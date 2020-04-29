29 Nisan 2020 11:36

Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar sürecek, LGS tarihini Erdoğan açıklayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yapıyor.

Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

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    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Bakanlık merkez binada konuşan Selçuk, uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar devam edileceğini bildirdi.

    Selçuk, sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notların geçerli olacağını; öğrencilerin not ortalamaları kaç olursa olsun üst sınıfa geçeceğini açıkladı.

    LGS TARİHİNİ ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

    Bakan Selçuk, LGS tarihini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki hafta başı yapılacak kabine toplantısının ardından duyuracağını söyledi.

    EBA'YA İLİŞKİN VERİLER

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA sistemi hakkında şu verileri paylaştı:

    "EBA Akademik Destek Platformu'na son birkaç gün içinde kayıt olan 11 ve 12'nci sınıf öğrenci sayısı 1 milyona yaklaştı."

    "13 Nisan 2020'den itibaren EBA canlı sınıf uygulamasında ilk 15 günde ders sayısı 650 bini aştı. Bu derslerin sadece 150 bini ilk hafta yapıldı, ikinci hafta ise bu ders sayısı 500 bin oldu. Bu derslerin yaklaşık 200 binini ise hafta sonu yaparak eğitime yeni bir zaman boyutu da kazandırmış olduk." (HABER MERKEZİ)

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