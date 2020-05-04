04 Mayıs 2020 19:29Son Güncellenme Tarihi: 04 Mayıs 2020 20:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Normalleşme takvimini" açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklama yaptı, "Normalleşme takvimi" hakkında bilgi verdi.
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Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sınırlandırmaların kademeli şekilde esnetileceğini ve mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayılacağını ifade etti.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
- 83 milyon vatandaşımın her birine salgına karşı mücadelede verdikleri destek ve sabır için şükranlarımı sunuyorum.
- Tedbirlerin önemli bir kısmında 1 buçuk ayı geride bıraktık.
- Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız. Ancak dünyayla beraber ülkemizde de hiçbir şey tam manasıyla eski düzene dönmeyecektir.
- Normale döneceğiz ama bu yeni bir normal olacaktır.
- Temizlik ve sosyal mesafe kurallarına dair titizlik devam edecektir.
- Sınırlandırmaların kademeli şekilde esnetilmesi ile ilgili düzenlemeleri genel olarak mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayarak yapıyoruz.
- Sağlık Bakanlığımız "rehber dökümanlar" hazırlıyor.
- 65 yaş üstüne ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz.
- 14 yaşına kadar olan çocuklar 13 Mayıs'ta 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkabilecek.
- 15-20 yaş grubu, 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkabilecek.
- Bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamamızı sürdürüyoruz.
- Şehirler arası giriş-çıkış sınırlandırmasını ilk etapta bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır.
- 24 ilimizdeki giriş çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.
- Temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemi ile çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek.
- Kurallara uyulması şartıyla AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayacak.
- Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak.
- Milli Savunma Bakanlığının atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da, bedelli askerlik işlemleri 20 Haziran'da yeniden başlayacaktır.
- Cerrahi maske, bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz.
- Yüksek Öğretim Kurumları sınavı 27 - 28 Haziran'da, Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran'da, Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran'da yapılacak.
- İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ticari taksiler için tek-çift plaka uygulamasını, 5 Mayıs itibarıyla sona erdiriyoruz.
- Çiftçilerimize, hububatta ton başına 230 lira prim ve destek ödemesi yapıyoruz.
- Ton başına bakliyat alım fiyatlarını da kırmızı mercimekte 3 bin 500 lira, yeşil mercimekte 3 bin 200 lira, nohutta 3 bin 350 lira olarak belirledik.
(HABER MERKEZİ)
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