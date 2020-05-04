İzmir yerelinde 2020 1 Mayıs’ını değerlendiren Emek Partisi İzmir İl Başkanı Emine Uyar, 1 Mayıs’ın “Tekellerin kârı azalmasın, kapitalizmin çarkı dönsün, herkes evde kalsın ama işçilerin canı pahasına üretim sürsün” denildiği, fabrika ve işyerlerinin salgının yayılma merkezi haline getirildiği koşullarda gerçekleştiğini söyledi. Uyar, “İşçilerin ve fabrikalardan evlerine taşıdıkları bulaş ile ailelerinin ölüme sürüklenmesinin yanı sıra salgının ekonomiye olumsuz etkilerinin de kendilerine fatura edildiği bu koşullarda, 1 Mayıs’ta ‘yaşamak istiyoruz’ haykırışı öne çıktı. Zorunlu olmayan mal ve hizmet üretimine ara verilmesi, ücretli izin, yaygın test ve tam izolasyon gibi taleplerle birlikte, emek ve bilimle kurulacak bir toplumsal düzen isteği 2020 1 Mayıs’ına damgasını vurdu” dedi.

“YASAKÇI ZİHNİYET AŞILARAK TALEPLER HAYKIRILDI”

Bütün krizlerde olduğu gibi salgını da fırsata dönüştüren AKP’nin, 1 Mayıs işçi sınıfının birlik mücadele dayanışma gününün ruhuna uygun şekilde gerçekleştirilmesi ve taleplerin haykırılmasını engellemek için elinden geleni yaptığını dile getiren Uyar, “Sendikalar, meslek örgütleri ve siyasi partilerin oluşturduğu İzmir Emek ve Demokrasi Güçlerinin Gündoğdu Meydanı ile ilçe merkezleri için yaptığı başvurular, İçişleri Bakanlığı ve İzmir Valiliğince salgın bahane edilerek reddedildi. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bile tek tek patronların yüzlerce işçiyi kapalı üretim alanlarına toplayıp çalıştırmak için yaptığı başvuruyu kabul eden valilik, işçilerin ve sendikaların sınırlı sayıda katılımla taleplerini dile getirmesini yasakladı” diye ifade etti.

İşçilerin ve mücadeleci sendikacıların inisiyatifi ile yasakçı zihniyetin aşılarak, taleplerin haykırıldığını belirten Uyar, “1 Mayıs haftasınca ve 1 Mayıs günü işçilerin işyerlerinde gerçekleştirdiği eylemler, açıklamalar, marşlar, sloganlar ile mahallelerde evlerden sokaklardan balkonlardan yükseltilen coşkulu haykırışlar birleşti. İşçi ve emekçilerin sesleri birbirine kavuşarak tüm kentte yankılandı. Metal, petrokimya, tekstil, deri işkollarından fabrikalarda, hastane bahçelerinde okudukları bildirilerle, belediye şantiyelerinde çaldıkları 1 Mayıs ve Enternasyonal marşları, parklarda, sokaklarda durdukları halaylar ve attıkları sloganlarla işçiler, sermaye düzeninin iflas ettiğini, artık emek ve bilimle kurulacak yeni bir toplumsal düzen istediklerini hep birlikte haykırdı” dedi.

“İŞÇİ SINIFININ SALDIRILARI MİSLİYLE AŞACAK GÜCÜ VAR”

1 Mayıs günü belediye temizlik işçilerinin çöp arabalarıyla yaptıkları konvoya değinen Uyar, “İşçiler ve emekçiler sermaye düzenine meydan okuyarak, bulundukları her alanda yasakları aşarken, 1 Mayıs günü belediye temizlik işçileri sokaklara çıkardıkları çöp arabalarıyla, ‘Yasaklarınızla birlikte tarihin çöplüğüne atılacaksınız’ mesajını verir bir görünümdeydi” değerlendirmesinde bulundu. Uyar, önümüzdeki günlerde işçi sınıfı ve emekçilere yönelik sermaye ve gericiliğin saldırganlığının artacağının gün gibi ortada olduğunu söyleyerek, “İşçi sınıfının 1 Mayıs’ta gerçekleştirdiği mücadeleyi misliyle aşacak gücü vardır. Yeter ki saflarındaki sermaye uzantısı bürokratik sarı sendikacılık aşılsın, yeter ki sermaye politikaları ve sermaye partilerinin etkisinden kendini kurtarsın. Yaşasın iş ekmek özgürlük mücadelemiz, yaşasın birlik mücadele dayanışma. Salgına karşı ücretli izin, sömürüye karşı sosyalizm” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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