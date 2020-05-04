Eğitim Sen: LGS ertelenmeli, uzaktan eğitime erişim için ilave önlemler alınmalı

Eğitim Sen, kabine toplantısında Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) ertelenmesi ve uzaktan eğitime erişimi olmayan öğrenciler için ilave önlemler alınması gerektiğini açıkladı.

Eğitim Sen tarafından açıklanan "Eğitim Günlüğü 32" başlıklı açıklamada, LGS’nin 7 Haziran tarihinde yapılmasının mümkün olmadığı ifade edilerek LGS’nin ertelenmesi ve uzaktan eğitime erişimi olmayan öğrenciler için ilave önlemler alınması gerektiği bildirildi.

Yeni haftada yaşanacak gelişmelerin umutları artırması dileğinde bulunulan açıklamada, "Salgının tehdit olmaktan çıkması için henüz erken olduğunun farkındayız. Bu nedenle alınan ve alınması gereken önlemler konusunda titiz davranmayı sürdürmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Salgınla ilgili açıklanan verilerin rehavet oluşturmaması gerekiyor. Unutmayalım, en ufak bir ihmal dahi salgının yeniden yayılmasına, vaka sayısının artmasına neden olabilir. Bu nedenle, bugün yapılan kabine toplantısında gündemlerin bu hassasiyetle değerlendirilmesi ve alınacak kararlarında buna uygun olması gerekmektedir. Tüm tartışmalarda ve alınacak kararlarda temel hareket noktası yurttaşlarımızın sağlığı olmalıdır” denildi.

Doğaya sahip çıkmanın, çevreyi korumanın gelecek açısından önemli olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Tüm uyarılarımıza rağmen, sermayenin gereksinimleri doğanın sürekli tahrip edilmesine neden olmaktadır. Denizli Tavas’ta kurulması planlanan termik santral projesi, yapılan itirazlara ve uyarılara rağmen sürmektedir. Denizli Şubemiz ve KESK’e bağlı sendikaların Denizli şube ve il temsilcilikleri konunun yakından takipçisi olacaktır. Doğamıza, ormanımıza, deremize, yaşamımıza sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Kars Belediyesi ile ilgili algı oluşturma faaliyetlerini kaygı ile takip etmekteyiz. Halkın iradesine ve seçimlerine saygılı davranılmalıdır. Sadece türkü söylemek, konserlerde halkla buluşmak için bedenini açlığa yatıran sanatçı İbrahim Gökçek’in sesinin artık duyulması gerekmektedir. Yarın çok geç olabilir."

Bugün yapılan kabine toplantısında gündemlerin hassasiyetle değerlendirilmesi ve alınacak kararlarında buna uygun olması gerektiği ifade edilen açıklamada, şu talepler dile getirildi:

Bugün yapılacak olan kabine toplantısında LGS’nin tarihi ve okulların açılması ile ilgili konuların görüşüleceği bilinmektedir. LGS’nin 7 Haziran tarihinde yapılmasının mümkün olmadığı ortadadır. Salgın tehlikesi tam olarak ortadan kalkmadan bu büyüklükte bir sınavın uygulanması öğrencilerimiz ve eğitim emekçileri açısından risk oluşturacaktır. Ayrıca MEB’in LGS sınavını, uzaktan eğitime erişimi olmayan öğrencilerin durumunu değerlendirmeden uygulaması halinde yoksul ailelerin çocukları aleyhine yeni eşitsizlikler oluşacaktır. LGS sınavının ertelenmesi ve uzaktan eğitime erişimi olmayan öğrenciler için ilave önlemler alınması gerekmektedir. Bugün yapılacak olan kabine toplantısında, 25-26 Temmuz tarihine alınan YKS’nin, turizmcilerin talebi sonucunda, yeniden Haziran ayına alınmasının görüşüleceği bilinmektedir. Öğrencilerimizin eğitim hakkı ve öğrencilerimizle birlikte eğitim ve bilim emekçilerinin sağlığının önceliğimiz olduğunun bilinmesini isteriz. YKS Haziran ayına alınmamalıdır. Vefa gruplarına katılan öğretmenlere ek hizmet puanı verilmesi ile ilgili tartışma devam etmektedir Vefa gruplarına görevlendirmeler bazı illerde resen, bazı illerde isteğe bağlı yapılmaktadır. Vaka sayısının yoğun olduğu illerde çok sayıda görevlendirme yapılırken, bazı illerde görevlendirmeye gereksinim duyulmamaktadır. Dolayısıyla görevlendirmelerde iller arası eşitlik söz konusu değildir. Ayrıca, hizmet puanı öğretmenlerin yıl içerisinde yaptıkları eğitim-öğretim faaliyetinden kaynaklı aldıkları puandır. Bu nedenle, vefa gruplarına katılan öğretmenlere ek hizmet puanı verilmesi yeni eşitsizlikler yaratacağından, bu şekilde bir uygulama doğru olmayacaktır. EBA kullanım süresi ve sisteme yüklenen içeriklerden puan alınmakta ve alınan puanlara göre de öğretmenlerin okul, ilçe ve il sıralaması yeri belirlenmektedir. Bu durumu, öğretmenler arasında yarışa dönüştürmek öğretmenlik mesleğinin itibarı ve değerini azaltmaktadır. Öğretmenlik mesleği bir uzmanlık mesleğidir. Öğretmenlik mesleğinin toplumsal işlevi ve öğretmenlerin üstlendiği sorumluluk, öğretmenliğin toplumsal değerini her dönemde ve tüm ülkelerde artırmaktadır. EBA’da öğretmenlere ve öğrencilere puan verilmesi sisteminden vazgeçilmelidir. Öğretmenler bir birleriyle yarışmazlar, dayanışma içinde olurlar. Geçtiğimiz hafta Aydın ilinde karşılaştığımız Ramazan Günlükleri bu haftada Samsun’da karşımıza çıktı. Eğitimin kamusal bir hizmet olduğunu hatırlatır ve bu uygulamaların sonlandırılması gerektiğini belirtiriz. Ayrıca, MEB’in Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü öğretmenlerin mesleki gelişimlerinden sorumlu birimken, il milli eğitim müdürlüklerinin öğretmenlere dönük hizmet içi eğitim etkinliklerini özel kurumlara yaptırması doğru değildir. Samsun İl MEM tarafından, önceki yıllarda MEB ile protokol yapmış bir kuruma, öğretmen eğitimlerinin yaptırılıyor olmasının anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Eğitim kamusal bir hizmettir ve kamu kurumları, kamu görevlileri tarafından verilmesi esastır. Yapılan işbirliklerinin acilen sonlandırılması gerekmektedir.

(HABER MERKEZİ)

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