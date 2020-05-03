Sınırların ötesinde sağlık emekçileri neler yaşıyor?

Berivan BALKAY

Salgın tehlikesine karşı canlarını dişlerine takarak çalışıyor ve en önde yer alıyorlar. Kendilerinden, ailelerinden, çocuklarından vazgeçerek hepimizi bu salgın sürecinden uzak tutmaya, kurtarmaya çalışıyorlar. Kahraman ilan edilen ancak perde arkasında türlü türlü eşitsizliğe, şiddete, tehlikeye maruz bırakılıyorlar… Tüm ülkelerde sağlık emekçileri yetersiz önlemlerle çalıştırıldılar.

KORUYUCU KIYAFET İÇİN GREV!

Zimbabwe'de sağlık çalışanları hükümetin verdiği 37 dolarlık risk ödeneğini kabul etmediler ve gerçek bir ödenek talep ederek grev yaptılar. Çalışma saatlerinin belirsiz olduğunu, buna rağmen her türlü hizmeti verdiklerini söyleyen sağlık emekçileri esas olarak koruyucu kıyafetlerin eksik olması nedeniyle eylemdeydi.

Lesotho’da sağlık emekçileri kullandıkları ekipmanların sayısının düşürülmesi nedeniyle yalnızca acil vakalara bakacaklarını açıkladılar. Doktorlar, hemşireler, laboratuvar çalışanları ve diğer sağlık çalışanları, hükümetin koruyucu ekipmanların sağlanması konusundaki başarısızlığını protesto ettiler.

MEKSİKA: SAĞLIK ÇALIŞANLARINA CADI AVI

Meksika'da doktorların ve hemşirelerin hastalığı yaydığına ilişkin bir algı oluşturuldu, bu durum sağlık emekçilerine çok ciddi bir şiddet dalgası olarak döndü. Sağlık çalışanları hedef gösterildiler, evlerinden kovuldular, süpermarketlere girişleri engellendi, otobüslerden, metrolardan zorla indirildiler ve hatta sokakta saldırıya uğradılar. Hemşire Melody yaşadığı yerde köylülerin yalnızca eşyalarını alıp gitmek şartıyla girişine izin verdiklerini söyledi. “Gerçekten acı vericiydi. Can güvenliğim için endişelendim. Şimdi hastanede meslektaşlarımla kalıyorum, çünkü gidecek başka bir yerim yok. Bu hiç adil değil” diyor. Sağlık çalışanları hedef olmamak için işe gidip gelirken üniformalarını değiştiriyorlar.

AMERİKA: EYLEMLER BİTMİYOR

Washington DC sağlık çalışanları, yoksulları görmezden gelen sistemi protesto ettiler. Ulusal Hemşireler Birliği'nin (UNN), Beyaz Saray önünde düzenlediği eylemde bir hemşire “Ortada bir salgın olduğunu, korkmuş, endişeli, hayal kırıklığına uğramış ve çok çalıştığınız bir işin ortasında olduğunuzu düşünün. Beyaz Saray'ın önünde kendimizi riske atıyoruz, çünkü ihtiyaçlar temin edilmiyor” dedi.

Palomar Sağlık Merkezinde işten çıkarılan sağlık emekçileri işten çıkarıldı, bunun üzerine bir eylem yaptılar.

New York Harlem Hastanesi'nde hemşireler belediye hastanesi önünde yönetimi protesto ettiler. Hemşireler, kriz başladığında kendilerine verilen maskelerin normalde her hastadan sonra atılması gerektiğini, ama aynı maskeyi 60 saatlik 5 vardiya boyunca giymek zorunda kaldıklarını anlattı.

MALAVİ: İNTİHARA GİTMEYECEĞİZ!

Başkent Blantyre'de çalışma koşullarını protesto etmek üzere oturma eylemi düzenleyen üniformalı doktorların ve hemşirelerin “İntihara gitmeyeceğiz!” görüntüleri sosyal medyada dolaştı.

KOLOMBİYA: AÇ KALAN KAHRAMANLAR ÇALIŞAMAZ!

Kolombiya’da Covid-19 nedeniyle bazı sağlık emekçilerinin ücretlerinin ödemesi ertelendi. Diğer doktor ve hemşireler de meslektaşlarına destek vermek ve geciken ücretleri için başkent Bogota sokaklarında sirenlerle, ambulanslarla bir eylem düzenlediler. Hükümet, Coronavirüs ile mücadele konusunda 1.47 milyar dolardan fazla bir bütçe olduğunu açıklamıştı. Ancak çalışanlar paranın kendilerine ulaşmadığını söylüyorlar. Ücretlerin ödenmemesi ve düşürülmesine dair Cartagena hemşirelik asistanı Seidy Franco, yerel Caracol Radyosu'na verdiği demeçte "Görevimiz başkalarına yardım etmektir, ama bize kim yardım edecek? Aç kalan kahramanlar çalışamaz" dedi.

İNGİLTERE: ÖFKENİ GÖSTER!

İngiltere sağlık sendikaları, İngiliz vatandaşlarını Coronavirüsten ölen tüm sağlık ve bakım çalışanları için bir dakikalık sessiz eylem yapmaya çağırdı. Bu sessiz törenin, muhafazakar sağ partinin ve patronların, işçilerin hayatını gözünü kırpmadan riske atmasına karşın, işçilerin sınıf öfkesini harekete geçirmek üzere düzenlendiği ifade edildi. İngiltere’de sağlık çalışanları kendi maskelerini kendileri satın alıyorlar ve ekipmanların kalitesizliği de söz konusu.

SAĞLIK EMEKÇİLERİNE GÖZALTI VE TUTUKLAMA

Pakistan'ın güneybatısındaki Quetta şehrinde, koruyucu ekipman yetersizliği yüzünden eylem yapan en az 50 doktor tutuklandı. Tutuklanan doktorlara destek veren doktorlar ise açlık grevi yaptılar. Ülkenin en büyük fakat en yoksul eyaleti ise Belucistan’da doktor ve hemşireler yeterli ekipman dağıtılması talebiyle açlık grevi başlattı. Şu an 30 doktor ve hemşire açlık grevinde, işyerlerinde çalışmaya devam ediyorlar. Her gün 200 sağlık çalışanı da onlara eşlik ediyor.

Yunanistan'daki sağlık emekçileri, 7 Nisan Salı günü ülke çapında 28 hastanede hükümetin tutumunu ve kemer sıkma politikalarını protesto ettiler. Atina'nın merkezindeki Evangelismos Hastanesi'nde daha fazla istihdam, virüs için yaygın test ve yeterli ekipman için eylem yapan sağlık emekçileri polis müdahalesine maruz kaldı. Benzer bir protesto, Larissa merkezde bulunan ana hastanede de yapıldı.

HAYATIMIZI CİDDİYE ALIN!

4 Nisan'da Güney Kalküta'da bir devlet hastanesinde covid-19 için hiçbir malzeme verilmeden görevlendirilen hemşireler yaptı, bir kısmı hastane yöneticilerinin odasını kuşattı.

Kenya'nın başkenti ve bazı kasabalarda çalışan hemşireler, hükümetin yeterli koruyucu ekipman ve eğitim vermemesi nedeniyle Covid-19 vakalarını tedavi etmeyi reddederek, hükümeti protesto ettiler. Kenya Ulusal Hemşireler Birliği Genel Sekreteri Seth Panyako, Kenya'da tahmini 100.000 sağlık çalışanının kendilerini koruma konusunda herhangi bir talimat almadıklarını söyledi. Geçtiğimiz hafta Nairobi'nin Mbagathi İlçe Hastanesi'nde çalışan hemşireler, koruyucu giysiler ve eğitim eksiklikleri nedeniyle eylem yaptılar. Panyako, hemşirelerin hastalığa yakalanmaktan ve ailelerine bulaştırmaktan korktuklarını söyledi. "Hükümet sağlık çalışanlarını ciddiye almıyor. Hükümete açık mesajım; ihtiyaçları olan koruyucu ekipmanları verin!" 30.000 sağlık çalışanını temsil eden Panyako, sadece 1200 personelin kendilerini korumalarına ilişkin eğitim alabildiklerini söyledi.

Kwara Genel Hastanesi'nin bir şubesi olan Nijeryalı Hemşireler ve Ebeler Birliği (NANNM), kötü çalışma koşullarına karşın eylem başlattı. Hemşireler, ebeler ve diğer sağlık çalışanları yiyecek ya da ödenek olmaksızın 10 ila 14 saat arasında çalışıyor. (EKMEK VE GÜL)

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