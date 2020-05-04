04 Mayıs 2020 16:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklama yapacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapacak.
(Soldan sağa) İbrahim Kalın, Recep Tayyip Erdoğan ve Fahrettin Altun | Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.10'da başladı. Toplantı, altıncı kez video konferans yöntemiyle yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor. (İstanbul/AA)
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