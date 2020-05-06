Dilek OMAKLILAR

Kenan ÇETİN

İzmir

Koronavirüs salgını ve yasaklar nedeniyle bu sene 1 Mayıs’ta alan kutlamaları yapılamasa da on binlerce işçi işyerlerini 1 Mayıs alanına çevirdi. İşçiler, işyerlerinde basın açıklamaları, yürüyüşler yaparak, siren çalarak, çalıştıkları araçlara 1 Mayıs afişleri asarak 1 Mayıs’ı çeşitli yollarla kutladı. Kutlamaların en yaygın yapıldığı illerden biri olan İzmir’de belediye ve petrokimya işkolunda çalışan işçiler, 1 Mayıs coşkusunu işyerlerine taşıdıklarını belirterek, “Hak gasplarına karşı işyerlerine taşıdığımız coşkuyla mücadele etmeliyiz” dedi.

Genel-İş 8 No’lu şubenin örgütlü olduğu Karşıyaka Belediyesinde çalışan Bayram Akgül, 1 Mayıs’ı KHK ve çatı sözleşmesinin gölgesinde, salgın tehdidi altında kutladıklarını söyledi. Akgül, “Biz biliyoruz ki sermaye sınıfı ve onun hükümeti AKP’nin arayıp da bulamadığı bir ortam vardı. Sonuçta her türlü hak aramanın, eylem ve basın açıklamalarının yasaklandığı, yetmezmiş gibi sendikaların yetkilerinin ve toplu iş sözleşmelerinin askıya alındığı bir dönem yaşıyoruz. Ve şu çok açık, işçi sendikalara üye olsa da üzerindeki korku ve tedirginliği ortadan kaldıramadığımız sürece, her türlü hak arama mücadelesi, burjuva ve sermaye sınıfının saldırılarına açık olacaktır” dedi.

Karşıyaka Belediyesi emekçilerinin 1 Mayıs’ı şantiyenin içinde, fiziksel mesafe kurallarına uyarak kutladıklarını anlatan Akgül, “Kimilerimizin kronik rahatsızlıktan dolayı izinde olması, idari izin ve esnek çalışma saatlerinin uygulanmasından dolayı, katılım konusunda çok yoğun olmasa da 1 Mayıs heyecanı her yerde hissedildi” diye konuştu.

TİS HAKKI ÖNE ÇIKAN TALEP

Yine aynı şubenin örgütlü olduğu Çiğli Belediyesi Baştemsilcisi Ali Bingöl ise “1 Mayıs’ı sessiz sedasız geçirtmek isteyenlere inat, tüm baskılara karşı kutladık” dedi. 30 Nisan’dan 1 Mayıs akşamına, işyerlerinden mahallelere kadar kutlama yaptıklarını belirten Bingöl, toplu sözleşme haklarının öne çıkan talepleri arasında yer aldığını dile getirdi. Bingöl, “Salgınla da başka bahanelerle de haklarımız elimizden alamaz. Bu taleplerle birlikte mücadele etmek çok önemli. Bu birlikteliğin, örgütlülüğün devamı sağlanmalı” dedi.

Genel-İş 5 No’lu Şubenin örgütlü olduğu Buca Belediyesi Temizlik İşleri Gediz Atölyesi İşyeri Temsilcisi Olcay Çalık, “1 Mayıs’ı salgın ve yasaklar nedeniyle işyerlerimizde yaygın bir şekilde kutladık. Ben altı yıldır işyeri temsilciliği yapıyorum. Altı yıldır 1 Mayıs günü işe çıkmadan alanlarda kutlama yaparken bu sene halk sağlığını korumak adına 1 Mayıs’ı sabah işyerimizde kutlama yaptıktan sonra işe çıkmak durumunda kaldık. Temizlik ekiplerimizin kamyonlarına astıkları afişlerle taleplerimizi halkımızın görmesini sağladık” dedi.

1 Mayıs’ta DİSK yöneticilerinin gözaltına alınmasına da tepki gösteren Çalık, “Biz işyeri kutlamalarını yaygın bir şekilde yaparken genel başkanımızın İstanbul’da gözaltına alınması, 1 Mayıs’ı meydanlarda kutlayamamak gibi durumlar bizlerde tepkiye ve üzüntüye yol açtı” diye konuştu.

Buca Belediyesi Park ve Bahçeler Fidanlık Atölyesi Genel-İş 5 No’lu Şube İşyeri Temsilcisi Mahmut Tan da “İşyerlerinde salgın koşullarında belirlenmiş kurallara uyarak kutlamalar yaptık. Araçlara iki gün boyunca taleplerimizi içeren pankartlarımızı taktık. Alanlarda kutlama yapamasak da alanlardaki kutlamanın coşkusunu işyerlerimizde yaşadık. Genel başkanımız ve sendika başkanlarımızın gözaltına alınması, 1 Mayıs çelengimizin parçalanması bizde üzüntü ve öfkeye yol açtı ama 1 Mayıs’ın coşkusunu kaybetmedik” diye konuştu.

Genel-İş 7 No’lu Şube Üyesi Dilek Kızıl da şunları söyledi: “27 Şubat’tan başlayıp 1 Mayıs da dahil olmak üzere birimlerimizde 1 Mayıs’ı kutladık. Hatta işçilerin oturduğu mahallerde gece 1 Mayıs’ı kutlamaya devam ettik. Tire Belediyesinde ilk kez 1 Mayıs kutlandı. Bu 1 Mayıs’ta ücretli izin ve ek ödeme gibi işçilerin başlıca talepleri dile getirildi. Bu 1 Mayıs işçinin sesi oldu” dedi.

HER ŞEYE RAĞMEN 1 MAYIS’IN RUHUNU YAŞATMAYA ÇALIŞTIK

Petrol-İş’in örgütlü olduğu PETKİM İşyeri Temsilcisi Ebru Er şunları söyledi: “Taleplerimizi hep bir ağızdan gür bir sesle dile getirdiğimiz günü bu sene maalesef salgın nedeniyle alanlarda kutlayamadık. Ancak tüm temsilci arkadaşlarımızla fabrikalarımızı tek tek dolaştık. Tüm görüşmelerimizde 1 Mayıs’ı, haklarımızı, taleplerimizi ve işçi sınıfının geleceğini gündem ettik. İşyerlerinde taleplerimizi gruplar halinde de olsa dile getirdik. Akşam 21.00’de balkonlardan hep birlikte marşlarımızı söyledik. Elbette bu emekçiler için yeterli olmadı ama daha coşkulu kutlayacağımız, işçi sınıfının hak ettiği yeri bulacağı o güzel günler gelecek biliyoruz.”

Petrol-İş’in örgütlü olduğu TÜPRAŞ İşyeri Temsilcisi Hüseyin Öztürk de “Hak gasplarının ve işyeri problemlerinin her geçen gün arttığı bu süreçte, taleplerimizi daha yüksek sesle dile getirmeye ihtiyacımız vardı. Salgın nedeniyle alanlarda dile getiremesek de gerek işyerlerinde gerek sosyal medyada 1 Mayıs’ın ruhunu yaşamaya ve yaşatmaya çalıştık. Dilerim ki önümüzdeki 1 Mayıslarda her alanda taleplerimizi dile getirerek işçilerin birliğini sağlamak mümkün olur” dedi.

İzmir’de 1 Mayıs kutlamaları iş yerlerinde devam ediyor

İzmir'de sağlık emekçileri 1 Mayıs'ı kutladı: Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz

EMEP İzmir: 1 Mayıs’ta haykırdığımız talepler için mücadeleyi sürdürelim