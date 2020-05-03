CHP Eski Milletvekili Mehmet Tüm: Ülkemizin örgütlü ve özgür basına ihtiyacı var

25’inci ve 26’ncı Dönem CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde tüm basın emekçilerinin gününü kutladı.

Tüm, açıklamasında, “Ne yazık ki ülkemiz basın özgürlüğü sıralamasında, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütüne (RSF) göre 180 ülke arasında 157’nci sırada bulunuyor. Ülkemiz aynı zamanda dünyada en fazla gazetecinin hapiste olduğu ülkelerin başında gelmektedir. Uluslararası Basın Enstitüsüzün hazırladığı rapora göre 15 Temmuz 2016’dan beri kapatılan medya kuruluşu ve basımevi sayısı 170’i geçmiş durumdadır. Ülkemizde faaliyet gösteren medyanın yaklaşık yüzde 95’i iktidarın tekelinde ve etkisi altında yayın hayatına devam ediyor” dedi.

“Basın üzerindeki baskı ve şiddet ülkemizde her geçen gün ağırlaşarak devam ediyor” diyen Mehmet Tüm, Çünkü Türkiye'de kendinden olmayan basını terör yandaşı, gazeteciyi ise hain olarak gören bir iktidar var. Bundan dolayı Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Ferhat Çelik, Aydın Keser ve daha nice gazeteciler cezaevindeler. İktidar tarafından muhalif basının yaptığı her haber neredeyse suç unsuru olarak kabul ediliyor. Son yıllarda ülkemizde basın emekçilerimiz artan ekonomik şartlar, baskı, hedef gösterme ve tehdit gibi nedenlerden dolayı işsiz kalıyor. Zaten ülkemizde görev yapan basın emekçilerimizin büyük bir çoğunluğu örgütsüz, sendikasız ve iş güvencesi olmadan çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Yerel basın emekçilerinin sorunlarına da değinen Tüm, “Yerel basınımızın da ne yazık ki durumu gerçekten hiç iç açıcı değil. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle yerel gazetelerin birçoğu kapanmış durumdadır. Geri kalanlar ise kapanmak üzere” dedi.

“Demokrasinin olmazsa olmazı özgür basındır” diyen Tüm, “Ülkemizin acilen örgütlü, özgür ve bağımsız iktidarın tekelinde olmayan bir basına ihtiyacı var. Basınımızın üzerindeki baskının kalktığı, kimsenin düşünce ve ifadelerinden dolayı yargılanmadığı bir ülke dileğiyle dünya basın özgürlüğü gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı. (MEDYA SERVİSİ)

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği: 4 ayda 10 gazeteci tutuklandı, 15’ine ceza verildi