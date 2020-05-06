06 Mayıs 2020 11:44
Son Güncellenme Tarihi: 06 Mayıs 2020 13:12

Kocaeli Emek Gençliği: Denizlerin talepleri hala güncel

Kocaeli Emek Gençliği idam edilişlerinin 48. yıl dönümünde 3 fidanı unutmadı: Denizlerin tam bağımsız Türkiye talebi, bugün de Türkiye gençliğinin talebi olmaya devam ediyor.

GÜNCELLENDİ

Fotoğraf: Evrensel

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    48 yıl önce idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın vermiş olduğu mücadele her yıl anılmaya devam ediyor. Kocaeli Emek Gençliği de 3 fidanı unutmadı. Yazılı açıklama yayımlayan Kocaeli Emek Gençliği, “Emperyalizme ve gericiliğe karşı, gençlik gelecek gelecek sosyalizm” dedi.

    Açıklamada egemen sınıfın bugün de dünya işçi sınıfı ve halkalarına kan kusturmaya devam ettiğini söyleyen Kocaeli Emek Gençliği, Türkiye gençliğinin Denizlerin açtığı anti-kapitalist, anti-emperyalist mücadele yolunda yürümeye devam ettiğini belirtti. Yaşanan koronavirüs salgının tüm dünyayı kasıp kavurduğunu emperyalizmin ise dünya halklarına zulüm, gözyaşı ve ölüm getirdiğini ifade eden Kocaeli Emek Gençliği, “İşçi sınıfının yarattıkları tüm insanlığa yetecek boyutta. Oysa ne ücretsiz ve erişilebilir sağlık ne de ücretli izin ve yaygın test talepleri karşılanıyor” dedi. Kapitalizmin beşiği olarak tariflenen ABD, Fransa, İngiltere gibi ülkelerin kendi uyguladıkları sömürü politikaları sebebiyle salgının beşiği haline geldikleri ifade edilen açıklamada, bu ülkelerin askeri, politik ve ekonomik anlaşmalar için Türkiye halklarının ölüme sürüklendiği vurgulanarak, “Denizlerin tam bağımsız Türkiye talebi, bugün Türkiye gençliğinin talebi ve en acil mücadele görevlerinden biri olmaya devam ediyor” dendi.

    "BAĞIMSIZLIK, DEMOKRASİ, SOSYALİZM!"

    Genç işsizliğin arttığı, temel yaşam giderlerinin karşılanamaz hale gelindiği ve eğitim sisteminin tamamen paralı hale geldiği ifade edildiği açıklamada, “Ülkenin tüm kaynakları patronların ve onların temsilcileri eli ile yağmalanıyor; gençliğin payına ise işsizlikten, karanlık bir gelecekten ve sağlıksız bir yaşamdan başka bir şey kalmıyor. Tüm Türkiye gençliğini geleceği kazanmak için Denizlerin bizlere devrettiği mücadeleyi güçlendirmeye, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için örgütlenmeye çağırıyoruz” denildi. 

    Kocaeli Emek Gençliği, 6 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00’da denizlerin yol arkadaşları Aydın Çubukçu, Mustafa Yalçıner ve Emek Gençliği MYK üyesi Hazan İlik ile çok sayıda sanatçının da katılacağı “Emperyalizme ve İşbirlikçilerine Karşı Gençlik Gelecek Gelecek Sosyalizm” başlıklı etkinliğin duyurusunu da yaptı. Yayının Facebook ve Scope Emek Gençliği hesapları üzerinden ve Youtube Emek Partisi hesabından yapılacağı ifade edildi.

    EMEK PARTİSİ GEBZE İLÇE ÖRGÜTÜ: KORONA GÜNLERİNDE DE DENİZLER OLUNMALI

    6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için açıklama yapan Emek Partisi Gebze İlçe Örgütü, "İşçi ve emekçilerin sınıfsız, sömürüsüz bir dünya özleminin önemli isimlerinden olan Denizleri bugün anmak, mücadelesini devam ettirmek önemlidir!" denildi.

    Emek Partisi Gebze İlçe Başkanı Hasan Atik imzalı açıklama şöyle:

    "Denizler ve mücadeleleri hiçbir zaman 'geçmiş bir zamandan bahseder gibi' anılmadı. Çünkü Denizler; parçası oldukları sınıflar mücadelesi içerisinde her gün yeniden ve yeniden hayat bulan bir bayraktır, günceldir, gelecektir.

    Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı idam ederek onları yok edeceklerini sananlar, geçtiğimiz 48 yıl içinde nasıl bir yanılgı içine düştüklerini defalarca görmüşlerdir. İşçiler, gençler, kadınlar ve ezilen halklar emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı yürüttüğü mücadele her gün daha fazla deneyim kazanmakta, mücadelemiz büyüyerek ilerlemektedir. Denizler ise bu mücadelenin içinde her gün yeniden can bulmaktadır!

    Bugün kapitalizm bir kez daha insanlığı büyük bir krize sürüklemiş durumda. İşçi ve emekçilerin sağlık, beslenme, eğitim, barınma, çalışma gibi temel hakları dahi hiçe sayılmaktadır. Kapitalist sistemin işçi ve emekçilerin, insanlığın aleyhine, düşman bir sistem olduğunu koronavirüs salgınıyla bir kez daha gördük. Bugün kapitalist, emperyalist sistem, dünyanın her yerinde pandemi koşullarına rağmen sömürü çarklarını amansız bir şekilde döndürmeye devam ediyor. Bölgemiz başta olmak üzere salgın koşullarında zorunlu çalışma, işsizlik, ücretsiz izinler gibi birçok saldırıyla bugün yüz yüze kalınmıştır. İşçiler, ekonomik nedenlerle birer birer intihara sürüklenmiştir. İşçi ve emekçilere yaşam hakkı dahi tanınmamaktadır.

    “GERÇEKTEN DEMOKRATİK TÜRKİYE”

    İşçi ve emekçilere karşı amansızca mücadele eden sermaye sınıfı örgütlü hareket ediyor. İşçi ve emekçilerin örgütlenmemesi için tüm olanakları ile mücadele ediyorlar. Anti-demokratik uygulamaların, tek adam rejiminin sistematik biçimde sınıfa yönelik saldırılarının arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Çünkü işçi sınıfı başta olmak üzere gençler, kadınlar örgütlenirse, mücadele ederse, taleplerine sahip çıkarsa kapitalizmin, onların kokmuş düzeninin sonu olacak! Biliyorlar ve korkuyorlar.

    İşçi ve emekçilerin sınıfsız, sömürüsüz bir dünya özleminin önemli isimlerinden olan Denizleri bugün anmak, mücadelesini devam ettirmek işte bu nedenle önemlidir! Halkın ihtiyacı, sadece tek adam yönetiminin değil ama onunla birlikte mevcut sömürü, yağma ve yasaklar düzeninin değiştirilmesidir. Denizlerin uğruna mücadele ettiği 'gerçekten demokratik Türkiye' kurularak sosyalizm mücadelesinin ilerlemesi, halk iktidarının gerçekleşmesi kapitalistlerin kabusu olmaya devam ediyor.

    1 Mayıs kutlamalarında bölgemiz Gebze’de de işçi ve emekçilerin, sendikaların yaptığı tüm açıklamalarda ortak bir anlayışın ortaya çıktığını gördük. Ne denildi: Düzen değişmeli! Bugün denizlerin dava arkadaşlarının, yoldaşlarının Evrensel gazetesine yaptığı açıklamalar ise işte tam da bu gerçeğe işaret etmektedir. Tarih boyunca katledilmiş her devrimcinin, isyancının ardında bıraktıkları son sözünün özeti şudur ‘Devam edin!’

    Bugün Denizler yaşasaydı, işçi sınıfının partisinde, partimizde genç bir militan olarak yerlerini alacaklarından kuşkumuz yoktur. Bugün Denizlerin mücadelesini devam ettirmek ancak örgütlü bir mücadeleyle mümkündür. Onların işçi ve emekçilere devrettiği en önemli miras, partileridir! Haydi kapitalizme, emperyalizme karşı örgütlenmeye!"

    (Kocaeli/EVRENSEL)

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