden başka cevap vermiyorlar! Onlar iktidardan defolup gidene kadar, halkların, işçileri, emekçilerin özgür ve eşit dünya özlemleri gerçekleşene kadar Denizler tam bağımsız ve demokratik Türkiye mücadelesinin, sınıfsız bir toplum kavgasının en önünde koşmaya devam edecek" diye konuştu.

Türkiye'de tek adam yönetimi ve arkasındaki sermaye güçlerinin ülkeyi emperyalist savaş politikalarının parçası haline getirdiğine dikkat çeken Yıldırım, "Milli güvenliğin korunması ve beka söylemleriyle Suriye ve Libya’ya cihatçı örgütlerle birlikte askeri operasyonlar gerçekleştirerek İstiklal Mücadelesi verdiklerini söylüyorlar. Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren emperyalist güçlerin arasındaki çelişkilerden faydalanan tek adam, tek parti yönetiminin yayılmacı politikalarıyla yandaş müteahhitler, enerji şirketleri yeni pazarlardan karlarını büyütmeyi hedeflerken; işçilere, emekçilere, gençlere düşen savaşın faturasını açlık, yoksulluk, işsizlikle ödemek oluyor. Ortadoğu halkları ölümle göç arasında seçim yapmak zorunda bırakılıyor. Ne ülkemizi ne de orta doğuyu emperyalistlere, emperyalizmin askeri birliklerine, ticaret örgütlerine teslim etmeyeceğiz! NATO’su da, İncirlik Üssü de, yerli işbirlikçileri de defolup gidecek, biz kalacağız!" ifadelerini kullandı.

BİR AVUÇ KAPİTALİSTİN KÂR HIRSI MİLYONLARIN ÖLÜM RİSKİNE TERCİH EDİLİYOR

Tek adam yönetimi, ekonomik kriz koşulları ve Kovid-19 pandemisi sürecinde açıkladığı 100 milyar liralık paketle devlet bütçesini, kamu gelirlerini, memleketin bütün imkanlarını bir kez daha patronlara sunduğuna vurgu yapan Yıldırım, "Paketten sermayedarlara borçlarının ertelenmesi, teşvikler; işçilere, emekçilere işten atmalar ve ücretsiz izin düşüyor. Olağan koşullar altında dahi asgari bir yaşamdan fazlasını vadetmeyenler, bu süreçte işçileri, emekçileri üretimde tutarak sokağa çıkma yasağının dışında tutuyor. Bir avuç kapitalistin kar hırsı milyonların bulaşıcı hastalığa yakalanma ve ölüm riskine tercih ediliyor! 20 yaş altına ilan edilen sokağa çıkma yasağından yine genç işler faydalanamıyor. Adana’da 18 yaşında mülteci bir tekstil işçisi, işe gittiği esnada dur ihtarına uymaması gerekçesiyle polis tarafından vurularak öldürüldü. Kapitalistler ve iktidardaki sözcüleri ucuz iş gücü olarak gördükleri Türkiye gençliğinin geleceğini salgın, geleceksizlik ve işsizlikle örmeye çalışıyor! Salgını derinleştiren, krizin tüm yükünü bizlere, emekçi halka yükleyenler de bir avuç sermaye sınıfı ve onları temsilcisi tek adam rejimidir" dedi.

BAĞIMSIZLIK, DEMOKRASİ VE SOSYALİZM MÜCADELESİNİ BÜYÜTECEĞİZ

Fotoğraf: Meltem Akyol/Evrensel

Yıldırım son olarak şöyle seslendi:

"Her 6 Mayıs’ta Denizlerin binlerce yoldaşı olarak, onları, onların devrim ve sosyalizm mücadelesine olan bağlılığımızın ifadesi olarak meşalelerle koşarak, coşkulu şekilde anıyoruz. Bugün içinden geçtiğimiz pandemi süreci ne onları anmamızın ne de onlara verdiğimiz devrim ve sosyalizm sözünü tutmamızın önünde engel. Denizlere verdiğimiz sözü bir kez daha yineliyoruz!

Bizlere yoksulluktan-yoksunluktan, açlıktan, savaştan, işsizlikten, salgından başka hiçbir şey vadetmeyen emperyalist kapitalist sistemin ve onun temsilcilerinin karşısında insanlığın en ileri birikimi olan Sosyalizm bayrağıyla dikileceğiz.

Örgütlenmeye, çoğalmaya, her yerde olmaya, bulunduğumuz her alanda sözümüzü söylemeye devam edeceğiz. Denizlere verdiğimiz sözü tutacağız,

Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için mücadelemizi büyütecek, onları idam edenlerin düzenlerini yıkacağız! Sermaye güçleri korksun, hatta titresin; çünkü tek bir geri adım atmayacağız! İstediğimizi alana, başka bir dünya kurana kadar mücadele edeceğiz. Biz bu kararlılığı Denizlerden devraldık!" (İstanbul/EVRENSEL)

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