03 Mayıs 2020 13:25

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği: 4 ayda 10 gazeteci tutuklandı, 15’ine ceza verildi

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde yaptığı açıklamayla 4 aylık Gazetecilere Yönelik Hak İhlalleri Raporu'nu paylaştı.

Basın özgürlüğü için eylem yapan gazeteciler

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • MEDYA
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    Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde yaptığı yazılı açıklamada 2020’nin Mayıs ayı itibarıyla Türkiye’de 104 gazetecinin tutuklu bulunduğunu kaydetti. 4 aylık Gazetecilere Yönelik Hak İhlalleri Raporu'nu paylaşan dernek, bu sürede 10 gazetecinin tutuklandığını ve 15 gazeteciye ceza verildiğini aktardı.

    Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 1993 yılında 3 Mayıs'ı Dünya Basın Özgürlüğü Günü ilan ettiğini hatırlatan DFG, açıklamasında, “BM’nin amacı etik gazeteciliği ön plana çıkarmak ve basına yönelik baskıların önüne geçmek olsa da bu durum ne yazık ki gerçekleşmedi. Zira dünyanın dört bir yanında basına yönelik saldırılar artarak devam ediyor. İktidarlar doğru habercilikten rahatsızlık duymaya devam ederken gerçekleri topluma ulaştırmak için emek harcayan basın emekçileri binbir zorlukla mesleklerini icra etmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

    BASKI VE SANSÜR TAVAN YAPTI

    Türkiye’de bu sorunların büyüdüğü ifade edilen açıklamada, “Türkiye, basın özgürlüğü açısından her dönem kötü bir karneye sahip oldu. İktidarlar değişse de gazeteciler her zaman ya hedef alındı ya da hedef gösterildi. Ancak, AKP’nin 18 yıllık iktidarı döneminde baskılar, engellemeler ve sansür uygulamaları tavan yaptı” denildi.

    TÜRKİYE, BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDEN UZAKLAŞTI

    Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) tarafından hazırlanan 2020 Yılı Basın Özgürlüğü Endeksi de hatırlatılan açıklamada "Gazetecilerin en az sorun yaşadığı ülkeler sırasıyla Norveç, Finlandiya ve Danimarka. Listenin son sırasında ise Kuzey Kore yer alıyor. Türkiye de 180 ülke arasında 154’üncü sırada yer aldı. Bu sıralama Türkiye’nin basın özgürlüğünden ne kadar uzaklaştığını gösteriyor” diye belirtildi.

    GAZETECİLER HEDEF TAHTASINDA

    Açıklamanın devamında “Gazeteciler halen hedef tahtasına oturtuluyor. Basın emekçilerini engellemek için her türlü yol deneniyor. Gözaltılar, tutuklamalar, soruşturmalar, davalar, hapis cezaları ve daha birçok baskı hız kesmeden devam ediyor. Öyle bir tablo oluşmuş durumda ki, haber yapması gereken gazeteciler yaşadıkları mağduriyetlerle haber konusu oluyor. Birçok gazetecinin son dönemde en çok yaptığı iş kendi meslektaşının maruz kaldığı saldırıyı veya aldığı hapis cezasını haberleştirmek olmuştur” denildi.

    BASIN, VİRÜS DEĞİLDİR

    Basına yönelik baskıların sistematik bir hal aldığına dikkat çekilen açıklamada, iktidara yakın olanlar dışındakilerin bu baskılardan nasibini aldığı vurgulandı. Baskıların düzeyinin “Öyle ki, muhalif basının bir parçası olup da hakkında soruşturma veya dava açılmayan gazeteci neredeyse yok” sözleriyle anlatıldığı açıklamada, şöyle devam edildi:

    “Tüm dünyada ilk hedef koronavirüs ile etkin bir mücadele yürütmek iken Türkiye’de gazetecilerin böylesi bir süreçte bile hedef tahtasına oturtulması basın özgürlüğü tablosunu daha da karartmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basını ‘virüs’ diye niteleyen açıklaması, baskıların boyutunu göstermek açısından yeterli bir örnektir. Hal böyleyken, bir kez daha hatırlatma ihtiyacı duyuyoruz: Basın yok edilmesi gereken bir virüs değil, özgür bir toplum için olmazsa olmazlardandır.”

    GAZETECİLER SERBEST BIRAKILMALIDIR

    Yüzün üzerinde gazetecinin cezaevlerinde bulunduğu ve cezaevlerine sıçrayan koronavirüsün gazetecilerin can güvenliğini tehdit ettiği hatırlatılan açıklamada, “Binlerce kişi virüsten dolayı serbest bırakılırken ve bırakılanlar arasında suç, hatta cinayet işlemeye devam edenler varken, tek işleri haber yapmak olan gazetecilerin cezaevlerinde tutulması ne hukuka ne de basın özgürlüğüne sığmaktadır. Bir kez daha yineliyoruz: Tutuklu gazeteciler bir an önce serbest bırakılmalıdır” çağrısı yapıldı.

    MESLEKTAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ

    "Gazetecilik Türkiye’de en tehlikeli meslekler arasında yer alıyor” tespitine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

    “Ancak hiçbir baskı topluma karşı büyük bir sorumluluğu bulunan gazetecilere geri adım attıramayacaktır. Gerçeklerin topluma ulaşması için adımlarımızı her zaman ileri doğru atmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tekrardan tüm gazetecilerin gününü kutluyoruz. Büyük baskılara rağmen sürdürdükleri çalışmalarında meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu tekrarlıyoruz.”

    NİSAN AYINDA YAŞANAN İHLALLER

    Açıklamayla birlikte, DGF’nin her ay düzenlediği “Gazetecilere Yönelik Hak İhlalleri Raporu” da paylaşıldı. Nisan ayı verileri ve 2020 yılı ilk 4 ayında yaşanan hak ihlalleri istatistiklerinin paylaşıldığı rapora göre, 2020’nin Nisan ayında 2 gazeteci gözaltına alındı, 1 gazeteci tutuklandı, 1 gazeteci saldırıya uğradı, 12 gazeteciye soruşturma açıldı, 10 gazeteciye dava açıldı, 1 gazetecinin yargılanmasına devam edildi, 275 internet içeriği ve sitesine erişim engeli getirildi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 11 televizyon ve radyoya yayın cezası verdi, 3 gazetecinin ise işine son verildi.

    104 GAZETECİ CEZAEVİNDE

    Bu yılın ocak, şubat, mart ve nisan ayı verilerinin de paylaşıldığı rapora göre, bu 4 ay içinde gazetecilerden 29’u gözaltına alındı, 10’u tutuklandı, 4’ü saldırıya uğradı, 26’sı hakkında soruşturma, 14’ü hakkında dava açıldı, 15 gazeteciye yargılandıkları davadan ceza verildi, 277 site ve içeriğe erişim engeli getirildi, yayın kuruluşlarının 13 içeriği ya sansürlendi ya da RTÜK tarafından yayın kuruluşu cezalandırıldı, 11 gazetecinin ise işine son verildi.

    Raporda, mayıs ayı itibarıyla Türkiye cezaevlerinde 104 gazetecinin bulunduğu kaydedildi. (Diyarbakır/MA)

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