02 Mayıs 2020 17:10

Press In Arrest nisan ayı raporunu açıkladı: Gazeteciler peşinen 'suçlu' ilan edildi

Press In Arrest, nisan ayı basın özgürlüğü raporunu açıkladı. Nisan ayında 23 gazetecinin, 17 davada en az 171 yıl 11 aydan, 408 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis istemiyle yargılandığı belirtildi.

Basın özgürlüğü için eylem yapan gazeteciler

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • MEDYA
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    Press In Arrest, Türkiye’nin Nisan 2020’de "basın özgürlüğü ve yargılanan gazeteciler" başlığında öne çıkan gündemlerini derlediği basın özgürlüğü raporunu açıkladı. Press In Arrest raporda, nisan ayında 23 gazetecinin, 17 davada en az 171 yıl 11 aydan, 408 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis istemiyle yargılandığını belirtti.

    Press In Arrest’ten Yeşim Yavuzer’in derlediği rapora göre; nisan ayında haberler "terör" ile ilişkilendirildi. Muhabirler "terör suçlaması" karşısında ifade vermeye, savunma yapmaya zorlandı. Gazeteciler, iddianamesi olmadan hapiste tutularak peşinen cezalandırıldı. Mahkemelerce kabul edilmeyen iddianamelerin haberleştirilmesiyle de peşinen "suçlu" ilan edildi. Yürütme ve siyasi iktidar baskısı gazetecilerle birlikte, bağımız yargı ve hakimlerin iradesi üzerinde de etkili olmaya devam etti.

    Raporda şu bilgilere yer verildi:

    "Nisan ayında en az 12 gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı ve suç duyurusunda bulunuldu. 2 gazeteci gözaltına alındı, 1 gazeteci tutuklandı. 17 davada 23 gazeteci, en az 171 yıl 11 aydan, 408 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis istemiyle yargılandı. Yargılamalar kapsamında görülmesi gereken duruşmalar; pandemi ilan edilen ‘koronavirüs’ nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, görülmeden ertelendi. 6 gazeteci hakkında dava açıldı. ‘MİT görevlisinin cenaze töreni’ haberi nedeniyle 7 gazeteci hakkında iddianame hazırlandı."

    "GAZETECİLER İÇİN DUVARLAR DAHA YÜKSEK"

    Raporda, Türkiye’nin Nisan 2020’de "basın özgürlüğü ve yargılanan gazeteciler" başlığında öne çıkan gündemleri ise şöyle:

    • Kovid-19 salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında duruşmalar görülmeden ertelendi.

    Nisan ayında, 17 davada 23 gazeteci en az 171 yıl 11 aydan, 408 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis istemiyle yargılandı.

    • İnfaz düzenlemesi yasası yürürlüğe girdi: Hapisteki gazetecilerin yarısı kapsam dışı!

    Yasa, TBMM Genel Kurulu’ndan geçti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onaylamasıyla da yürürlüğe girdi. Ancak ‘kamu vicdanının hassasiyetleri dikkate alınarak hazırlandı’ denilen yasa, hapisteki 100’e yakın gazetecinin en az 54’ünü kapsam dışında bıraktı. Gazetecilik artık daha büyük suç, gazeteciler için artık duvarlar daha yüksek…

    • Cumhuriyet gazetesine baskı: 3 gazeteciye 2 dava, 4 gazeteciye soruşturma!

    Cumhuriyet gazetesi Muhabirlerinden Hazal Ocak, Alican Uludağ ve Olcay Büyüktaş Akça hakkında iki ayrı dava açıldı. Gazeteciler Olcay Büyükbaş Akça, İpek Özbey, Hazal Ocak ve Vedat Arık başka bir soruşturma kapsamında da ifade verdi.

    • MİT mensubunun cenaze töreni haberleri gerekçesiyle tutuklanan gazeteciler!

    6’sı tutuklu 7 gazeteci ve 1 belediye çalışanı hakkında iddianame hazırlandığı, Sabah gazetesinin haberiyle duyuruldu. Ancak, savcılık tarafından tamamlanıp mahkemeye gönderildiği haberlerle duyurulan iddianamenin, mahkeme tarafından kabul edildiği, yargılama için duruşma tarihi belirlendiği gibi bilgiler henüz paylaşılmadı.

    "GAZETECİLER TAHLİYE TALEBİNİ YİNELİYOR"

    Hem Kovid-19 salgını hem de infaz yasası düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle, hapisteki gazeteciler, avukatları aracılığıyla, tahliye taleplerini yineliyor.

    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yaptığı son açıklamaya göre; 4 ayrı ceza infaz kurumundan 120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı kondu. Hayati tehlikeyle karşı karşıya kalan tutukluların tahliye edilmeleri yönündeki talepleri içinse sosyal medya kampanyaları yürütülüyor.

    Raporda ayrıca Türkiye’nin, 180 ülkenin yer aldığı 2020 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 154. sıraya ilerlediği bilgisi de paylaşılırken “Son iki yıldır 157. sırada olan Türkiye‘nin bu yıl 154. sıraya ilerlemesinde, diğer ülkelerdeki kötüye gidiş ve 1. Yargı Paketi ile tutuklu gazetecilerin bir kısmının tahliye edilmesinin etkili olduğu düşünülüyor.” görüşüne yer verildi. (MEDYA SERVİSİ)

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