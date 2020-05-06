Denizler Ankara'da mezarları başında anıldı

Denizler idam edilmelerinin 48. yıl dönümünde Ankara'da mezarları başında anıldı. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle anmaya katılım sınırlı tutulsa da birçok kişi kendi imkanlarıyla Denizleri ziyarete geldi. Anmada konuşan Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, "Dolmabahçe'de 6. filoyu kıble eyleyenler, 6.filoya secde edenler bugün aynı şekilde tekellerin çıkarları için iktidarlarını sürdürmektedirler" dedi. Denizlere söz verdiklerini belirten Gürkan, Denizlerin idealleri olan sosyalizm ve halk iktidarı kazanacağını vurguladı.

Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) ve '68 gençlik hareketinin önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan 12 Mart cuntası tarafından idam edilmelerinin 48. yıl dönümünde mezarları başında anıldı. Her yıl binlerce kişinin akın ettiği Karşıyaka Mezarlığı, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle temsili katılım ve fiziksel temas kurallarıyla yapılan anmalara sahne oldu. Ancak sabah saatleri itibariyle birçok kişinin bireysel olarak da Denizleri ziyarete geldiği görüldü. Siyasi partiler ve gençlik örgütleri sınırlı katılımlarla anmalar gerçekleştirdi. Emek Partisi ve Emek Gençliği üyeleri sınırlı katılımla saat 12.00'de Karşıyaka mezarlığı 2 No'lu Kapı'da buluştu. Buradan fiziksel temas kurallarına dikkat edilerek Denizlerin mezarına yapılan yürüyüşte "Yaşasın dedvrim ve sosyalizm" sloganları atıldı. Denizlerin mezarına karanfiller bırakılmasının ardından konuşmalar yapıldı.

'YAŞANANLAR SADECE SALGINLA SINIRLI DEĞİL'

Denizlerin mezarı başında Emek Gençliği adına konuşma yapan Meri Kelleci, "Bugün yaşanılanların sadece salgınla sınırlı sorunlar olmadığını çok iyi biliyoruz! Denizlerin karşısında durduğu ve yıkmak adına mücadele ettiği emperyalizm, bugün kendini dahi taşıyamaz bir hale geldi. O gün Denizleri asan sistem bugün sırf çalışmak zorunda olduğu için 20 yaşında bir genci öldürmeye devam ediyor" dedi.

'MÜCADELEYİ DENİZLERDEN ÖĞRENDİK'

Emperyalizm kendi çıkmazlarından halkı sorumlu tutmaya devam etse de onun karşısında nasıl mücadele etmek gerektiğini Denizlerden öğrendiklerini belirten Kelleci, bugün sadece denizleri anmakla kalmayıp, onların mücadelesini büyüttüklerini ifade etti. Çünkü Denizleri anmanın kapitalist yağmacılığa karşı emekçi halkın safında, emperyalist barbarlığa karşı enternasyonalist dayanışmanın safında olmak anlamına geldiği belirten Kelleci, "Denizleri anmak kapitalizm ve salgına karşı gelecek ve sosyalizmi büyütmektir" dedi.

Fotoğraf: Evrensel

'DENİZLERİ ASAN ANLAYIŞ HALA İKTİDARDA'

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan da Deniz Gezmiş Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve avukatları Halit Çelenk'i uğruna mücadele ettikleri değerleri büyüterek andıklarını söyledi. Dün Denizleri idam sehpasına yollayan anlayışın bugün hala iktidarda olduğunu belirten Gürkan, emekçilerin emeğinin sömürü üzerinden ve canı pahasına da olsa ekonomiyi büyütenlerin salgın sürecinde sömürü çarkını tekellerin çıkarı uğruna döndürdüğünü dile getirdi.

'İŞÇİLER HAYATI YENİDEN KURMAYA ADAYDIR'

Gürkan, "Salgın sürecinde gördük ki işçi ve emekçiler üretmezse hizmet sunmazsa hayat durur. İşte bu hayatı durduranlar, hayatı yeniden kurmaya da adaydır. Dolmabahçe'de 6. Filoyu kıble eyleyenler, 6. Filoya secde edenler bugün aynı şekilde tekellerin çıkarları için iktidarlarını sürdürmektedirler" dedi.

HAZİNE BAKANINA: HANGİ KAYNAKLARI TEKELLERE PEŞKEŞ ÇEKECEKSİNİZ?

Hazine ve Maliye Bakanının akşam saatlerinde uluslararası yatırım şirketleriyle basına kapalı bir görüşme yapacağına dikkat çeken Gürkan, “Bu görüşme neyin görüşmesidir? Ülkenin hangi kaynaklarını tekellere peşkeş çekmek için pazarlıklar yapılacaktır? Salgın sürecinde zayıflattıklarını, susturduklarını düşündükleri işçi sınıfının emeğini tekellerin emrine sunmanın pazarlığını mı yapacaklardır?” diye sordu. Görüşmenin çerçevesinin kuşkusuz bu olduğunu ifade eden Gürkan, ülkenin bütün kaynaklarının tekellerin emrine nasıl sunulacağının görüşüleceğini söyledi.

'DENİZLERİN İDEALİ SOSYALİZM KAZANACAK'

Denizlere söz verdiklerini belirten Gürkan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Baskı değil özgürlük, tek adam değil halk egemenliği ve halkın iktidarı. Bu sömürü baskı ve talan düzenine karşı diyoruz ki; yaşasın sosyalizm. Yaşasın tam bağımsız Türkiye. Yaşasın halkların kardeşliği ve barış. Biliyoruz ki bir gün Denizlerin idealleri olan sosyalizm ve halk iktidarı kazanacaktır.”

Denizlerin mezarı başında gerçekleştirilen anmanın ardından Avukatları Halit Çelenk'in de mezarı ziyaret edilerek karanfiller bırakıldı. (Ankara/EVRENSEL)

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