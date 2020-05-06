Denizler Bursa’da sabaha karşı anıldı

‘68 kuşağı Halk Hareketi Önderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilişlerinin 48. yılında Bursa Nilüfer’de bulunan ‘Üç Fidan’ parkında sabaha karşı anıldı.

Üç Fidan parkında bulunan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın anıtlarına karanfiller bırakılarak saygı duruşu gerçekleştirildi.

Anmada 68’liler adına konuşan Betül Kuyucu; “Bir kez daha idam edilişlerin 48. yılında üç fidanı anmak için toplandık. Bu sene salgın nedeniyle çok kısıtlı bir duyuru yapabildik. Denizlerin geçmişte savundukları, uğuruna mücadele ettikleri inandıkları yeni bir düzen, insanca hakça bir düzendi. Ezilenin olmadığı, sınıfsız sömürüsüz bir dünya. Eşit, özgür, adil ve emeğe değer verilen bir ülke. O gün onlar bu istekleri için okullarında, tarlalarında, fabrikada, şehirde hayatın her alanında mücadele ettiler. Geçmişten gelen devrimci mücadeleyi ete kemiğe büründürdüler. Bu cesaretlerini nereden alıyorlardı tabi ki haklılıklarından ve inandıkları uğruna savaştıkları yeni bir düzenin doğruluğundan alıyorlardı. Sonraki kuşaklara bıraktıkları miras da bu cesaret ve inançtır. Onlar son günlerine son dakikalarına kadar inançlarından, kararlılıklarından hiçbir şey kaybetmediler. Bizlere bıraktıkları miras son mektupları ve son sözleridir. Bu mesaj sonraki kuşak tarafından alındı. Bir gün bu özlenen eşit, özgür, barış dolu bir dünyanın kurulması için daha çok mücadele etmemiz gerekiyor. Bu mücadele bitmeyecek” dedi. (Bursa/EVRENSEL)

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