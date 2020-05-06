Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan Adana’da anıldı

Emek Partisi Adana İl Örgütü ve Adana Emek Genliği; Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı idam edilişinin 48. yılında andı.

Salgından nedeniyle temsili katılımla il binasında yapılan anma etkinliğinde Adana Emek Gençliği adına konuşan Adnan Karataş; Denizlerin Türkiye gençliğinin eşit, özgür bir gelecek özleminde yaşadığını belirtti, Türkiye gençliğinin Denizlerin açtığı antikapitalist antiemperyalist mücadele yolunda yürümeye devam ettiğini söyledi.

Denizleri idam eden egemen sınıf olan burjuvazinin hakimiyeti bugün de dünya işçi sınıfı ve halklarına kan kusturmaya devam etiğini anımsatan Karataş, “Bugün korona salgını tüm dünyayı kasıp kavuruyor. Emperyalistler ise tüm zorbalığıyla dünya halklarına zulüm, gözyaşı ve ölüm getirmeye devam ediyor. Ne ücretsiz ve erişilebilir sağlık ne de ücretli izin ve yaygın test talepleri karşılanıyor. Egemenler kendi çıkarları için başka ülkelerin topraklarında askeri güç bulundurmaya, halkları kendi boyunduruğu altına almak için saldırılarına devam ediyor” dedi.

“İşçiler ve emekçiler egemenlerin sömürü politikaları altında ölümle yüz yüze çalışmaya zorlanıyor. Gelişmiş kapitalist ülkelerin çoğunda salgın emekçiler arasında sömürü politikalarından kaynaklı hızla yayılıyor” diyen Karataş “Bu ülkelerle askeri, politik ve ekonomik anlaşmalar için Türkiye halkları ölüme sürükleniyor” açıklamalarında bulundu.

DENİZLERİN DEVRETTİĞİ MÜCADELEYİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÖRGÜTLENELİM

Dünyadaki emperyalist kapitalist sistemin ve onların egemenlerinin gençliğin bugününü ve geleceğini kararttığının altını çizen Karataş şöyle konuştu:

“Genç işsizlik artıyor, temel yaşam giderleri karşılanamaz hale geliyor, eğitim sistemi tamamen paralı hale geldiği gibi gençliğin hiçbir ihtiyacına yanıt vermiyor! Bu ülkenin işçi gençleri canları pahasına salgın koşullarında işten atılma korkusu ile çalışmak zorunda bırakılıyor. Bağımlı kapitalist bir ülke olan Türkiye’de gençliğin payına ise işsizlikten, karanlık bir gelecekten, sağlıksız bir yaşamdan, emperyalist plan ve çatışmaların gölgesinde yaşamaktan başka bir şey kalmıyor.”

Denizlerin son sözlerinde vurguladıkları bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin bugün Türkiye gençliğinin gelecek mücadelesi olduğuna değinen Karataş, Tüm Türkiye gençliğini geleceğini kazanmak için Denizlerin devrettiği mücadeleyi güçlendirmeye, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için örgütlenmeye çağırdı. (Adana/EVRENSEL)

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