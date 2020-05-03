CHP’li Aydoğan: Bağımsız basın kuruluşlarına destek olmalıyız

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Turan Aydoğan, artan baskılar nedeniyle gazetecilik mesleğini icra etmenin gün geçtikçe zorlaştığını ve bunun antidemokratikleşmenin en somut göstergelerinden biri olduğunu ifade etti. Konunun Meclis açılır açılmaz gündeme alınması gerektiğini söyleyerek araştırma önergesi verdiğini belirtti.

HAKİKATİN PEŞİNE DÜŞMEK CEZALANDIRILIYOR

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Dünya Basın Özgürlüğü gününde ülkenin en belirgin sorunlarından olan basının üzerinde artan baskı ve saldırıları hatırlatarak konuyu Meclis gündemine taşıdı. Meclisin, demokrasiye vurulan büyük darbelerden biri olarak basın üzerindeki baskıyı azaltmak adına adım atması gerektiğini ve konunun uzmanları, ilgili meslek odalarının da katılımıyla bir araştırma komisyonu kurulması gerektiğini ifade etti. Aydoğan, “Dünyada özgür basına tahammülün olmadığı ülkelerde basının üzerinde ciddi baskılar var. Habercilik yapmak, hakikatin peşine düşmek ve bunu kamuoyu ile paylaşmak ağır bedeller ödetiyor gazetecilere. Bugün habercilik yaptığı için 85 basın ve medya çalışanı cezaevinde. Bu tablo elbette demokrasiyi tehlikeye atıyor. Tutuklu gazetecileri infaz düzenlemesinden de faydalandırmamak için çok çaba sarf eden, gazetecilerin cezaevinden çıkmasını engelleyen iktidar ve ortağı bu süreçte de demokrasiye ağır darbeler vurdu.” dedi.

"BAĞIMSIZ BASIN KURULUŞLARINA HEP BERABER DESTEK OLMALIYIZ"

Türkiye, Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi raporuna dikkat çeken Aydoğan, “Bu yıl 180 ülke arasında 154'üncü sırada yer almışız. Raporda Türkiye'de internet üzerinden sansürün arttığını görüyoruz. İktidarın kontrol altında tutamadığı fakat bunu yapmak için adımlar attığı bir süreçteyiz. Yandaş bir medya ordusu ile karşı karşıya kaldığımız bu süreçte bağımsız medya organları, haber siteleri, sosyal medya mecralarından yapılan işler çok kıymetli. İktidarın politikalarını eleştiren basın veya medya kuruluşları dört bir yandan cendereye alınmış durumda” ifadelerini kullandı.

"GAZETECİLER DEMOKRASİ SAVUNUCULARI İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un kiraladığı araziye yaptırdığı yapıların İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılmasına dair haberlere ‘terör’ soruşturması başlatıldığını hatırlatan CHP’li Aydoğan, “Terörle mücadele kanununda yapılan terör tanımının açık uçlu olması siyasi iktidarın canını sıkan herkesi ve her olayı terörist ve terör olarak yaftalamasını sağlıyor. Bu ve benzeri haberleri yapan gazetecilere de dediğim gibi bedel ödettiriliyor. Demokrasi serüvenimiz açısından kara bir leke olan bu somut baskılarla mücadele eden ve gerçekten habercilik yapan basın kuruluşlarının yanında olmalıyız. Bu anlamda vatandaşlarımıza da görev düşüyor. Maddi olarak da zorda olan hakikatin sesi olan bağımsız basın kuruluşlarına hep beraber destek olmak ve onları yaşatmak zorundayız. Hakikatleri görmeden, gerçeği bilmeden daha iyi bir dünya inşa etmek zor bu yüzden gazeteciler biz demokrasi savunucuları için çok değerli” dedi.

CEZAEVİNDE, İŞİNİN BAŞINDA, HAKİKATİN PEŞİNDE OLAN GAZETECİLERE SELAM

Bütün bu karamsar tablonun içinde birer aydınlık olan gerçek gazetecilerle ve demokrasi savunucularıyla beraber demokrasi tarihini yeniden yazacaklarını ifade eden Aydoğan, “Bu yoğun baskılar siyasi iktidarın halk desteğinin azaldığının bir göstergesidir aslında. Bu baskıları demokrasi savunucularıyla beraber ortadan kaldıracağız. Mesleğini onurlu biçimde yaptığı için cezaevinde olan, yurt dışına gitmek zorunda kalmış ve tüm baskılara rağmen işinin başında, hakikatin peşinde olan gazetecilere selam ediyorum ve Dünya Basın Özgürlüğü Günlerini kutluyorum” ifadelerine yer verdi. (HABER MERKEZİ)

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