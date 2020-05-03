Haberin Var Mı İnisiyatifi: Gazetecilik Hapiste

Gazetecilerin tutuklu meslektaşlarıyla dayanışmayı büyütmek için oluşturduğu Haberin Var Mı İnisiyatifi 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü nedeniyle sosyal medyada #GazetecilikHapiste etiketiyle kampanya başlattı.

“Türkiye’de ‘özgür basın’ ve ‘basın özgürlüğü’ son on yılda artan şekilde baskı ve tehdit altında.” diyen inisiyatif şöyle devam etti: “Son on yılda 11 binden fazla gazetecinin işsiz kalmasını, bağımsız medya kurumlarına ilan ambargosu uygulanmasını ve milyonlarca lira para cezası kesilmesini bir kenara koysak dahi Türkiye, dünyada en fazla gazetecinin hapiste olduğu ülke.

"DÜŞMAN HUKUKUNA TABİ TUTULAN GAZETECİLER"

Bütün bunlar yetmez gibi, Korona salgını günlerinde yapılan infaz düzenlemesinden kadın cinayeti sanıkları, tecavüz zanlıları ve çocuk istismarcıları dahi yararlandı. Düşman hukukuna tabi tutulan tutuklu gazeteciler ise kapsam dışında bırakıldı.

Hukuka, akla ve vicdana aykırı kumpas ve iftiraları reddediyoruz, gazetecilik suç değildir. Gazetecileri serbest bırakın. Yaşasın özgür ve bağımsız gazetecilik!”

Kampanyaya pek çok gazeteci de destek verdi:

(MEDYA SERVİSİ)

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