Antalya Emek Gençliği: Denizlerden devraldığımız bayrağı her koşulda taşımaya devam

Antalya Emek Gençliği, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişinin 48. yıldönümünde açıklama gerçekleştirdi. Emek Gençliğinden Murat Yaşar'ın yaptığı açıklamada her koşulda mücadele vurgusu öne çıktı.

Koronavirüs sürecinde işçilerin, emekçilerin ve ailelerinin sağlığının görmezden gelindiğini belirten Yaşar "Koronavirüs dönemi açıkça gösterdi ki kapitalist sistemde çarkların sorunsuz dönmeye devam etmesi, işçilerin ve halkın canından daha önemlidir. Her krizde olduğu gibi pandemi sürecinde de kaynaklar sermayeye aktarılırken, fatura işçilere emekçilere çıkartılmıştır. Diğer taraftan iktidarın yayılmacı emelleri de koronavirüs tehdidi dinlemiyor. Dün savaşa sürülen askerlerin sevkiyatı bugün de koranavirüs tehdidine rağmen devam ediyor" dedi.

Mücadele etmeden, savaşmadan, gelecek için bir şey yapmadan bir değişim yaşanmayacağını ifade eden Yaşar "Emperyalistler ve onların yerli işbirlikçileri işçi ve emekçilere yoksulluktan başka bir şey vaat etmediği gibi, gençliğe de sunabileceği bir gelecek ve insani değer yoktur. Daha bugünden gençliğe işsizlik, rekabet ve bunalımdan başka bir şey vermemekteler. Biliyoruz ki işçi sınıfının kurtuluşu, aynı zamanda insanlığın kurtuluşu anlamına gelmektedir. Bu ise sosyalizmin zaferi ile sağlanacaktır. Bugün Emek Gençliği, Denizlerden devraldığı bayrağı taşımaya, her koşulda devam ediyor" diye konuştu.

"BAŞKA BİR DÜNYA KURANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Denizlerden devraldıkları sosyalizm mücadelesinden bir an olsun vazgeçmeyeceklerini dile getiren Yaşar şunları söyledi: "Deniz, Antalya'da, Avlan Gölü'nün talanına karşı nasıl mücadele ettiyse, bugün bizler de kapitalizmin talanına karşı mücadele edeceğiz. Denizlerden aldığımız kararlılık ile üniversitelerde, online eğitimde yaşanan sıkıntılara karşı, eşit, nitelikli, ulaşılabilir eğitim için, liselerde, akılları her estiğinde değişen sınav sistemi ve sınav tarihlerine karşı, parasız eğitim, bilimsel müfredat için, mahallelerde uyuşturucuya, yozlaşmaya karşı, işsizlik ve yoksulluğa mahkum olmamak için… Denizlerden aldığımız örgütlü mücadeleye bağlılık ile fabrikalarda pandemi sürecinde salgına ve sömürüye karşı, ücretli izin, insanca yaşam için, turizmde süresiz ücretsiz izin ve belirsizliklere karşı, güvenceli iş, güvenceli gelecek için, yaşamın her alanında, hayatlarımızı, hayallerimizi, geleceğimizi elimizden almaya çalışanlara karşı gelecek ve sosyalizm için, istediğimizi alana, başka bir dünya kurana kadar mücadele edeceğiz. Denizlere verdiğimiz sözü tutacağız, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için mücadelemizi büyütecek, onları idam edenlerin düzenlerini yıkacağız.” (Antalya/EVRENSEL)

Denizler Ankara'da mezarları başında anıldı

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan Adana’da anıldı

Kocaeli Emek Gençliği: Denizlerin talepleri hala güncel