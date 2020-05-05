LGS 20 Haziran'da, YKS 27-28 Haziran'da yapılacak
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen LGS 20 Haziran'da, YKS ise 27-28 Haziran'da yapılacak. Askeri Öğrenci Sınavı ise 14 Haziran'da yapılacak.
Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) 20 Haziran'da, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ise 27-28 Haziran'da yapılacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada YKS ve LGS'nin tarihi hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı açıklamasında, "Yüksek Öğretim Kurumları sınavı 27 - 28 Haziran'da, Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran'da, Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır." dedi.
YÖK Başkanı Yekta Saraç 26 Mart'ta YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılacağını duyurmuştu. (HABER MERKEZİ)
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